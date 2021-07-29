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Прокуратура вызвала комика на допрос из-за шутки о ксенофобии

Экспертиза нашла в выступлении комика Идрака Мирзализаде признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Он вызван в прокуратуру на допрос, – сообщают РИА Новости и Пятый канал.

Ведомство проверило отрывок из выступления Мирзализаде в юмористическом шоу “Разгоны”. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. Мирзализаде рассказывал, как они с братом въехали в квартиру, которую до них снимали “русские”, и обнаружили испачканный матрас. "Видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать", – пошутил он.

По данным телеграм-канала "112", Мирзализаде могут вменить административное правонарушение по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП). Она предполагает штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 100 часов.

После того, как отрывок из выступления распространился в социальных сетях, Мирзализаде стали поступать угрозы. Фрагмент также раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал "Царьград" и Владимир Соловьев.

"Информация была подана некоторыми СМИ ("Царьград", [Владимир] Соловьев) так, будто я русофоб и оскорбляю русский народ. Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент", – написал Мирзализаде.

В июне на Мирзализаде напали двое мужчин. Неизвестные ударили его сзади и потребовали от него извинений. От нападавших комик узнал, что за его избиение обещают денежное вознаграждение.

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