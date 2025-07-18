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Цитаты Свободы

"Прорвавшийся в Европу". Споры о концерте Валерия Гергиева в Италии

Владимир Путин и Валерий Гергиев
Владимир Путин и Валерий Гергиев

Валерий Гергиев – знаменитый дирижер и приближенный президента России Владимира Путина – приглашен на музыкальный фестиваль в Италии. Это событие вызвало яростные споры: после нападения России на Украину, которое Гергиев отказался осудить, его перестали приглашать на Запад, и запланированное на 27 июля выступление в городе Казерта станет возвращением музыканта в Европу.

Винченцо Де Лука, глава региона Кампанья, где проходит фестиваль, заявляет, что выступление состоится: "Культура… не должна подвергаться влиянию политики... Мы не требуем от этих людей отвечать за выбор, сделанный политиками", "Этот мир должен оставаться миром, в котором приветствуются диалог, солидарность и уважение", приводят его слова Би-Би-Си и DW.

Но критика нарастает. Вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно в интервью Би-би-си заявила, что возвращение Гергиева в Европу неприемлемо, и назвала его "культурным рупором Путина и его преступлений", а представитель Еврокомиссии сказал: "Европейские сцены не должны предоставляться тем, кто поддерживает агрессивную войну в Украине". С призывом отменить выступление Гергиева в Италии выступила Юлия Навальная, активисты проводят протесты с таким же требованием.

Юлия Навальная:

В 2025 году фестиваль в Италии приглашает Валерия Гергиева близкого соратника Путина. Это не просто концерт, а попытка нормализовать войну и преступления режима. Написала об этом колонку в La Repubblica.

ФБК напоминает западной аудитории о судьбе другого российского музыканта, Павла Кушнира, выступившего против нападения России на Украину и умершего в российском СИЗО.

Петиция с призывом отменить концерт гласит:

Этот концерт, финансируемый за счёт государственных средств, символизирует возвращение Гергиева на европейскую культурную сцену. Это не нейтральный жест. Это политический акт акт, способный легитимизировать режим, который он представляет, и продолжаемое этим режимом насилие.

Наша просьба не имеет отношения к цензуре. Мы не призываем к запрету искусства, но настаиваем на том, чтобы не предоставлять публичную площадку человеку, который сознательно и последовательно поддерживает политический курс, противоречащий тем ценностям, которые Европа защищает и отстаивает.

Гергиев на протяжении многих лет находится в тесной связке с Кремлём. Он не только дирижёр он активно используется как инструмент культурной пропаганды режима, обвиняемого в совершении военных преступлений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ведущие культурные институты Европы и Северной Америки разорвали с ним отношения. Его отстранение от Мюнхенского филармонического оркестра, Роттердамского филармонического оркестра и других крупных площадок стало не актом цензуры, а моральной позицией против военной пропаганды, замаскированной под культурную деятельность. В связи с его поддержкой политики Путина против него были также введены персональные санкции со стороны Канады.

Выступление Гергиева на престижной сцене в центре Европы при поддержке государственных институтов представляет собой тревожный сигнал. Это означает нормализацию ещё одного инструмента гибридной войны культурной пропаганды. Как неоднократно фиксировалось, российский режим активно использует подобные мероприятия внутри страны для оправдания своей агрессии против Украины и борьбы с западными ценностями. В то же время проведение таких мероприятий в Европе подрывает авторитет и усилия тех стран и институтов, которые уже много лет борются с угрозой, исходящей от российского режима, и стремятся защитить европейскую культуру, ценности и безопасность.

Во времена войны искусство не может быть вне политики. Культурные пространства не являются нейтральными они формируют общественное сознание, ценности и легитимность. Приглашать Гергиева, в то время как продолжаются военные преступления украинские города разрушаются, мирные жители гибнут и подвергаются депортации, значит превращать театры в площадки для оправдания насилия.

Катя Марголис (одна из авторов петиции):

Вышло важное расследование Massimiliano Coccia о том, что Гергиев не просто владеет сказочными богатствами, палаццо и виллами в Италии, но что именно они являются штабами информационной войны в Европе, оперативными центрами по распространению российской пропаганды через культурную инфильтрацию, а финансирование идет через непрозрачные управляющие этим имуществом компании. И все эти дни я продолжаю читать и слушать от прекрасных итальянцев, как они, конечно, осуждают агрессию и сочувствуют Украине, но что музыка не должна подвергаться цензуре. Как будто, речь о музыке…

Билетов на концерт куплено по-прежнему мало, а те, что куплены, явно взяты единым блоком впереди в партере и я, надеюсь, что это дело рук Europa Radicale, которые уже заявили об акции внутри, если все петиции и протесты ни к чему не приведут.

