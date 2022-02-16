Прощание со здравым смыслом. Блогеры о новом процессе Навального

Начался новый суд над Алексеем Навальным - по уголовному делу, которое на него завели уже в колонии. Там же, в колонии, проходит и само судебное разбирательство - как убежден оппозиционер и его сторонники, сделано это для того, чтобы пресечь акции поддержки и затруднить работу журналистов и адвокатов.

Накануне суда жена политика Юлия Навальная написала возмущенный пост, в котором указывала на то, что дни суда совпадают с заранее назначенными датами ее свидания с мужем, и требовала допустить ее на суд.

На суд Юлию Навальную в итоге допустили - более того, заседание перенесли, чтобы дать ей возможность повидаться с мужем. Провластные каналы утверждают, что истинной причиной выездного заседания стал коронавирус и что на суд имели возможность попасть все желающие.

Постовой

Причиной проведения сегодня выездного заседания суда прямо в покровской колонии, где рассматривается дело Навального о мошенничестве и оскорблении судьи, является необходимость обеспечения следствием безопасности осужденного, в том числе и от ковида. А оскорбительные реплики в Инстаграме Юли Навальной – это попытка реанимировать внимание общественности к супругу.

В суде политик произнес яркую речь, цитаты из которой облетели социальные сети.

Сергей Медведев

Навальный сегодня в суде:

"Я, конечно, понимаю — это не первый мой процесс, я не наивный человек, — приговор будет обвинительный, по нему будет достаточно большой срок. И смысл этого один: раз я так оскорбил вашего темного лорда Путина, что я не просто выжил, но и вернулся, ну вот он сказал: раз он типа считает, что он такой крутой — пусть он типа сидит в тюрьме. Вернулся — и будет сидеть там пожизненно, и будет это дело, и второе дело, и третье, и вы мне будете бесконечно увеличивать срок.

Ну что ж тогда сделать, я считаю, что все равно моя деятельность, деятельность моих коллег важнее, чем просто конкретная судьба человека. И я считаю, что худшее, что я могу на самом деле сделать, настоящее преступление, которое я могу совершить, — это вас всех испугаться. И вас, и тех, кто стоит за вами. Я еще раз вам говорю, что я не боюсь, и я еще раз в эту камеру призываю всех остальных тоже не бояться.

Потому что бояться здесь нечего. Бояться нужно того, что мы всю жизнь проведем в нищете, в деградации, отсутствии перспектив и своим детям оставим в наследство вот это вот все: вот это холуйство, раболепство и то же самое тоскливое просто ожидание лучшей доли, которая не наступит никогда, пока у власти находится банда воров. Спасибо".

Так получилось, что в тюрьме сейчас самый свободный человек России. Мы и вправду живем в эпоху Навального, но не все еще это поняли.

Татьяна Мэй

Ну в общем, похоже, это что-то вроде русского I have a dream.

Не думала, что когда-нибудь скажу такие слова в адрес политика, но да, судя по всему, он семимильными шагами идет в герои нации. Особенно после этого "суда" в тюрьме.

Алексея Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. В деле о мошенничестве в особо крупном размере фигурирует не только Навальный, но и его соратники - по версии следствия, они растратили пожертвования на сумму в 356 миллионов рублей. Прокремлевские блогеры активно продвигают версию следствия, в то время как сторонники Навального утверждают, что ни о каких экстраординарных тратах речи не идет.

Бойлерная

Не стоит забывать и про объявленный по совсем лицемерному поводу сбор денег на предвыборную президентскую кампанию Навального, хотя все организаторы сбора точно знали, что по закону ему запрещено баллотиорваться. Выдвижения так и не состоялось, а деньги сторонникам не вернули, благополучно присвоив себе средства за счет обмана.

Кристина Астафурова

То есть, сегодня в «суде» рассказали, что последние пять лет Навальный тратил по 130 000 в месяц. Бывший глава Роскомнадзора Жаров зарабатывает, напомню, 1 млн рублей в ДЕНЬ.

А, понятно.

Илья Яшин

Следаки выявили, что последние 5 лет Навальный тратил по 130 000 в месяц.

Просто вдумайтесь. Главный российский политик тратит +- как московский средний класс. Любой путинский опричник в день больше тратит.

Федор Крашенинников

Навальный украл весь лес, всю почту и потратил все деньги мира

Кирилл Шулика

Навального обвиняют в том, что он вступил в сговор, целью которого была незаконная смена власти, а также хищение пожертвований, поступавших на счета подконтрольных им юридических лиц.

Что? Да... Именно так гособвинитель говорил в суде.

А еще деньги, которые собирали с граждан на борьбу с коррупцией, пускали на экстремистскую деятельность.

Но и это еще не все!

