Прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube

Прокуратура Владимира обратилась в суд с требованием заблокировать YouTube на территории России. Иск был подан в Ленинский районный суд города Владимира, пишет издание "Довод".
В том же иске прокуратура требует запретить два сайта по продаже счетчиков и страницу с советами, как платить меньше денег за электроэнергию.
В пресс-службе прокуратуры региона агентству ТАСС заявили, что цель иска – не блокировка всего видеохостинга YouTube, а лишь определенной размещенной там информации. При этом в карточке иска на сайте суда указан домен всего видеохостинга.
Как отмечает "Довод", в августе прошлого года Ленинский районный суд города Владимира принял решение о блокировке одного из разделов "Википедии", так как размещенная там информация "оскорбляет президента".
- После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от YouTube цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими.
- За последний год власти России заблокировали социальные сети Facebook, Twitter и Instagram. Также был заблокирован ряд российских и зарубежных СМИ, среди них Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие.
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