Итак:
Вот перевод статьи на русский язык:
Массимиалиано Кочча
Из Москвы в Казерту
Система Гергиева и Италия как европейская копилка культурной власти России

За маской великого дирижёра, способного очаровать международную публику произведениями Прокофьева и Чайковского, скрывается совершенно иная, параллельная реальность мир непрозрачных фондов, фиктивных компаний и невидимых капиталов.

Валерий Гергиев, давний соратник Владимира Путина, выстроил в Италии сложную систему, сочетающую сокрытие имущества, финансовые схемы и культурную проекцию российской власти в самом сердце Европейского союза.

Именно здесь между Венецией, Миланом, Римом и особенно на Амальфитанском побережье дирижёр создал свою личную и оперативную "копилку". Система, использующая культуру как ширму, а искусство как стратегический канал для отмывания капиталов, перевода средств и финансирования российской пропаганды под успокаивающим лицом музыки.

Благодаря журналистскому расследованию, основанному на достоверных источниках и имущественных документах, стало возможно задокументировать, как Гергиев создал в Италии густую сеть компаний оформленных на подставных лиц и полностью скрытых от налогового надзора которые управляют недвижимостью на сумму свыше 100 миллионов евро.

Сердце этой непрозрачной империи поместье в Пунта Сан-Лоренцо, в коммуне Масса-Лубренсе, с видом на Соррентийское побережье и недоступное по суше. Это монументальное владение включает главную виллу, сарацинскую башню и археологические руины, и здесь постоянно проживают лица, связанные с бывшими российскими военными структурами, выполняя функции охраны, логистики и наблюдения.

Формально поместье принадлежит компании Commercio Edilizio S.r.l., но это лишь верхушка айсберга. Вокруг неё вращается не менее десяти дочерних компаний, связанных с Гергиевым, действующих в Кампании, Лацио и Ломбардии. Эти юридические лица занимаются недвижимостью, культурной деятельностью, музыкой, художественным представительством и логистикой. Объединяет их одно непрозрачность, и все они вписываются в экосистему российских фондов, ассоциаций и культурных центров, действующих в Италии.

Дополнительным фактором конфиденциальности владения в Масса-Лубренсе является удобное расположение порта Marina della Lobra, всего в нескольких минутах на лодке от поместья.

Именно отсюда российские олигархи с двойным гражданством, чиновники и дипломаты могут попасть на виллу, не проходя через населённый пункт.

По данным следственных источников, именно здесь несколько месяцев назад прошла закрытая встреча российских предпринимателей и чиновников, цель которой заключалась в разработке стратегий по обходу международных санкций. Это скрытое собрание, прошедшее вне радаров, подтверждает геополитическую функцию объекта: это не просто резиденция, а операционный центр.

Часть доходов от недвижимости таких как аренда Палаццо Барбариго в Венеции, доля в Caffè Quadri на площади Сан-Марко, или виллы в Лацио и Романье реинвестируется в псевдокультурные круги и мероприятия, связанные с российским влиянием в Европе.
По данным европейской разведки, часть гонораров, получаемых Гергиевым за выступления, направляется на финансирование российской культурной пропаганды, реализуемой через фестивали, публикации, исследовательские центры и академии, формально независимые. В этом контексте Италия не просто хранилище активов, но и реальная финансовая лаборатория мягкой силы Кремля.
Ещё в 2022 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что Гергиев перевёл более 300 миллионов рублей (примерно 4,3 миллиона евро) на личные счета, используя культурные фонды, финансируемые Газпромбанком, Роснефтью и ВТБ.

После закрытия Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival, главного "культурного отмывочного" элемента его системы, вся структура была воссоздана в другом месте: новые компании, новые уставы, но тот же базовый механизм.

27 июля Гергиев вновь выступит в Италии на сцене дворца Реджия ди Казерта. Событие заявлено как символ диалога и мира, но на деле является ключевым с точки зрения расследования.

Важно будет установить, какое юридическое лицо получит гонорар за выступление. Это позволит выявить ещё одну экономическую структуру, входящую в его сеть. Каждый публичный платёж, каждый государственный вклад становится возможностью раскрыть очередную "китайскую шкатулку" этой ускользающей системы, превращающей культуру в инструмент стратегических интересов.

Но остаётся без ответа главный вопрос: какой местный предприниматель или компания предложили региону Кампания организовать выступление Валерия Гергиева? Кто стал посредником события, которое, в разгар войны, развязанной Москвой, демонстрирует самый изощрённый лик российской власти, предоставляя публичные сцены и итальянские ресурсы центральной фигуре кремлёвской машины влияния?

