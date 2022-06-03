Промышленность Сибири и Дальнего Востока пострадала из-за санкций

В Сибири угольный бизнес из-за санкций и отказа некоторых стран от энергоносителей сократил добычу и производственные планы на 2022 год, говорится в июньском докладе региональных управлений Банка России.

Кемеровская область сообщила о снижении экспорта угля в апреле на 20%, также возросли запасы угля на складах – на 13%.

"Одна из угольных компаний из Восточной Сибири оценила вероятность консервации производства и роспуска персонала как высокую, причина – отказ от угля со стороны европейского контрагента", – подчеркивается в докладе.

Поставки в Азию, по информации угольщиков, пока не компенсируют снижение европейских объемов, но рост мировых цен на уголь перекрыл физические потери экспорта.

Сибирские металлурги считают, что их отрасли не коснется масштабное введение санкций, поскольку "их поставки остаются критически важными для мировой экономики". Однако и они признают косвенное влияние санкций из-за необходимости перестраивать логистические цепочки экспорта.

"Внутренний спрос не покрывает и половины международных продаж, которые сейчас затруднены", – дают оценку металлурги.

На Дальнем Востоке алмазодобывающая промышленность из-за санкций столкнулась с отказом трейдеров закупать сырье. Индийские банки не проводили платежи в адрес российской компании, отмечает региональное управление Банка.

В апреле и первой половине мая на Сахалине значительно сократилась добыча нефти из-за проблем с ее отгрузкой, появившихся после введения санкций против России.

Судоходная компания, которая занималась транспортировкой нефти, столкнулась с трудностями страхования судов. Из-за этого в первой половине мая из шести запланированных танкеров был отправлен только один.