Прокурор запросил 19 лет колонии для журналиста Абдулмумина Гаджиева

На судебном процессе в Южном окружном военном суде гособвинитель запросил 19 лет колонии строгого режима для журналиста дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Такие же сроки прокурор запросил для программиста Кемала Тамбиева и главы благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова, которые вместе с Гаджиевым находятся на скамье подсудимых, - сообщает Кавказ.Реалии.

Гособвинение мотивировало предложение тем, что в суде якобы было доказано участие Гаджиева, Кемалова и Ризванова в финансировании запрещённых в России организаций "ИГ", "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа" и участии в их деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", который ведут соратники журналиста.

По версии обвинения, подсудимые сотрудничали с объявленным Россией в розыск дагестанским проповедником Исраилом Ахмеднабиевым (известен как Абу Умар Саситлинский), собирали пожертвования и отправляли их сирийским радикальным исламистам. При этом в апреле Интерпол снял Ахмеднабиева с международного розыска.

Подсудимые отрицают вину. "Прокурор в прениях буквально зачитал обвинительное заключение следователя, словно не проводилось два с половиной года никаких судебных заседаний, на которые он зачем-то каждую неделю ездил из Махачкалы на поезде", – приводит канал цитату Гаджиева. Сам он ранее говорил в суде, что он не перечислял деньги ни в какие фонды, а фамилию Тамбиева услышал впервые. "В перерыве я был в клетке с еще двумя задержанными. Я спросил, кто из них Тамбиев. На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали", — говорил журналист.

В мае третья экспертиза по делу Гаджиева не усмотрела экстремизма в его публикациях, зато нашла пропаганду духовного возрождения, социального развития, научных знаний и образования в Дагестане.

Ранее ряд свидетелей по делу, выступая в суде, отказался подтвердить свои зафиксированные протоколами следствия показания. Так, свидетельница Альбина Мураткова заявила, что в суде зачитаны не те показания, которые она давала следователю. Часть своих показаний в суде отказались подтвердить Азамат Алиев и Александра Кацаева, которые занимались сбором денег для детей в Сомали и Дагестане, а также Магомед Патлухаев, завхоз в школе хафизов в селе Новосаситли, и осужденный за финансирование терроризма Шамиль Кадыров.

Один из свидетелей заявил в суде об угрозах силовиков, а двое засекреченных свидетелей отказались отвечать на дополнительные вопросы защиты, сославшись на травму головы и проблемы с памятью.