"Прощание строгого режима". Соцсети о похоронах Алексея Навального

Мир попрощался с Алексеем Навальным: его похоронили на Борисовском кладбище в Москве под песню My Way в исполнении Фрэнка Синатры и под титульную композицию из фильма "Терминатор".

Жена политика Юлия Навальная и его брат Олег опубликовали прощальные посты в соцсетях. Олег Навальный сейчас находится в розыске. В последний путь Алексея проводили его родители и мать Юлии.

В пропагандистских каналах форсировалась версия, что Юлия Навальная не приехала на похороны якобы из безразличия к мужу.

Аббас Галлямов

Видно, что кремлевские тролли получили в качестве главной задачи на сегодня прокачку темы отсутствия на похоронках жены Навального Юлии. Дескать, какой позор, не приехала!

Тема абсолютно дохлая и не зайдёт. Потому что после того, как власти убили её мужа, Юлии, которой ещё предстоит завершать его дело, приезжать и садиться в тюрьму точно не с руки. Её мотивация абсолютно понятна и никто из нормальных людей её в сложившихся условиях не осудит.

Тот факт, что Кремль решил-таки эту дохлую тему запустить, говорит о полном идейном кризисе, который там у них царит. Это значит, что ничего лучшего указанной ерунды они так и не придумали.

Алексей побеждает их даже мертвый.

Кремль в этот день не нашел, что сказать семье Навального, зато многие комментаторы нашли, что сказать Кремлю.

Федор Крашенинников

«Кремлю «нечего сказать» родным Алексея Навального в день его похорон — Песков. За вас все сказали ваши помойные пропагандисты и стаи глумящихся ботов, проклятые вы мерзавцы.

Алексей Ковалев

Зато в день ваших похорон нам будет что сказать, не волнуйтесь

Аркадий Дубнов

"Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон», сказал пресс-секретарь Песков. До него столь же "изящно", согласно апокрифу, выражался римский прокуратор Понтий Пилат, снимая с себя ответственность за расправу над Иисусом - "Я умываю руки". Или как в первоисточнике:

"...взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: „Невиновен я в крови Праведника Сего“» (Мф. 27:24).

История не оправдала того, не оправдает и этого

Иван Филиппов

у российской власти слов в день похорон Навального не нашлось.

"Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон", - сказал Песков.

зато очень точные и нужные слова нашло для нас посольство Соединенных Штатов.

К похоронам власти подготовились основательно: милицейские патрули охраняли Борисовское кладбище в Москве еще накануне. Те, кто не мог приехать на прощание, следили за многочисленными сетевыми трансляциями и ставили виртуальные свечи.

Александра Архипова

Тело выдали. Камеры поставили. Ограждения возвели. Школьников в Марьино заперли в школах (не шучу).

А независимые журналисты сделали сайт, где можно одним кликом зажечь свечу в память об Алексее Навальном и увидеть, сколько нас.

Сегодня вечером в разных городах Европы и Азии люди приходят возложить цветы, ссылки тут.

Кирилл Мартынов

Самый страшный образ похорон: из окон школы в Марьино дети кричат "Навальный", а люди, пришедшие проститься, слышат это из-за забора. Школьникам проститься не дадут, их заперли трусливые взрослые. Детям жить в одном обществе с убийцами и теми, кто им помогает.

Тамара Эйдельман

Когда умер Пушкин, то его сначала собирались отпевать в огромном Исаакиевском соборе, а потом побоялись волнений и, конечно же, без объявлений, перенесли отпевание в небольшую Конюшенную церковь, куда попали только близкие поэта и дипломаты. Тело поэта тоже почти тайно вывезли из Петербурга — к место упокоения в Святогорском монастыре его сопровождали Александр Иванович Тургенев, слуга Никита Козлов, который помнил Пушкина ещё мальчиком, и жандармский капитан. Как же без жандармского капитана-то хоронить?

Когда хоронили Лермонтова, то православный священник всё никак не решался согласиться его отпевать, потому что, оказывается, людей, погибших на дуэли, церковь приравнивает к самоубийцам. И только увидев, что и католический, и лютеранский священники готовы отпевать поэта, православный батюшка тоже согласился, хотя очень боялся выговора от архиерея. В Пятигорске, по наблюдению одного из современников, в день похорон вдруг оказалось намного больше жандармов, чем раньше.

