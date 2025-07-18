"Прорвавшийся в Европу". Споры о концерте Валерия Гергиева в Италии

Валерий Гергиев – знаменитый дирижер и приближенный президента России Владимира Путина – приглашен на музыкальный фестиваль в Италии. Это событие вызвало яростные споры: после нападения России на Украину, которое Гергиев отказался осудить, его перестали приглашать на Запад, и запланированное на 27 июля выступление в городе Казерта станет возвращением музыканта в Европу.

Винченцо Де Лука, глава региона Кампанья, где проходит фестиваль, заявляет, что выступление состоится: "Культура… не должна подвергаться влиянию политики... Мы не требуем от этих людей отвечать за выбор, сделанный политиками", "Этот мир должен оставаться миром, в котором приветствуются диалог, солидарность и уважение", приводят его слова Би-Би-Си и DW.

Но критика нарастает. Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно в интервью Би-би-си заявила, что возвращение Гергиева в Европу неприемлемо, и назвала его "культурным рупором Путина и его преступлений", а представитель Еврокомиссии сказал: "Европейские сцены не должны предоставляться тем, кто поддерживает агрессивную войну в Украине". С призывом отменить выступление Гергиева в Италии выступила Юлия Навальная, активисты проводят протесты с таким же требованием.

Юлия Навальная:

В 2025 году фестиваль в Италии приглашает Валерия Гергиева – близкого соратника Путина. Это не просто концерт, а попытка нормализовать войну и преступления режима. Написала об этом колонку в La Repubblica.

ФБК напоминает западной аудитории о судьбе другого российского музыканта, Павла Кушнира, выступившего против нападения России на Украину и умершего в российском СИЗО.

Петиция с призывом отменить концерт гласит:

Этот концерт, финансируемый за счёт государственных средств, символизирует возвращение Гергиева на европейскую культурную сцену. Это не нейтральный жест. Это политический акт – акт, способный легитимизировать режим, который он представляет, и продолжаемое этим режимом насилие.

Наша просьба не имеет отношения к цензуре. Мы не призываем к запрету искусства, но настаиваем на том, чтобы не предоставлять публичную площадку человеку, который сознательно и последовательно поддерживает политический курс, противоречащий тем ценностям, которые Европа защищает и отстаивает.

Гергиев на протяжении многих лет находится в тесной связке с Кремлём. Он не только дирижёр – он активно используется как инструмент культурной пропаганды режима, обвиняемого в совершении военных преступлений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ведущие культурные институты Европы и Северной Америки разорвали с ним отношения. Его отстранение от Мюнхенского филармонического оркестра, Роттердамского филармонического оркестра и других крупных площадок стало не актом цензуры, а моральной позицией против военной пропаганды, замаскированной под культурную деятельность. В связи с его поддержкой политики Путина против него были также введены персональные санкции со стороны Канады.

Выступление Гергиева на престижной сцене в центре Европы при поддержке государственных институтов представляет собой тревожный сигнал. Это означает нормализацию ещё одного инструмента гибридной войны – культурной пропаганды. Как неоднократно фиксировалось, российский режим активно использует подобные мероприятия внутри страны для оправдания своей агрессии против Украины и борьбы с западными ценностями. В то же время проведение таких мероприятий в Европе подрывает авторитет и усилия тех стран и институтов, которые уже много лет борются с угрозой, исходящей от российского режима, и стремятся защитить европейскую культуру, ценности и безопасность.

Во времена войны искусство не может быть вне политики. Культурные пространства не являются нейтральными – они формируют общественное сознание, ценности и легитимность. Приглашать Гергиева, в то время как продолжаются военные преступления – украинские города разрушаются, мирные жители гибнут и подвергаются депортации, – значит превращать театры в площадки для оправдания насилия.

Катя Марголис (одна из авторов петиции):

Вышло важное расследование Massimiliano Coccia о том, что Гергиев не просто владеет сказочными богатствами, палаццо и виллами в Италии, но что именно они являются штабами информационной войны в Европе, оперативными центрами по распространению российской пропаганды через культурную инфильтрацию, а финансирование идет через непрозрачные управляющие этим имуществом компании. И все эти дни я продолжаю читать и слушать от прекрасных итальянцев, как они, конечно, осуждают агрессию и сочувствуют Украине, но что музыка не должна подвергаться цензуре. Как будто, речь о музыке…

Билетов на концерт куплено по-прежнему мало, а те, что куплены, явно взяты единым блоком впереди в партере и я, надеюсь, что это дело рук Europa Radicale, которые уже заявили об акции внутри, если все петиции и протесты ни к чему не приведут.

