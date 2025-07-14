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Прокуратура требует запретить песню группы "Порнофильмы" "Выключите гимн!"

Городской суд Петербурга принял к рассмотрению иск городской прокуратуры к участникам группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову, Кириллу Муравьеву и Александру Агафонову. Ведомство требует признать песню "Выключите гимн!" "экстремистским материалом".

Об этом пишет издание "Бумага" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Судебное заседание по этому делу состоится 13 августа.

"Специалисты сказали, что песня содержит признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для включения трека в список экстремистских материалов его просят записать на диск и отправить в Минюст.

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