Когда Лариса Богораз приехала в декабре 1986 года в Чистопольскую тюрьму, чтобы забрать тело своего мужа, правозащитника Анатолия Марченко, умершего после длительной голодовки, то ей не дали похоронить его в Москве, сказав, что «заключённых, умерших в тюрьме, хоронит администрация в присутствии родственников». Когда она заявила, что хочет провести церковное отпевание, то ей сначала отказали и ещё к тому же не разрешили провести последнюю ночь рядом с телом мужа. Зато три кагэбэшника дежурили в морге всю ночь. Зачем? Чтобы никто не похитил тело?

В конце концов Марченко разрешили отпеть в церкви, но отпевание проходило в присутствии группы «людей в штатском». За чем они следили? Чтобы «три женщины, два мальчика и четверо мужчин», — приехавшие хоронить близкого человека, не устроили революцию?

Сегодня в Москве хоронят Алексея Навального. После того, как его тело так долго не выдавали матери, теперь оказалось невозможным найти ритуальный зал для прощания, и никакое похоронное агентство не решается предоставить катафалк для перевозки тела из церкви на кладбище. Как пройдет отпевание, что будет на похоронах — мы не знаем. Можно предположить все что угодно.

Вы чего боитесь-то? У вас в голове, конечно, не похороны Пушкина или Лермонтова, и не похороны Марченко, а, скорее, похороны Мохаммеда Буазизи, которого довели до самосожжения, — а потом, после его гибели, началась арабская весна?

Это после того, как вы закатали по тюрьмам сотни людей, которые посмели выступить против вас, после того, как вы выдавили из страны сотни тысяч тех, кто не хочет мириться с вашим зверским режимом, после того, как вы убили Навального, вы боитесь? Что ж, может быть, вы действительно, чувствуете, сколько людей сейчас вас проклинают, сколько людей протягивают друг другу руки, чтобы сплотиться против вас.

Или дело не в страхе, а просто в желании «тащить и не пущать», или это продолжается глумление — если уже не над Навальным, которого вы так и не смогли сломить, так над его родственниками и сторонниками. А вот мы вам его и похоронить по-человечески не дадим!

Подлецы вы, подлецы...

Трусливые, злобные подлецы.

К храму, где проходило отпевание, выстроилась очередь длиной более километра.

Елена Милашина

Стою у ОМВД Марьино, новомарьинская 11 к 1. С 13.00 людей из метро (их прибывает с каждым поездом под сотню) направляют по этой улице, очевидно, что пришло уже десятки тысяч. Я сбилась на 5 тысяче, считать легко, люди стоят гуськом, в образцовой русской очереди - к гробу. Молодые, старые, средневозрастные, инвалид на коляске, слепой с палочкой, это что я видела. Многие обсуждают свои риски. Одна женщина сердито говорит мужу: Сядем значит сядем.

Вторая разговаривает с кем то видимо из-за границы: Я очень ОЧЕНЬ рада, что ты сейчас в НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ. А я сейчас в НОРМАЛЬНОМ МАРЬИНО.

Девочка позади меня: Я ужасно рада, что я сегодня приехала сюда. Пусть и заберут, но этот день останется в личной истории моей жизни.

- Представь, сколько уехало из страны, кто мог бы сюда прийти. - говорит ее парень.

Женщина в возрасте передо мной включила трансляцию Невзорова, люди аплодируют Навальному - его привезли в храм.

А тут у омвд Марьино люди идут и идут чтобы встать в очередь. Где она сейчас продолжается, видимо еще в сколько то километров от нас.

Нет никакого шанса проститься с телом. Ни один храм в Москве не вместил бы столько людей. Ни с кем в современной России не прощались так и боюсь ни с кем так не будут прощаться. Так прощались только с Высоцким и Сахаровым. Но то было в Ссср.

И там людей так по улицам не рассеивали.

И понимаете ли какой эффект от этих мер безопасности? мы все в этой многотысячной очереди не увидим мертвого Навального. Не услышим отпевания, цель которого - смириться и отстраниться. Все это мы пропустим. Но это значит, что он так и останется в памяти многих живым, таким, как его видели последний раз.

- Помнишь, как мы были на его последнем митинге? - спрашивает молодой человек свою подругу.

- Конечно, - отвечает она. - Тебя задержали, ты вышел и позвал меня замуж.

Вместе с Навальным многие хоронили надежду на "прекрасную Россию будущего", в которую он верил.

Николай Кононов

Ну вот теперь вся прежняя жизнь точно похоронена.

