Пророссийская "Грузинская мечта" готовит импичмент президента

В Грузии Конституционный суд начал первые в истории страны слушания по делу об импичменте президента. Правящая партия настаивает на отставке Саломе Зурабишвили, обвиняя ее в том, что она нарушила основной закон страны, отправившись в зарубежные визиты без разрешения правительства. Большую публикацию этой теме посвящает Би-би-си.

Заявление депутатов о возможном нарушении Конституции президентом представляют четыре члена парламента, в том числе и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. В партии считают, что поездки Зурабишвили нарушали 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент ведет переговоры и выполняет представительские полномочия во внешнеполитических отношениях с согласия кабинета.

Целью визитов в европейские страны и встреч с европейскими лидерами президент называет европейскую интеграцию Грузии и получение Грузией статуса кандидата в ЕС. Заявления европейских лидеров, с которыми встречалась Зурабишвили, это подтверждают.

"Грузинская мечта" обвиняет президента в саботаже национальных интересов страны и препятствовании получению статуса кандидата в ЕС.

Большая часть оппозиционеров, включая депутатов крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», обещают проголосовать против отстранения от должности Зурабишвили или вовсе не участвовать в голосовании. В оппозиции уверены, что запуск импичмента в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в Европейский союз — не случайность.