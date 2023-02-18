Прощай, YouTube! Привет, мобилизация? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Война против соцсетей продолжается. C началом вторжения российской армии в Украину власти ограничили доступ к влиятельным независимым СМИ, а также к инстаграму и фейсбуку. Что потеряют пользователи Интернета, если Кремль заблокирует самый популярный хостинг на планете - YouTube?

• Мюнхенская конференция без Владимира Путина, но с Владимиром Зеленским, без министра иностранных дел Сергея Лаврова, но с российскими оппозиционерами Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым. Что еще может сделать запад для победы Киева над Москвой?

• Обманутые мобилизованные не хотят идти на передовую. На что жалуются Путину солдаты и офицеры, отправленные воевать на оккупированные территории Украины?

• Русское кино после 24 февраля 2022 года. Можно ли сегодня снимать кино о России и не замечать войну в Украине?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с предпринимателем Дмитрием Потапенко, офицером 1-ой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна ВСУ Тарасом Березовцом, политиком Дмитрием Гудковым, кинокритиком Антоном Долиным и писательницей Юлией Идлис.