Участие Навального в выборах президента, были лишь прикрытием для сбора пожертвований и расходования их на личные цели и ведение экстремистской деятельности.

Это вот примерно то, что зачуханный Илья Ремесло и прочие говорят - Навальный выдвинулся в президенты, чтобы съездить с семьей в Таиланд. И они же говорили, что Навальный истратил сто миллиардов биткоинов, а на самом деле в уголовном деле стоят 2,7 миллиона рублей и то которые отправили через подставных лиц или надавили на нормальных жертвователей, то есть двое подставных и двое несчастных, на которых надавили.

В том, что обвинение против Навального целиком и полностью сфабриковано, убеждены многие комментаторы.

Илья Вайцман

Начавшийся в Покрове «суд над Навальным» не может считаться судом, как таковым. Хотя, возможно, «буква закона» и допускает такие выверты (а если и нет, то КС и ВС отдельно «санкционируют», эка невидаль). Это выездной чрезвычайный трибунал, «тройка НКВД» или что-то подобное. Орган внесудебной расправы над заранее признанными врагами, выносящий заранее известный приговор не «за что», а «потому что».

Зачем это вообще? Да низачем, собственно, разве только «чтоб делу дать законный вид и толк». Ну и поглумиться, конечно. Это для выпускников подворотни слаще всего.

Дмитрий Гудков

С новым судом над Навальным все очень просто.

Не только потому, что суд проходит в колонии, адвокатам нельзя пользоваться ноутбуком, а одного и вовсе не пустили.

Просто посмотрите на обвинение. Навальный собирал донаты на расследование борьбы с коррупцией. Он тратил на это донаты. По мнению государства, это – мошенничество. Он распорядился деньгами, которыми люди и просили его распорядиться. Сами. И никто не высказал ни одной претензии. Потерпевших – нет.

А теперь смотрим сегодняшнюю Госдуму, которая требует от Путина признать ДНР и ЛНР.

И устами депутата-коммуниста Тайсаева говорит, что ради такого россияне готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты».

То есть депутат Тайсаев и иже с ним хотят украсть у граждан деньги. Которые они депутатам не давали. Не говорю уже о миллиардах долларов, которые режим спалил на бряцание оружием у границ Украины, окончательно рассорив нас не только с соседом, но и всем западным миром.

Но вот это – не мошенничество.

И, конечно, если бы мы жили не в зазеркалье, то на скамье подсудимых сидели бы те, кто грабит страну и призывает к войнам и гибели людей.

Но мы из зазеркалья выберемся. Обязательно.

Альфред Кох

Суд над Навальным.... Ну, что сказать? Да что тут говорить...

В голове только крутится фраза "...Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать..." Стыдно, обидно, злобы душит от бессилия...

В 21 веке, в христианской стране, где все люди худо-бедно умеют читать и писать... Творится дикое, бессмысленное и бесстыдное нечто... Я даже не знаю как это назвать? Это какое-то поклонение Золотому Тельцу. Реально. Языческий обряд инициации.

Это реально выглядит как жертвоприношение

Ну, посудите сами, чего выиграет судья от того, что он вынесет "правильный "приговор? Только сохранение места. А зачем ему место? Он что, планирует сделать карьеру и стать Председателем ВС? Или Президентом РФ? Нет. Место ему нужно, чтобы ему продолжали платить высокую зарплату, а потом - огромную пенсию. И это все. Больше ничего.

То же самое нужно и прокурорским, и следакам. Всем. Это реально выглядит как жертвоприношение: мы тебя посадим лет на 15. То есть попросту сгноим тебя в тюрьме. Но что поделать? Таков обряд. За это мы получим от Божества покой и стабильный доход.

По-другому никак. Ты уж извини. У нас к тебе ничего личного. Ты все правильно говоришь, ты молодец. Но иначе нас изгонят из общины, наше Божество нас проклянет и мы пропадем. Бог у нас сильный, не чета вашему Христу. И очень мстительный.

Тебя нужно принести в жертву. Такова заповедь

Тебя нужно принести в жертву. Такова заповедь. Мы должны подтвердить свою верность. Иначе... Иначе нас выставят за дверь. И нам в том мире за дверью, которого мы не знаем и которого ужасно боимся, где "внешняя тьма, плач и скрежет зубовный" придется выживать как обычным людям, а не как членам нашей общины, защищенным от этой тьмы милостью нашего Божества...

Наш Бог обещает нам его благоволение в обмен на верность... Слепую верность. И у нас даже считается честью ему служить... Мы так и говорим: "Моя честь зовется верность!" Или как это в оригинале?

"Meine Ehre heißt Treue!"

