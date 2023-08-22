Прокурор запросил 6 лет колонии для журналиста Михаила Афанасьева

Прокуратура запросила 6 лет колонии общего режима для журналиста Михаила Афанасьева по делу о распространении "фейков" о российской армии с использованием служебного положения. Об этом сообщают "Сетевые свободы".
Обвинение также требует на три года запретить Афанасьеву заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в СМИ и интернете.
Поводом для преследования Афанасьева послужила его статья на сайте интернет-журнала "Новый фокус" о сотрудниках ОМОН из Хакасии, которые отказались от участия в боевых действиях в Украине из-за плохого обеспечения и непродуманных решений командования. По версии следствия, журналист среди прочего опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.
Афанасьев находится в СИЗО с 14 апреля 2022 года.
- В июне 2022 года "Мемориал" признал Михаила Афанасьева политзаключенным, поскольку "его преследование нацелено на запугивание журналистов, представляющих альтернативную точку зрения на события в Украине".
- В декабре суд оштрафовал учредителя "Нового Фокуса" на 450 тысяч рублей по административному делу о разжигании ненависти по отношению к полицейским в статьях за 2018-2021 годы.
- Как отметил правозащитник Павел Чиков, дело Афанасьева – первый известный случай, когда пользование интернет-сайтом признается служебным положением. Портал "Новый фокус", на который писал Афанасьев, не принадлежит журналисту и не был зарегистрирован в качестве СМИ.
- В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. Фейками и дискредитацией российские власти считают любую точку зрения, отличную от позиции Кремля и Минобороны России.
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