Тем временем Гергиев уже смотрит в будущее: на 2026 год запланированы гастроли в Испании в Барселоне, Мадриде и Севилье. Новый цикл концертов, который снова предоставит культурное прикрытие одной из ключевых фигур путинского режима. Музыка продолжается, а вместе с ней поток средств, недвижимости, налоговых льгот и институциональных связей. Дирижёр, восторженно встречаемый в залах и защищённый нидерландским паспортом, остаётся в центре сети, которую Европе всё труднее распознать. Но в Италии эта сеть уже пустила глубокие корни и продолжает расти, ничем не потревоженная.

Из-за Гергиева разгорелась полемика между ФБК и Юлий Латыниной.

Юлия Латынина:

С Гергиевым все очень просто. С одной стороны, он великий дирижер. С другой да, он занял политическую позицию. И он важный представитель этой позиции. Это значит, что, как дирижер, он может выступать, где хочет. И кто хочет, может иметь право его слушать. А те, кому не нравится его политическая позиция имеют право перед театром, в котором он выступает, проводить любые демонстрации. Это и есть политика. Вам не нравится политическая позиция Гергиева проводите демонстрации. А ФБК вместо этого идет другим путем. Оно хочет, чтобы нам запретили его слушать. В этом и есть ключевая разница между правыми и левыми. Если правый не хочет есть мяса он не ест. Если левый он требует, чтобы все стали вегетарианцами. И я сильно подозреваю, что громкость, с которой ФБК пытается создать видимость "разъяренной общественности", требующей отмены концерта, связана с тем, что демонстрация, если ее попытаться созвать, будет фриковая и маргинальная.

Даниил Кен:

Коллеги очень круто и последовательно давят Гергиева, пособника войны и репрессий. Он не должен ни отдыхать, ни выступать в Европе. Его место сейчас, как минимум, под санкциями (а в ПРБ в тюрьме).

Юлия Латынина:

В Прекрасной России Будущего великий дирижер Гергиев будет сидеть в тюрьме. Прекрасная Россия Будущего становится стремительно ужасней Страшной России Настоящего.

Леонид Волков:

Гергиев будет сидеть не за то, что он великий дирижер. И даже не за то, что был доверенным лицом Путина, продав свой талант на отмазывание и "очеловечивание" страшных преступлений. А за то, что он вор космических масштабов. И его талант не будет тут никаким смягчающим обстоятельством. Расследованием ФБК еще три года назад было показано, что любовь Гергиева к Путину щедро оплачена разрешением бесконтрольно разворовывать "фонд поддержки молодых талантов". Купить из него на МИЛЛИАРД недвижки, отправить 300 миллионов просто лично себе в карман. Должен ли такой вор сидеть в тюрьме? Очевидно любому, кроме бабы Зиги. И очень хочется понять, какой ее интерес закрывать на это воровство глаза и наводить тень на плетень.

В Италию Гергиев собирается ехать после премьеры в Большом театре.

Андрей Мальгин:

Как известно, друг Путина и его неизменное доверенное лицо на всех выборах Валерий Гергиев 27 июля будет дирижировать оркестром в Италии на музыкальном фестивале в Королевском дворце Казерты. Вопреки протестам общественности.

В Италию Гергиев приедет сразу после премьеры в Большом театре новой версии оперы Сергея Прокофьева "Семен Котко". Премьера оперы (музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев, режиссер Сергей Новиков) пройдет 17, 18, 19 и 20 июля на Исторической сцене Большого театра.

И да, это тот самый Сергей Новиков, который в администрации президента Путина отвечает за репрессии против музыкантов, составляет "черные списки" и вызывает на ковер проштрафившихся.

В буклете, выпущенном к премьере, Сергей Новиков сообщает:

"Мне кажется очень важным, что Большой театр в Год Защитника Отечества ставит "Семёна Котко" – оперу, которая будто написана про наши дни. Сергей Сергеевич Прокофьев, родившись на Донбассе, прекрасно чувствовал местные краски... "Шёл солдат с фронта и вот вернулся обратно на фронт!", – так поёт главный герой в финале, счастливый от полной уверенности в своей правоте и неизбежной Победе добра над злом".

Валерий Гергиев, прорвавшийся в Европу впервые после начала войны, тоже наверняка уверен в своей правоте и неизбежности Победы.

Вот отзыв на премьеру. Наташа Киселева:

Вчера Большой театр закрыл сезон премьерой оперы Прокофьева "Семён Котко". И открыл новый жанр – публичное групповое изнасилование театра.

Прокофьев сочинил эту оперу вынужденно – в качестве покаяния перед советской властью, когда вернулся из эмиграции. И скажем честно: он не особенно старался. Ни он, ни остальные. Опера откровенно слабая, особенно если учесть, какого масштаба перед нами композитор. Критики всегда ругали её за примитивное либретто и топорную прямолинейность.