Илья Красильщик

Ощущение, что они забетонировали все окна, забили двери, высосали воздух, навесили замки и приставили охрану, и залили столько боли, что она начинает проникать через все щели, все дырочки, которые остались. И на этих фото, видео, трансляциях я вижу ту боль, которая пробивается через щели. Настоящую, страшную боль.

Ольга Бешлей

я верю, что в России будут перемены к лучшему: режим развалится

но России, о которой мечтала именно я, уже никогда не случится: люди, с которыми я ассоциировала перемены и будущее, или убиты, или теряют здоровье в лагерях, или разбросаны по всему свету, и я понимаю, что не все они захотят и смогут вернуться

будет что-то другое

надежда во мне сильна, как никогда, и я поддерживаю её в людях вокруг, потому что это то, что каждый из нас может сделать в память об Алексее Навальном и других жертвах режима — сохранять надежду, не отчаиваться, подбадривать друг друга

делать хоть что-нибудь! что угодно

для сохранения гражданского общества, наших ценностей, нашей человеческой связности

но вместе с Навальным часть меня сегодня навсегда ушла в прошлое

и я с ней прощаюсь

в этом месте сейчас пустота

но это не навсегда

да, будет что-то другое

Борис Акунин (Чхартишвили)

На этих похоронах, которые я смотрю в трансляции, хотели бы присутствовать очень многие, у кого нет такой возможности.

На траурной церемонии нужно произносить речи. Давайте делать это – где бы мы сейчас ни находились. Пишите, выступайте. Давайте услышим друг друга.

Моя речь такая:

«Сегодня хоронят человека, у которого была красивая мечта: создать Прекрасную Россию Будущего.

Человека можно убить. Всё живое можно убить.

Мечту тоже.

Всё, что Алексей мог сделать для Прекрасной России Будущего, он сделал. Всё, что можно ей отдать, отдал.

Зря или нет – теперь будет зависеть от нас с вами.

Вечная память Алексею и вечный стыд нам – если всё было зря».

Лев Шлосберг

Сегодня завершается драматический и в итоге трагический земной путь Алексея Навального. Путь жизни занял 47 лет, дорога от кончины до упокоения – 15 дней. Это были самые чёрные дни в жизни его родных и близких. Выражаю семье Алексея Навального мои соболезнования и желаю им сил жить с этой утратой. Людмиле Ивановне – поклон за её материнскую волю и достоинство.

Для всей страны это были дни большого испытания на человечность и благородство. У каждого была возможность остаться человеком, возможность сострадать, возможность не соучаствовать в травле и пытке. Не все смогли пройти это испытание достойно, и это – пожизненное обстоятельство, которое уже не получится переписать никому.

Сегодня люди не испугались возможных репрессий и пришли на прощание с политиком, политическим заключённым, в стране, где естественные человеческие чувства свободного человека могут вызвать любую по жестокости реакцию властей.

Эти люди показали, что у них нет страха, а если он есть, что также естественно, то они умеют преодолевать страх и уважают себя, свои моральные принципы. Эти люди живут в России и сохраняют для нашей страны шанс на свободное будущее. Они любят страну и желают ей свободы.

Силовое окружение этих похорон отражает страх властей перед свободными людьми и уверенность властей, что именно от свободных людей исходит угроза режиму. Это на самом деле так. Свобода, как кислород, неуничтожима. Она всегда находит людей, в душах которых живёт во времена несвободы. И свобода сильнее, чем несвобода.

Я очень надеюсь, что у властей хватит инстинкта самосохранения для того, чтобы этот печальный день не завершился репрессиями и новыми трагедиями. Пусть у парней в форме и с оружием будет в будущем возможность сказать, что сегодня они никому не причинили зла.

Я благодарю всех, кто в эти дни вёл себя так, как должно вести себя человеку с личным достоинством. Урок человечности и солидарности мы сохраняем для себя как питательную силу для морального сопротивления расчеловечиванию и залог будущей общей свободы.

От храма толпа двинулась к кладбищу.

Мария Слоним

То, сколько людей не испугались придти проститься с Навальным, тот факт, что все крупные иностранные новостные агентства ведут прямую трансляцию прощания, говорит о том, что уже сейчас мир видит масштаб фигуры Навального, все понимают, какое преступление совершил Путин и его режим и кого потеряла Россия.

Аббас Галлямов

Со ссылкой на участников церемонии канал «Можем объяснить» пишет, что во всех близлежащих к месту церемонии цветочных магазинах закончились цветы.

Это и есть символ происходящего. Цветов не хватает.

