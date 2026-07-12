Пропавший в Узбекистане и нашедшийся в СИЗО в РФ получил приговор

Мосгорсуд приговорил 37-летнего жителя Подмосковья Георгия Пирогова, который после 2022 года уехал из России, но в 2024 году при невыясненных обстоятельствах исчез в Узбекистане и впоследствии оказался в московском СИЗО, к 23 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник.

В конце мая сообщалось о начале рассмотрения дела в Мосгорсуде, процесс проходил в закрытом режиме.

Пирогов после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехал в Грузию, где работал промышленным альпинистом. Летом 2024 года он отправился в командировку в Узбекистан, где 6 июля пропал в городе Кунград. 9 июля 2024 года стало известно, что он находится в России в СИЗО, куда его отправил Мещанский районный суд Москвы. При каких обстоятельствах он попал из Узбекистана в Россию, до сих пор не известно. Близкие Пирогова рассказали СМИ, что он планировал ехать в Бухару, чтобы оттуда вылететь обратно в Грузию. Его машину нашли в Нукусе - в 90 километрах от Кунграда.

Подробности обвинения неизвестны. В августе 2024 года при рассмотрении жалобы на его арест, выяснилось, что Пирогов признал вину, раскаялся и дал признательные показания, пишет "Медиазона".



