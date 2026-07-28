Прокурор запросил журналистке Шипачёвой 12 лет колонии

В Мосгорсуде сторона обвинения в ходе прений 28 июля запросила 12 лет лишения свободы для 35-летней журналистки Дарьи Шипачёвой по обвинению в госизмене. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны". Защита в ходе прений просила учесть признание вины и содействие следствию.

Приговор суд должен вынести 29 июля.

Подробности обвинения неизвестны, процесс проходил в закрытом режиме. Рассмотрение дела прошло всего за одно заседание, которое длилось полтора часа. Обвинения в госизмене в последние годы как правило связаны с войной в Украине - госизменой могут посчитать, в частности, денежные переводы украинским структурам или взаимодействие с украинскими организациями. Связано ли с Украиной дело Шипачёвой, неясно.

О задержании и аресте журналистки, а также обвинениях в её адрес, ранее публично не сообщалось. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, сотрудничая в том числе с РБК, Лентой.ру, "Такими делами", Forbes и Wonderzine. Она также была известна как феминистская активистка. В 2020 году её задержали за одиночный пикет в поддержку активистки Юлии Цветковой, впоследствии назначив штраф в размере 14 тысяч рублей.