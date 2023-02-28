Прокурор Международного уголовного суда в Гааге посетил Украину

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге во вторник посетил Украину для изучения обстоятельств российских ракетных ударов и нападений дронов на объекты энергетики и инфраструктуры. Как сообщает Reuters, жертвами обстрелов стали сотни мирных жителей, а от повреждения сетей энерго- и водоснабжения пострадали миллионы жителей Украины.

Россия заявляет о легитимности ударов, которые должны ослабить противника. Но власти Украины называют эти удары средством запугивания мирного населения.

Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним обязывают воюющие стороны различать гражданские объекты и военные цели. Международное право запрещает нападение на гражданские объекты. На встречах с официальными представителями украинского правительства Карим Хан заявил, что предстоит выявить мотивы ведения огня по гражданским объектам и установить, оправданы ли обстрелы этих объектов.

Хан выступил перед небольшой группой репортёров у сильно повреждённого многоквартирного дома в Вышгороде к северу от Киева. В конце ноябре минувшего года в этот дом попала ракета, восемь человек погибли, многие были ранены. Необходимо расследовать, направлялась ли ракета к ближайшему энергетическому объекту и не уклонилась ли от курса.

"Мы должны выяснить, нет ли аналогии между обстрелом этого дома и другими подобными обстрелами жилых строений. Дело в том, что такие случаи не единичны".

Reuters отмечает, что общее число сообщений о предполагаемых военных преступлениях превышает 70 тысяч. Большинство таких фактов буду расследоваться на территории Украины местными судами.

В юрисдикцию Международного уголовного суда входит расследование военных преступлений, преступлений против человечности и акты геноцида на территории Украины, какой бы из воюющих сторон они ни совершались.