Дмитрий Колезев

Задача власти сейчас — с минимальным информационным шумом продлить срок Навальному. Не думаю, что в этом процессе будет какой-то пропагандистский элемент: Путин не раз дал понять, что ему бы хотелось «перевернуть страницу» истории Навального. Поэтому судить должны быстро, тихо, без шуму и пыли. Задача защиты, конечно, наоборот — привлечь к процессу максимальное внимание.

Это дело - еще и звоночек всем, кто собирает донаты

Общественная значимость процесса очень велика, но российское гражданское общество, к сожалению, сейчас слишком подавлено, чтобы заинтересовать происходящим широкие массы. Сложновато донести до людей ту мысль, что сегодняшнее искажение правосудия в деле Навального завтра обернется для них невозможностью защитить свои права в коррумпированной судебной системе.

Не привлекать общественное внимание к процессу для власти важно еще и потому, что дело получается довольно нелепое. Хотя силовики вроде как добросовестно готовились: подготовили даже не одного, а нескольких потерпевших, которые отправляли донаты на счета структур Навального, а теперь заявляют, что их обманули. Причем некоторые умудрились отправить ровно те суммы, которые нужны для квалификации дела по более тяжким статьям. А также (как утверждают соратники Навального) на счета, реквизиты которых не публиковались публично. У некоторых потерпевших есть проблемы с законом. Знакомая картина сконструированного дела.

Это дело, помимо прочего, еще и звоночек всем, кто собирает донаты на разного рода общественную и околополитическую деятельность. Да даже на благотворительность. Завтра любой донат может превратиться в повод для возбуждения уголовного дела, если окажется, что его отправитель был «засланным казачком».

Аббас Галлямов

Нынешний срок Навального закончится в конце 2023 года. В этой цифре и кроется объяснение природы нового процесса.

Дадут с расчетом, чтобы срок окончился году так в 2025-26-м

«Выпустить его прямо под президентские выборы, которые и без того будут проблемными?.. Чтобы он королем повестки стал?.. Ясно же, что буквально вся страна, весь мир с замиранием будут ждать, что он, выйдя на свободу, скажет и что он сделает! Не Путина будут слушать, а Навального! А вы знаете, что он скажет и что он сделает? Нет? И я - нет! Поэтому он не должен на свободу выйти - во всяком случае до выборов». Меня на том кремлевском совещании, понятно, не было, но нет никаких сомнений, что что-то подобное там прозвучало.

На самом деле я не исключаю, что срок Навальному сейчас добавят небольшой - чтобы общественное мнение не шокировать. Ясно ведь, что чем ужаснее звучащая цифра, тем больше простого человеческого сочувствия к оппозиционеру и тем сильнее ощущение несправедливости происходящего. Это совсем не то, что нужно Кремлю. Думаю, что дадут с расчетом, чтобы срок окончился году так в 2025-26-м. Естественно, с пониманием, что если понадобится, то накинуть всегда можно будет.

Алексей Полоротов

Понятно, что сейчас вся эта история симулякр. Навальный сидит и будет сидеть. Люди тоже сидят по домам и будут сидеть. А Путин сидит в Кремле и будет сидеть. Сроки Навальному будут лепить столько, сколько захотят. Сидеть он будет до тех пор, пока правят Путин и последователи. ОФК

Сроки Навальному будут лепить столько, сколько захотят

Я сегодня написал некоторое количество новостей про Навального, но все это — не новости. Все буквы, которые про него написаны — могут быть сколь угодно красивы, но столь же и бессмысленны. Будет сидеть пока надо (или пока кое-кто не умрет).

Хорошо, что Н. есть, что он жив. Плохо, что его приживалы торгуют его именем. Алексею Навальному я желаю свободы, но в моей России будущего он будет максимум мундепом.

Многих поразило, что прокурору по делу Навального предоставили государственную защиту.

Николай Подосокорский

Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении оппозиционного политика Алексея Навального предоставлена государственная защита. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Фамилия обвинителя почему-то при этом не указана ни в одном из СМИ - видимо, защита уже начала действовать?

Хорошо бы и новой судье, которая проштампует спущенный сверху обвинительный приговор, предоставить государственную защиту

Хорошо бы и новой судье, которая проштампует спущенный сверху обвинительный приговор, предоставить государственную защиту. А то вот прежняя судья Симоновского районного суда Москвы Наталья Репникова, которая в феврале 2021 года заменила условный срок Навальному на реальный, после этого отчего-то прожила лишь полгода и умерла непонятно от чего в возрасте 50 лет. Даже о смерти ее стало известно спустя месяц от дотошных журналистов, обнаруживших, что она больше не числится судьей.