Виктор Шендерович

И вот когда убийца Алексея Навального наконец околеет, мы посмотрим, сколько тысяч россиян придут с ним проститься.

Сверим числительные.

И поговорим наконец предметно об уровне поддержки Путина.

Андрей Волна

Пожалуй, что такого на похоронах не было со времени Андрея Дмитриевича.

Спасибо всем, кто там был.

Но как же поздно, как поздно, как мы допустили и войну, и это…

Александр Невзоров

Прокремлевские каналы сейчас легко распознать. Они либо игнорируют похороны, либо не показыают массовость мероприятия. А оно действительно самое крупное и массовое за последние годы.

Это протест. Люди скандируют «нет войне».

Анатолий Несмиян

Сценарий с похоронами Пригожина не удался. Тайный блиц сделать не получилось. Впрочем, в отличие от похорон Пригожина публика, которая пришла сегодня, штурмам населенных пунктов не обучена. Если только специально кого не внедрят.

Екатерина Барабаш

У меня нет ни малейших иллюзий - на прощании было количество людей, не тянущее даже на статистическую погрешность. Это трагедия, конечно. Но всё же, учитывая, что никто не знал, какие указания даны полиции, росгвардии и омону, - радует, что люди пришли.

Внутренний Подпольщик

Среди немногих оставшихся у меня в Москве знакомых, несколько человек не пошли на похороны, боясь последствий: "там камеры, всех перепишут и потом отчислят-уволят". Такой террор на порядки снижает любую явку и, все же прощались десятки тысяч.

Алина Витухновская

За Надеждина, то есть, на мирный протест вышло много людей. Больше, чем ожидалось. На похороны сегодня вышло много людей. Больше, чем ожидалось, больше, чем считается возможным при диктатуре. Это живое, а не мертвое, как бы кому не хотелось, гражданское общество. На его основе можно строить дальнейшее политическое будущее.

Варвара Турова

Горжусь людьми, которые прямо сейчас кричат на улице около церкви «Путин - убийца», «Нет войне» и «Ты не боялся и мы не боимся». Так горжусь, что сердце колотится как бешеное. Эти люди рискуют своей свободой, и, как мы знаем, жизнью. Прямо сейчас. Герои.

На кладбище удалось попасть немногим.

Божена Рынска

Я стояла очень близко к входу в церковь. Но буквально за десять человек до меня перестали пускать. Хотя места на церковном дворе было много. Но нарочно, чтобы задержать людей, оставили только одну калитку. И установили на ней только одну рамку. Вместо того, чтобы поставить десять во дворе. Пропускали по 4 человека. И очень медленно. В итоге, церковный двор был полупустой. Знакомая, которая рано утром пришла на службу и осталась на территории, попала внутрь. И еще 40 рандомных человек.

Отпели очень быстро. Минут 20 и все. И повезли тело на кладбище. У кладбища уже дежурила моя родственница. Заняла нам очередь. Но от церкви пройти к ней не давали. Полиция разделяла потоки, то отрезала пути к мосту, то перегоняли на другую сторону. Шествие просто отрезали от кладбища. В 16-41 пустили тех, кто был ближе от входа. И сказали, что с 17-00 кладбище закрывается.

Мне очень хотелось повыть у могилы, землю бросить, цветы положить. По-человечески попрощаться. Но по человечески не вышло.

Да, добрая женщина из семьи Навальных взяла на кладбище мои цветы и еще цветы тех, кто был ближе ко входу в церковь. Катафалк забрасывали цветами.

Борис Фельдман

Кладбище закрыли, перегородив ворота тяжелым грузовиком.

После этого создалась жуткая метафора современной России: тысячи людей хором молили у подручных убийц Навального: «Допустите проститься!».

Как стало известно, причина такой поспешности в том, что Путин потребовал от ФСБ не допустить в Марьино создания картинки «похорон Сахарова».

Об этом рассказали The Moscow Times два высокопоставленных источника в российском правительстве. По их словам, похороны Навального вызвали волнение у высшего руководства страны, несмотря на показную уверенность в себе, которую демонстрировал президент Владимир Путин.

В тот же день прошли похороны бывшего члена Политбюро ЦК КПСС, 96-летнего Николая Рыжкова, и многие проводили параллели между двумя церемониями.

Владелец Кумирницы

В это же время в храме Христа Спасителя проходит прощание с древнейшим коммунистом, атеистом Рыжковым. На фото группы из 3-5 солидных господ идут с дорогими букетами по пустому центру столицы. Уже тошнит от символизма.

Среди "солидных господ" был и Григорий Явлинский.

