Прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием заблокировать YouTube на территории России. Иск был подан в Ленинский районный суд города Владимира, пишет издание "Довод".

В том же иске прокуратура требует запретить два сайта по продаже счетчиков и страницу с советами, как платить меньше денег за электроэнергию.

В пресс-службе прокуратуры региона агентству ТАСС заявили, что цель иска – не блокировка всего видеохостинга YouTube, а лишь определенной размещенной там информации. При этом в карточке иска на сайте суда указан домен всего видеохостинга.

Как отмечает "Довод", в августе прошлого года Ленинский районный суд города Владимира принял решение о блокировке одного из разделов "Википедии", так как размещенная там информация "оскорбляет президента".