Итак:

Вот перевод статьи на русский язык:

Массимиалиано Кочча

Из Москвы в Казерту

Система Гергиева и Италия как европейская копилка культурной власти России

За маской великого дирижёра, способного очаровать международную публику произведениями Прокофьева и Чайковского, скрывается совершенно иная, параллельная реальность – мир непрозрачных фондов, фиктивных компаний и невидимых капиталов.

Валерий Гергиев, давний соратник Владимира Путина, выстроил в Италии сложную систему, сочетающую сокрытие имущества, финансовые схемы и культурную проекцию российской власти в самом сердце Европейского союза.

Именно здесь – между Венецией, Миланом, Римом и особенно на Амальфитанском побережье – дирижёр создал свою личную и оперативную "копилку". Система, использующая культуру как ширму, а искусство – как стратегический канал для отмывания капиталов, перевода средств и финансирования российской пропаганды под успокаивающим лицом музыки.

Благодаря журналистскому расследованию, основанному на достоверных источниках и имущественных документах, стало возможно задокументировать, как Гергиев создал в Италии густую сеть компаний – оформленных на подставных лиц и полностью скрытых от налогового надзора – которые управляют недвижимостью на сумму свыше 100 миллионов евро.

Сердце этой непрозрачной империи – поместье в Пунта Сан-Лоренцо, в коммуне Масса-Лубренсе, с видом на Соррентийское побережье и недоступное по суше. Это монументальное владение включает главную виллу, сарацинскую башню и археологические руины, и здесь постоянно проживают лица, связанные с бывшими российскими военными структурами, выполняя функции охраны, логистики и наблюдения.

Формально поместье принадлежит компании Commercio Edilizio S.r.l., но это лишь верхушка айсберга. Вокруг неё вращается не менее десяти дочерних компаний, связанных с Гергиевым, действующих в Кампании, Лацио и Ломбардии. Эти юридические лица занимаются недвижимостью, культурной деятельностью, музыкой, художественным представительством и логистикой. Объединяет их одно – непрозрачность, и все они вписываются в экосистему российских фондов, ассоциаций и культурных центров, действующих в Италии.

Дополнительным фактором конфиденциальности владения в Масса-Лубренсе является удобное расположение порта Marina della Lobra, всего в нескольких минутах на лодке от поместья.

Именно отсюда российские олигархи с двойным гражданством, чиновники и дипломаты могут попасть на виллу, не проходя через населённый пункт.

По данным следственных источников, именно здесь несколько месяцев назад прошла закрытая встреча российских предпринимателей и чиновников, цель которой заключалась в разработке стратегий по обходу международных санкций. Это скрытое собрание, прошедшее вне радаров, подтверждает геополитическую функцию объекта: это не просто резиденция, а операционный центр.

Часть доходов от недвижимости – таких как аренда Палаццо Барбариго в Венеции, доля в Caffè Quadri на площади Сан-Марко, или виллы в Лацио и Романье – реинвестируется в псевдокультурные круги и мероприятия, связанные с российским влиянием в Европе.

По данным европейской разведки, часть гонораров, получаемых Гергиевым за выступления, направляется на финансирование российской культурной пропаганды, реализуемой через фестивали, публикации, исследовательские центры и академии, формально независимые. В этом контексте Италия – не просто хранилище активов, но и реальная финансовая лаборатория мягкой силы Кремля.

Ещё в 2022 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Гергиев перевёл более 300 миллионов рублей (примерно 4,3 миллиона евро) на личные счета, используя культурные фонды, финансируемые Газпромбанком, Роснефтью и ВТБ.

После закрытия Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival, главного "культурного отмывочного" элемента его системы, вся структура была воссоздана в другом месте: новые компании, новые уставы, но тот же базовый механизм.

27 июля Гергиев вновь выступит в Италии – на сцене дворца Реджия ди Казерта. Событие заявлено как символ диалога и мира, но на деле является ключевым с точки зрения расследования.

Важно будет установить, какое юридическое лицо получит гонорар за выступление. Это позволит выявить ещё одну экономическую структуру, входящую в его сеть. Каждый публичный платёж, каждый государственный вклад становится возможностью раскрыть очередную "китайскую шкатулку" этой ускользающей системы, превращающей культуру в инструмент стратегических интересов.

Но остаётся без ответа главный вопрос: какой местный предприниматель или компания предложили региону Кампания организовать выступление Валерия Гергиева? Кто стал посредником события, которое, в разгар войны, развязанной Москвой, демонстрирует самый изощрённый лик российской власти, предоставляя публичные сцены и итальянские ресурсы центральной фигуре кремлёвской машины влияния?

