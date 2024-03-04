Прокурор требует ужесточить приговор для Лилии Чанышевой до 10 лет

Дело бывшей главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой направлено Шестым кассационным судом на новое апелляционное рассмотрение по требованию прокуратуры. Ранее представители гособвинения посчитали приговор суда, назначившего Чанышевой 7,5 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества, слишком мягким, и потребовали ужесточить ей наказание до 10 лет колонии.

Кассационная инстанция отказалась увеличить срок, но направила дело в Верховный суд республики. Также на новое рассмотрение направили дело активиста Рустема Мулюкова, осуждённого в рамках дела Чанышевой на 2,5 года лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". Ранее инвалид первой группы Мулюков, которому требуется постоянный гемодиализ, просил освободить его по состоянию здоровья. Как напоминает "ОВД-Инфо", начальник пермской ИК-29, поддержал требование активиста, однако суд отказал в удовлетворении требования.

"Думаю, что дело вернули не в связи с нарушениями, а, по представлению прокурора, в связи с якобы чрезмерной "мягкостью" наказания", — прокомментировал решение кассационного суда адвокат Чанышевой Сергей Макаренко. Он уточнил, что суд не мотивировал своё решение, огласив только вводные и результативные части. По его мнению, ближайшие два месяца Чанышева проведёт в СИЗО Пермского края, а результатом пересмотра дела в Верховном суде Башкортостана станет увеличение срока наказания – как того и добивается прокуратура.