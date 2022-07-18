Проректор таможенной академии покончил с собой в СИЗО

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный по делу о сбыте наркотиков, покончил с собой в СИЗО в Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Керефова нашли утром 18 июля в одиночной камере, рассказал собеседник агентства. При этом телеграм-канал Baza пишет, что Керефова обнаружили мертвым в субботу, 16 июля. Он ставил предсмертную записку, в которой сожалел о содеянном.

Адвокат проректора Алексей Цыганов заявил, что уголовное дело в отношении Керефова будет закрыто по нереабилитирующим основаниям.

"Дабы не мешать следствию установить причину смерти моего подзащитного, насильственная смерть или нет, я сейчас воздержусь от комментариев. Однако я уверен, что он не мог сам покончить с собой, так как у него были планы на будущее, малолетние дети. Он не такой человек, чтобы так поступить", – сказал Цыганов.

Керефова задержали 5 июля, во время обыска у него изъяли несколько килограммов синтетических наркотиков. По данным Следственного комитета, проректор приобрел 2 кг наркотиков, расфасовал их на более мелкие партии и затем начал продавать через даркнет.