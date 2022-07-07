Прокуратура запросила семь лет колонии для мундепа Алексея Горинова 

Прокуратура запросила семь лет колонии общего режима для муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии.

Горинов находится в СИЗО почти три месяца. Он был арестован после того, как во время заседания совета депутатов назвал так называемую "спецоперацию" вооружённых сил РФ на территории Украины "войной", а также говорил об ответственности российских властей за гибель украинских детей. Следственный комитет посчитал это распространением ложных сведений.

Уголовное дело было также заведено на коллегу Горинова Елену Котёночкину. Она, по версии следствия, договорилась с депутатом совместно "дискредитировать военных, используя служебное положение", а также заявила на заседании, что в стране "образовалось фашистское государство". Котёночкина успела уехать из России.

Российские власти отрицают войну в Украине и заводят административные и уголовные дела на противников вооружённого вторжения на украинскую территорию по новым статьям о дискредитации армии РФ и распространении фейков о ней. С начала войны были задержаны более 15 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать так называемую "спецоперацию" не с государственных позиций.

В четверг стало известно, что Останкинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей участницу группы Pussy Riot Люсю Штейн по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.