Кирилл Шулика

А вот ну реально какой контраст с двумя похоронами политиков в один день - Николаем Рыжковым и Алексеем Навальным,..

Наверное, тех, кто совместил все в один день, как-то накажут. Ведь даже не надо ничего писать...

Константин Калачев

Одни люди покидают этот мир живыми.

Другие становятся мертвыми задолго до своей физической смерти.

Некрологи значимым для неё личностям пишет история.

Я от некролога воздержусь.

Просто процитирую Сергея Довлатова:

«В чем разница между трупом и покойником?

В одном случае — это мертвое тело.

В другом — мертвая личность.»

RIP

Николай Эппле

Прощание строгого режима. Любовь, память, слезы, благодарность, уважение, печаль - загнанные в металлические ограждения, понукаемые ментами, гнобимые правящими суками и убийцами. Сколько раз уже такое было, сколько раз еще будет, понятно, на чьей стороне правда, каков будет суд истории, настоящему свету как правило приходится светить во тьме, но как же тяжело.

Происходящее сейчас - настоящее и имеет бесконечную ценность. Надо запомнить это все и сохранить, это не пустые любовь и скорбь и горечь (не ненависть, ненависть пусть отгорит и образует перегной для настойчивости), они топливо для сохранения себя, движения в будущее и создания его. Страшно не проиграть, добро постоянно проигрывает, страшно перестать различать добро и зло, страшно забыть, забвение превращает все происходящее сейчас в ничто, забвение - вот что не имеет оправдания.

(А одновременно в Храме Христа Спасителя, где мерзость запустения на месте святе, неверующая номенклатура прощается с Николаем Рыжковым, членом политбюро ЦК КПСС. Живые провожают живых, а мертвые хоронят мертвых. Куда девать этот бьющий через край символизм.)

Будущим оппозиционерам нужно извлечь уроки из истории Навального, пишет правозащитник Даниил Константинов:

Теперь, когда страсти, связанные со смертью Алексея Навального, постепенно начинают затухать, хочется сказать еще несколько слов об этом событии, слов, которые раньше были не вполне уместны. Причины произошедшей с Алексеем трагедии надо серьезно осмыслить и сделать определенные выводы. Ведь Алексея убили не только люди (напрямую), но и определенные идеи (косвенно), доминирующие в сознании большинства современного оппозиционного актива и оказывающие непосредственное влияние на поведение людей в экстремальных ситуациях.



И если с людьми, ответственными за смерть Алексея все более-менее понятно. (они – убийцы и мерзавцы, место им в Аду, но перед нисхождением туда их надо бы прижизненно осудить и наказать), то с идеями не так просто разобраться. Еще сложнее, разобравшись с ними, попытаться все-таки от них отказаться, пусть даже задним числом.



Одной из господствующих в российском социуме идей, погубившей Навального, стала совершенно дурацкая по своей сути идея о том, что «российский политик должен находиться в России». Именно эта идея во многом определяла поведения Алексея (да и других людей из оппозиционеров, ставших теперь политзеками) и толкнула его на возвращения в РФ после того, как его там очевидным образом попытались убить. Находясь под влиянием этой идеи, которая все время повторялась в оппозиционном сообществе на все лады, Навальный не мог поступить иначе, ибо претендовал на лидерство в оппозиции, а это лидерство, как казалось ему и многим другим, было абсолютно несовместимо с тем, чтобы остаться в эмиграции. Привыкнув к тому, что эмигрантов понукают их отъездом (вспомните реакцию на эмиграцию Каспарова), Навальный не захотел становиться «еще одним Каспаровым», как поговаривали тогда злопыхатели. Результатом этого нежелания стало возвращение Навального в Россию и попытка лобовой, но безоружной атаки на Кремль (к этому я еще вернусь), которая не могла окончиться удачей. За этим последовало долгое и пыточное по своим условиям заключением в тюрьме, а затем – смерть.



Что касается самой идеи о необходимости присутствия политика в РФ, то, как я уже сказал выше, сама она, по сути, совершенно дурацкая. Возможность того или иного человека быть политиком и принимать в политике участие определяется наличием этой самой политики. В Эрефии никакой политики, как свободной конкуренции в борьбе за власть, нет. Она отсутствует, как таковая. В России - тирания, все больше приобретающая черты тоталитарной диктатуры. В таких системах не бывает никакой политики. Политика вытесняется в подпольную сферу, превращаясь в революционную деятельность или в диссидентщину.



