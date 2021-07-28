Прокуратура запросила для Любови Соболь 2 года ограничения свободы 

Прокуратура запросила для соратницы Алексея Навального Любови Соболь два года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

В случае, если Преображенский суд Москвы, в котором идёт рассмотрение дела, удовлетворит запрос прокуратуры, Соболь в течение двух лет не сможет выходить из дома с 22 часов вечера до 6 часов утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы. Кроме того, она должна будет отмечаться в полиции четыре раза в месяц.

"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей", утверждают следователи.

Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, с него сняли обвинения.

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