Не могу не вспомнить и прозорливого экс-председателя Симоновского районного суда Москвы Вячеслава Детишина, который подал в отставку прямиком в канун приговора Навальному. Отказалась судить политзека и судья Юлия Окунева. Ее в итоге и заменили на более податливую и рисковую Репникову. На Окуневу и Детишина тогда, конечно, всячески наорали, чем-то там им пригрозили, зато оба до сих пор живы и проводят время со своими семьями - сразу видно, что и тот и другой не новичок в судейских делах.

Александр Подрабинек

Государственному обвинителю на рассмотрении нового уголовного дела Алексея Навального предоставлена государственная защита. Якобы для прокурора существует угроза безопасности. Эта глупость забавна, но не случайна. Точно так же Путин объявляет, что для России существует угроза со стороны НАТО. А менты говорят о пережитом ужасе и физических мучениях, когда в них попадает бумажный стаканчик. Все эти ребята повышают таким образом свою значимость и в этом находят оправдания для своей бессмысленной жестокости. И, похоже, никого рядом нет, чтоб сказать им как смешно и жалко они выглядят.

Угроза России - и угрозы, исходящие от самой России - между тем остаются самой обсуждаемой темой последних дней.

Кирилл Шулика

Государственному обвинителю по новому уголовному делу в отношении Алексея Навального предоставлена госзащита.

Суд над Навальным не вызывает у публики никакого интереса

А я вот тут посмотрел СМИ, поговорил с журналистами. Ситуация печальная, потому что суд над Навальным не вызывает у публики никакого интереса. Валиева, судя по просмотром новостей, раз в пять более интересна, чем Навальный. Ну и, конечно, события вокруг Украины. То есть эти две темы полностью затмили суд. Увы, это правда. Посмотрим, что дальше будет.

Возможно, путинские маневры потребовались в том числе и для того, чтобы Запад отвлекся от темы преследования оппозиции в России, считает соратник Алексея Навального Леонид Волков:

В интервью журналу Time месяц назад Алексей Навальный очень четко описал то, как действует Путин. "Создать угрозу — отступить — создать угрозу — отступить", и что-то в этом цикле для себя выгадать.

Мы это видели весной 2021 года, мы это наблюдали и в последние несколько месяцев. Полностью придуманный, искусственный, рукотворный кризис на украинской границе — и вот уже вся мировая дипломатия ничем больше не занимается, кроме как разговорами с Путиным.

И за этими разговорами забываются сюжеты, которые были актуальны еще в октябре 2021, до начала всей катавасии:

— непризнание фальсифицированных выборов в Госдуму, вопросы легитимности российский делегаций в ПАСЕ и ПА ОБСЕ,

— расследование в ОЗХО по отравлению Алексея Навального (вопросы 55 стран, на которые Лавров не мог дать ответ),

— персональные санкции против друзей Путина (по списку из 35 фамилий, составленному Навальным), которые проходили рассмотрение в Конгрессе США,

— уничтожение "Мемориала" и независимых СМИ,

— подготовка нового суда над Навальным.

Именно этого Путин и добивался своей игрой в солдатиков. Небезуспешно

Помните все эти вопросы политической повестки? Подзабылось? Кажется, что это было в прошлой жизни? Ну вот именно этого Путин и добивался своей игрой в солдатиков. Небезуспешно: скажем, те же самые санкции против 35 его друзей, которые должны были стать ответом на отравление и незаконный арест Навального, превратились в предмет торга в связи с украинской эскалацией и "инструмент сдерживания". Быстро забылось, ради чего они разрабатывались — международный диалог ушел в сторону "уведешь войска — не будет санкций".

А то, вижу, некоторые удивляются: ну как мог Путин выбросить на воздух миллиарды рублей на все эти передвижения войск и "учения" только ради "переключения повесточки"? Все встает на места, если осознать: он спасал от санкций десятки миллиардов долларов своих друзей и свои лично, ради этого ничего не жалко.

Держать весь мир за идиотов не получится

Именно поэтому в течение всех этих месяцев мы все — и команда Навального, и сам Алексей — продолжали объяснять миру: не ведитесь на эту надоевшую разводку. Путин сейчас устранит созданный им самим на ровном месте кризис и будет пытаться всем показать, какой он голубь мира и респектабельный мировой лидер, с которым все разговаривают. А те темы, которые были актуальны осенью — их он предложит "западным партнерам" забыть. Как он говорил, не скрывая своего раздражения, на последней пресс-конференции про отравление Алексея Навального: "надо уже перевернуть эту страницу".

Но перевернуть не получится, и держать весь мир за идиотов не получится.

Но есть и мнение, что государство само активно работает над оживлением интереса к Алексею Навальному.

Михаил Виноградов

Каждый раз, когда Навальный выпадает из текущей повестки и рискует оказаться недовостребованным в паблике, обнаруживаются добровольные помощники, которые оперативно исправляют ситуацию