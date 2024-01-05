"Проще без суда". Блогеры о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Александр Лукашенко подписал поправки в закон "О президенте", гарантирующие ему в случае отставки неприкосновенность, пожизненную охрану и право доживать свой век в недвижимости, принадлежащей государству. Гарантии распространяются и на членов его семьи.

Поправки освобождают президента от ответственности за "действия, совершённые в связи с осуществлением им президентских полномочий".

Антон Геращенко

Лукашенко пошел по стопам путина и переделал под себя закон "О президенте"



Беларусский диктатор позаботился, чтобы даже после потери власти ему удалось уберечься от уголовной ответственности. Согласно подписанным Лукашенко поправкам, экс-президент Беларуси будет неприкосновенным, как и члены его семьи.

Анатолий Чуб

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к конституции, согласно которым ни он, уйдя в отставку, ни члены его семьи не смогут отвечать ни за какие преступления, совершенные в период нахождения у власти. Он запретил судить себя и свою семью в случае ухода с поста президента. Что ж, ему осталось сделать лишь последний шаг - "взойти на небо, выше звёзд Божиих вознести престол свой и сесть на горе в сонме богов, на краю севера; взойти на высоты облачные, быть подобным Всевышнему" (Ис.14:13-14)

Другим диктаторам это не помогло, иронизируют в блогах.

Вера Афанасьева

Лукашенко решил обезопаситься от судьбы Чаушеску, Каддафи и Хусейна и законодательно запретил судить себя за преступления после ухода с поста президента Беларуси.

Теперь умница Лукашенко будет в полнейшей безопасности, да.

Александр Фельдман

Ох, Аляксандр Рыгоравiч, чтобы воткнуть Вам в афедрон арматурину, никакого решения суда не потребуется, уж Вы поверьте... Старик Каддафи не даст соврать!

Татьяна Соломина

Чаушеску запретил себя расстреливать, Каддафи запретил забивать себя железными прутьями и выставлять свою голову в промышленном холодильнике... Это очень помогает, проверено

Аббас Галлямов

Сначала они уничтожают право, а потом пытаются с помощью этого права защититься. Не выйдет.

Известный исследователь авторитарных режимов Барбара Геддес подсчитала, что после падения авторитарного режима и начала движения в сторону демократии, шансы избежать изгнания, тюрьмы или насильственней смерти у свергнутого правителя составляют:

⁃ Для лидеров партийных автократий - 80 процентов;

⁃ Для руководителей военных хунт - 63 процента;

⁃ Для предводителей персоналистских режимов - 36 процентов.

Как видим, наименьший шанс избежать печальной участи имеют правители, избравшие в качестве своего политического стиля персонализм - то есть, как раз такие как Лукашенко.

Причина кроется в тотальном уничтожении в период их правления всех основных политических и государственных институтов. В отсутствие таковых свергнутый диктатор ни на защиту закона уповать не может, ни гарантов сделки с наступающей оппозицией найти. Устанавливая персонализм и выхолащивая институты, правитель способствует насаждению в стране произвола, жертвой которого он сам в конце концов и становится.

Наверняка среди моих подписчиков есть немало жителей Беларуси. Вы не могли бы передать Лукашенко томик Барбары Геддес?

В Казахстане в прошлом году отменили закон о привилегиях бывшему президенту Назарбаеву, принятый ещё в 2000-м, напоминает канал ЧТД.

Вместе с тем принятие такого закона косвенно свидетельствует о том, что диктатор действительно задумался о возможности ухода, пишут комментаторы.

Кирилл Гончаров

Вижу, многие иронизируют над указами Лукашенко о гарантиях безопасности после ухода из власти, а зря.

Ключевое здесь, что Лукашенко прорабатывает наследие, а значит, есть хоть и маленькая, но вероятность, что он может покинуть свой пост. Я иллюзий не питаю, он хитрый и опытный человек, хромой уткой быть не желает, но вполне вероятно, что сценарий смены первого лица - один из возможных в следующем году.

Другой вопрос, что любые указы после смены власти, имеют свойство денонсироваться. Самый яркий пример - Казахстан, где Назарбаева лишили практически всего, кроме государственной охраны, которая скорее надзирает над бывшим президентом.

СерпомПо

Работать это не будет. Пример, пусть и не полностью подходящий, есть – Казахстан. Но Лукашенко не Назарбаев, у него другая история. Он – преступник, избивавший народ, развязавший массовые репрессии. И гарантировать неприкосновенность себе он может только до тех пор, пока власть у него в руках, а в России - Путин.



Как только в России придут перемены (а они придут со временем), страна вернётся к европейскому вектору, придет конец и диктатору Беларуси с его гарантиями.



Это понятно. Но показателен сам по себе закон о гарантиях – он говорит о страхе Лукашенко, о понимании конца. Было бы иначе – сидел бы ровно. Не принимали диктаторы Сталин и Мао законов о гарантиях своим семьям, верили в прочность порядков.



Лукашенко, получается, не верит. Тем более наивна попытка что-то там установить для себя «законом». Все рассыплется.

Есть и мнение, что Лукашенко опасается главным образом северного соседа.

Виталий Портников

Несмотря на неограниченность власти, диктатор все еще побаивается тюрьмы. Вопрос в том, кто отправит Лукашенко в тюремную камеру - народ или Путин.

Многие белорусы при этом не считают Лукашенко легитимным президентом страны.