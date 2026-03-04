Пролив нефти

Война США и Израиля против Ирана вызвала резкий рост цен на нефть. Brent з марта в моменте подскочил до 84 долларов за баррель, впервые за полтора года.

При этом по расчетам Reuters, рост мировых цен на нефть все еще недостаточен, чтобы Россия смогла сбалансировать свой бюджет.

В январе от нефтегазовых доходов бюджет России получил 393 млрд рублей, но это на 50% меньше, чем годом ранее. Поступления от нефти и газа – один из основных источников дохода России. Их снижение вынуждает Кремль увеличивать налоги и сокращать невоенные расходы.

Транспортировка энергоносителей через Ормузский пролив фактически приостановлена, что и приводит к скачкам цен на нефть.

1 марта Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес ракетный удар по трем нефтяным танкерам в Персидском заливе и Ормузском проливе. Ранее КСИР пригрозил, что может атаковать любые суда в проливе. В Тегеране говорят, что транзит не возобновится до "особого распоряжения". По данным CNN, 2 марта через пролив прошли всего два танкера. Обычно там ежедневно проходят около 60 таких судов.

По данным Bloomberg, Китай сейчас оказывает давление на иранских чиновников, чтобы гарантировать, что Тегеран не будет атаковать танкеры с нефтью и сжиженным природным газом, а также обеспечит бесперебойную поставку энергоносителей на мировой рынок. Китай является основным покупателем иранской нефти, отмечает агентство.

Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив, отмечает издание Politico со ссылкой на источники.

Из-за закрытия пролива нефть может еще больше подорожать. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал Эбрахим Джабари объявил: "Мы атакуем нефтепроводы и не позволим ни одной капле нефти покинуть регион. Цена на нефть достигнет 200 долларов в ближайшие дни".

О том, сможет ли рост мировых цен на нефть залатать дыру в российском бюджете, говорим с экономическим обозревателем The Bell Денисом Касянчуком.