1918 год. Главный герой – украинский крестьянин Семён Котко возвращается из армии в родное село. Там его встречают коллаборационисты, "петлюровцы", немецкие офицеры, буржуи и прочие враги молодой советской власти. Его любимая погибает, мать убивают, село страдает – и в финале Семён всем мстит, побеждает и уходит в закат строить социализм.

Для вас это может звучать как кринжевая сталинская агитка. А для Кремля – как актуальный нарратив про "ужасных украинцев". Сюдаааа. Чинаааазес.

Музыкальный руководитель и дирижер спектакля, конечно, Валерий Гергиев. Как режиссер оперу поставил Сергей Новиков, руководитель Управления по общественным проектам администрации президента РФ. Нет, это не сон при температуре 39,5 – это мы продолжаем обсуждать премьеру в Большом.

Много лет вы видели Новикова в "Что? Где? Когда?" – он там защищал телезрителей. Теперь он руководитель общественных проектов в Администрации президента России. Недавно на Манежной площади запускал обратный отсчет до Интервидения. Именно Новиков курирует в АП звёзд шоу-бизнеса и деятелей культуры. Раздаёт методички, как говорить о Путине, войне, Украине и "ужасном Западе".

Он вызывает артистов "на ковёр", занимается давлением на артистов и распределением статусов иноагентов. Ну, кто еще как не он должен ставит оперы в одном из самых известных театров мира, где до войны спектакли ставили Ноймаейр, Форсайт и Гут.

Я понимала, что будет чудовищно. Но не настолько. На занавесе проецируются в буквальном смысле абзацы из методички. Сначала – традиционный прогон про Великую Отечественную, хотя в опере речь о событиях Первой мировой. Но у нас ВОВ давно сцеплена в тандем с СВО. Чтобы все помнили: нынешние солдаты "героически" продолжают дело своих героических, уже без кавычек, дедов. С одной только разницей: их деды защищали свою страну от агрессора, а эти – и есть агрессоры и захватчики.

И вот, когда зрители всё поняли про дедов, на занавесе появляется надпись: "В 2014 году хунта захватила власть в Киеве и начала репрессии против своих граждан. В ответ жители города и области провозгласили Луганскую Народную Республику. Вместо переговоров преступный киевский режим начал уничтожение Донбасса".

Занавес гаснет. И тут же – следующий абзац: "В феврале 2022 года армия России пришла на помощь жителям Донбасса, 8 лет сражавшимся за свою жизнь и свободу. В результате общенародного референдума Луганщина навсегда вернулась в состав России".

Зачем? Зачем ради этой отрыжки из подворотни ставить аж целую оперу? Это серьёзный, кропотливый, долгий и дорогой жанр. Зачем годами писать партитуру, разрабатывать мизансцены, репетировать с хором и оркестром? Зачем вам эта вся ненужная мишура?

Разгоните всех артистов и просто посадите на Исторической сцене Соловьёва, Симоньян, Красовского и Киселёва. Пусть два часа читают вслух методичку про "украинскую хунту" и "киевский режим". Ну хорошо, пусть читают под симфонический оркестр, которым дирижирует Гергиев.

Театр – это вам не телевизор. Телевизионная пропаганда по понятным причинам примитивная и прямая. Она должна прорваться в голову домохозяйке, которая одновременно варит суп, проверяет уроки у младшей дочери и выясняет с мужем, почему он опять пришёл с работы под шафе. Сообщение про хунту должно преодолеть все эти бытовые помехи, потому что встраивается в жизнь человека и приходит к нему в дом.

Но в театре зрителю ничего не мешает, он сидит в зале с выключенным светом и все его внимание сфокусировано на сцене. Человек сам пришел в театр, а не театр к нему. Он ничем другим эти несколько часов не занимается. Там используются другие инструменты и другой язык, театр физически влияет на органы чувств и работает на другом уровне. Театр не создан для абзацев про хунту и 8 лет Донбасса.

Я, честно, не понимаю, какая каша из червей должна быть в голове у людей, которые во время войны идут в Большой театр на Гергиева. Но даже они не заслуживают, чтобы им так смачно харкали в лицо.

20 июля опера "Семён Котко" будет транслироваться вживую повсюду – от кинотеатров до VK. Ни один проект Большого театра не получал раньше такой обширной дистрибуции. Но мы говорим о методичке, имитирующей оперу, поэтому всё логично. Новиков мыслит отчётами и KPI.

Надеюсь, оперу будут пиарить трэш-блогеры и Инстасамка через мессенджер Макс, который работает даже на парковке. И в преисподней.

Если серьезно, я такой боли от театра не испытывала, наверное, никогда. Я физически чувствую удушье и тошноту. За это время было уже все и со всеми, но это публичное издевательство и унижение, такое лоснящееся и смердящее, причмокивающее, это уже за гранью добра и зла. Нет войне.

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