Тем временем Гергиев уже смотрит в будущее: на 2026 год запланированы гастроли в Испании – в Барселоне, Мадриде и Севилье. Новый цикл концертов, который снова предоставит культурное прикрытие одной из ключевых фигур путинского режима. Музыка продолжается, а вместе с ней – поток средств, недвижимости, налоговых льгот и институциональных связей. Дирижёр, восторженно встречаемый в залах и защищённый нидерландским паспортом, остаётся в центре сети, которую Европе всё труднее распознать. Но в Италии эта сеть уже пустила глубокие корни – и продолжает расти, ничем не потревоженная.

Из-за Гергиева разгорелась полемика между ФБК и Юлий Латыниной.

Юлия Латынина:

С Гергиевым все очень просто. С одной стороны, он великий дирижер. С другой – да, он занял политическую позицию. И он важный представитель этой позиции. Это значит, что, как дирижер, он может выступать, где хочет. И кто хочет, может иметь право его слушать. А те, кому не нравится его политическая позиция – имеют право перед театром, в котором он выступает, проводить любые демонстрации. Это и есть политика. Вам не нравится политическая позиция Гергиева – проводите демонстрации. А ФБК вместо этого идет другим путем. Оно хочет, чтобы нам запретили его слушать. В этом и есть ключевая разница между правыми и левыми. Если правый не хочет есть мяса – он не ест. Если левый – он требует, чтобы все стали вегетарианцами. И я сильно подозреваю, что громкость, с которой ФБК пытается создать видимость "разъяренной общественности", требующей отмены концерта, связана с тем, что демонстрация, если ее попытаться созвать, будет фриковая и маргинальная.

Даниил Кен:

Коллеги очень круто и последовательно давят Гергиева, пособника войны и репрессий. Он не должен ни отдыхать, ни выступать в Европе. Его место сейчас, как минимум, под санкциями (а в ПРБ – в тюрьме).

Юлия Латынина:

В Прекрасной России Будущего великий дирижер Гергиев будет сидеть в тюрьме. Прекрасная Россия Будущего становится стремительно ужасней Страшной России Настоящего.

Леонид Волков:

Гергиев будет сидеть не за то, что он великий дирижер. И даже не за то, что был доверенным лицом Путина, продав свой талант на отмазывание и "очеловечивание" страшных преступлений. А за то, что он вор космических масштабов. И его талант не будет тут никаким смягчающим обстоятельством. Расследованием ФБК еще три года назад было показано, что любовь Гергиева к Путину щедро оплачена разрешением бесконтрольно разворовывать "фонд поддержки молодых талантов". Купить из него на МИЛЛИАРД недвижки, отправить 300 миллионов просто лично себе в карман. Должен ли такой вор сидеть в тюрьме? Очевидно любому, кроме бабы Зиги. И очень хочется понять, какой ее интерес закрывать на это воровство глаза и наводить тень на плетень.

В Италию Гергиев собирается ехать после премьеры в Большом театре.

Андрей Мальгин:

Как известно, друг Путина и его неизменное доверенное лицо на всех выборах Валерий Гергиев 27 июля будет дирижировать оркестром в Италии на музыкальном фестивале в Королевском дворце Казерты. Вопреки протестам общественности.

В Италию Гергиев приедет сразу после премьеры в Большом театре новой версии оперы Сергея Прокофьева "Семен Котко". Премьера оперы (музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев, режиссер Сергей Новиков) пройдет 17, 18, 19 и 20 июля на Исторической сцене Большого театра.

И да, это тот самый Сергей Новиков, который в администрации президента Путина отвечает за репрессии против музыкантов, составляет "черные списки" и вызывает на ковер проштрафившихся.

В буклете, выпущенном к премьере, Сергей Новиков сообщает:

"Мне кажется очень важным, что Большой театр в Год Защитника Отечества ставит "Семёна Котко" – оперу, которая будто написана про наши дни. Сергей Сергеевич Прокофьев, родившись на Донбассе, прекрасно чувствовал местные краски... "Шёл солдат с фронта и вот вернулся обратно на фронт!", – так поёт главный герой в финале, счастливый от полной уверенности в своей правоте и неизбежной Победе добра над злом".

Валерий Гергиев, прорвавшийся в Европу впервые после начала войны, тоже наверняка уверен в своей правоте и неизбежности Победы.

Вот отзыв на премьеру. Наташа Киселева:

Вчера Большой театр закрыл сезон премьерой оперы Прокофьева "Семён Котко". И открыл новый жанр – публичное групповое изнасилование театра.

Прокофьев сочинил эту оперу вынужденно – в качестве покаяния перед советской властью, когда вернулся из эмиграции. И скажем честно: он не особенно старался. Ни он, ни остальные. Опера откровенно слабая, особенно если учесть, какого масштаба перед нами композитор. Критики всегда ругали её за примитивное либретто и топорную прямолинейность.

