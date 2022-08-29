Прокурор требует признать экстремистскими тексты Оксимирона

Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими "произведения М.Я.Фёдорова" - очевидно, имеются в виду тексты рэпера Мирона Фёдорова, известного как Oxxxymiron . Об этом сообщает "Медиазона", которая обнаружила иск прокурора в картотеке Замоскворецкого районного суда.

Документ от исполняющего обязанности прокурора Москвы Сергея Савенкова поступил в суд в понедельник. Опубликованные в интернете произведения прокурор требует признать экстремистскими "в интересах Российской Федерации". О каких именно произведениях идёт речь - из картотеки суда не ясно. Комментариев самого музыканта или его представителей пока нет.

Oxxxymiron, один из самых известных российских рэперов, неоднократно выступал против политических репрессий. После начала российского вторжения в Украину рэпер осудил войну, уехал из страны и устроил благотворительный тур в поддержку пострадавших от войны украинцев.