А раз так, то и нет никакой определенной необходимости находиться в России или возвращаться, чтобы «заниматься политикой». Алексей мог бы оставаться за границей, став уже там центром антипутинского сопротивления, что было бы несложно, учитывая его популярность и ресурсы. Представляете, какую роль это могло бы сыграть после начала войны!? Наличие живого и свободного в своих действия лидера оппозиции с антивоенной повесткой. Живая и явленная в натуре альтернатива другой России…К сожалению, эта возможность была упущена.



Еще одной идеей, определяющей поведение Алексея, в том числе и в момент его возвращения, стала идея «ненасильственного протеста». Даже уже решив возвращаться в России и бросить вызов диктатору, Алексей сделал это все в том же, свойственном оппозиции в течение многих лет стиле. В форме призыва всех выходить на митинги и протестовать. Но ведь известная ему практика многих лет протестов могла убедительно показать, что это не работает и так диктатуры не свергаются. Возможно, что он и не рассчитывал на это, пытаясь просто пробудить народный протест, но без ясных целей, плана и…оружия в руках протестующих такой протест все равно обречен. Ибо диктатура готова применять силу, а ее оппоненты не готовы.

«Безоружные пророки всегда погибают», - писал Маккиавелли. Возможно, что этот принцип применим и к лидерам протеста в обществах, где установились диктатуры. Безоружные лидеры оппозиции погибают, поскольку тираны оказываются готовы зайти в своих действиях дальше. А кто готов зайти дальше, тот часто и побеждает. В любой схватке: от уличной драки до глобальной политики.

Решившись бросить вызов кремлевскому диктатору, надо было делать это с оружием в руках. Или не делать вовсе, спокойно оставаясь за пределами России и сохраняя себя до будущих времен, когда в Эрефии вновь можно будет заниматься политикой, не имея за душой хотя бы дивизии….

Вы спросите, как можно было бороться насильственно, если весь актив ФБК представляет собой среду глубоко не военизированную и не способную на силовые действия. Ну, значит надо было формировать другую среду. Или пытаться как-то влиять на ту, что есть с тем, чтобы радикализовать ее. Об этом, наверное, стоило бы подумать заранее, до того, как попытаться сцепиться с Кремлем в решающей схватке.

Эти печальные наблюдения и выводы следует иметь в виду всем тем, кто в дальнейшем попытается вернуться в РФ и бросить вызов диктатуре. По крайней мере, до тех пор, пока ее основные функционеры не истлеют физически и не рассыпятся под дуновениями новой эпохи. Эпохи перемен.

Роковую ошибку совершил и Путин, когда убил Навального, считает политолог Владимир Пастухов:

Я планировал сегодня написать что-то личное о Навальном и даже почти написал. Но потом понял, что это именно тот случай, когда “мысль изреченная есть ложь”, и оставил эту идею. Вместо этого я решил написать о другом.

Владимир Путин, говорят, очень любит историю. Вот и я хочу напомнить об одной истории, которая начиналась не так уж далеко от Патриарших лет эдак четыреста тому назад.

Никто не знает, каким правителем мог стать царевич Дмитрий. Хорошим или плохим, тираном или юродивым на троне. Его убили раньше, чем он смог проявить себя, и он навсегда остался святым. И в мифологии, и в истории.

Никто не знает до сих пор, кем именно, а главное - по чьему приказу был убит царевич Дмитрий. Как сказал бы Небензя: «Вы нам ничего не докажете!». Возможно, задолго до Небензи что-то подобное говорил и царь-временщик Годунов, тайными тропами пробравшийся с черного хода на русский трон. Но молва прочно связала это убийство с именем царя Бориса.

Царь Борис был не только хитрым, но и умным. Может быть, он был одним из самых одаренных государей на русском престоле. Он совершил много славных дел, достойных того, чтобы потомки вспоминали о нем с почтением. Но в памяти потомков он остался только убийцей царевича Дмитрия. Это клеймо не затерлось за столетия, оно стало частью национального мифа.

На Путине отныне и во веки веков будет теперь лежать проклятие Годунова. Что бы он ни сделал еще, в конечном счете он останется в памяти поколений как “убийца Навального”. И это вне всякой связи с тем, убивал он на самом деле или нет, доказано оно или не доказано. Все, история его припечатала. И закончит, скорее всего, как Годунов: неожиданно и непонятно. И тоже никто ничего не докажет.

Как сказал один великий дипломат (не Небензя), случившееся – «хуже, чем преступление. Это большая историческая ошибка».