1918 год. Главный герой – украинский крестьянин Семён Котко возвращается из армии в родное село. Там его встречают коллаборационисты, "петлюровцы", немецкие офицеры, буржуи и прочие враги молодой советской власти. Его любимая погибает, мать убивают, село страдает – и в финале Семён всем мстит, побеждает и уходит в закат строить социализм.

Для вас это может звучать как кринжевая сталинская агитка. А для Кремля – как актуальный нарратив про "ужасных украинцев". Сюдаааа. Чинаааазес.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля, конечно, Валерий Гергиев. Как режиссер оперу поставил Сергей Новиков, руководитель Управления по общественным проектам администрации президента РФ. Нет, это не сон при температуре 39,5 – это мы продолжаем обсуждать премьеру в Большом.

Много лет вы видели Новикова в "Что? Где? Когда?" – он там защищал телезрителей. Теперь он руководитель общественных проектов в Администрации президента России. Недавно на Манежной площади запускал обратный отсчет до Интервидения. Именно Новиков курирует в АП звёзд шоу-бизнеса и деятелей культуры. Раздаёт методички, как говорить о Путине, войне, Украине и "ужасном Западе".

Он вызывает артистов "на ковёр", занимается давлением на артистов и распределением статусов иноагентов. Ну, кто еще как не он должен ставит оперы в одном из самых известных театров мира, где до войны спектакли ставили Ноймаейр, Форсайт и Гут.

Я понимала, что будет чудовищно. Но не настолько. На занавесе проецируются в буквальном смысле абзацы из методички. Сначала – традиционный прогон про Великую Отечественную, хотя в опере речь о событиях Первой мировой. Но у нас ВОВ давно сцеплена в тандем с СВО. Чтобы все помнили: нынешние солдаты "героически" продолжают дело своих героических, уже без кавычек, дедов. С одной только разницей: их деды защищали свою страну от агрессора, а эти – и есть агрессоры и захватчики.

И вот, когда зрители всё поняли про дедов, на занавесе появляется надпись: "В 2014 году хунта захватила власть в Киеве и начала репрессии против своих граждан. В ответ жители города и области провозгласили Луганскую Народную Республику. Вместо переговоров преступный киевский режим начал уничтожение Донбасса".

Занавес гаснет. И тут же – следующий абзац: "В феврале 2022 года армия России пришла на помощь жителям Донбасса, 8 лет сражавшимся за свою жизнь и свободу. В результате общенародного референдума Луганщина навсегда вернулась в состав России".

Зачем? Зачем ради этой отрыжки из подворотни ставить аж целую оперу? Это серьёзный, кропотливый, долгий и дорогой жанр. Зачем годами писать партитуру, разрабатывать мизансцены, репетировать с хором и оркестром? Зачем вам эта вся ненужная мишура?

Разгоните всех артистов и просто посадите на Исторической сцене Соловьёва, Симоньян, Красовского и Киселёва. Пусть два часа читают вслух методичку про "украинскую хунту" и "киевский режим". Ну хорошо, пусть читают под симфонический оркестр, которым дирижирует Гергиев.

Театр – это вам не телевизор. Телевизионная пропаганда по понятным причинам примитивная и прямая. Она должна прорваться в голову домохозяйке, которая одновременно варит суп, проверяет уроки у младшей дочери и выясняет с мужем, почему он опять пришёл с работы под шафе. Сообщение про хунту должно преодолеть все эти бытовые помехи, потому что встраивается в жизнь человека и приходит к нему в дом.

Но в театре зрителю ничего не мешает, он сидит в зале с выключенным светом и все его внимание сфокусировано на сцене. Человек сам пришел в театр, а не театр к нему. Он ничем другим эти несколько часов не занимается. Там используются другие инструменты и другой язык, театр физически влияет на органы чувств и работает на другом уровне. Театр не создан для абзацев про хунту и 8 лет Донбасса.

Я, честно, не понимаю, какая каша из червей должна быть в голове у людей, которые во время войны идут в Большой театр на Гергиева. Но даже они не заслуживают, чтобы им так смачно харкали в лицо.

20 июля опера "Семён Котко" будет транслироваться вживую повсюду – от кинотеатров до VK. Ни один проект Большого театра не получал раньше такой обширной дистрибуции. Но мы говорим о методичке, имитирующей оперу, поэтому всё логично. Новиков мыслит отчётами и KPI.

Надеюсь, оперу будут пиарить трэш-блогеры и Инстасамка через мессенджер Макс, который работает даже на парковке. И в преисподней.

Если серьезно, я такой боли от театра не испытывала, наверное, никогда. Я физически чувствую удушье и тошноту. За это время было уже все и со всеми, но это публичное издевательство и унижение, такое лоснящееся и смердящее, причмокивающее, это уже за гранью добра и зла. Нет войне.