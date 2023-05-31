"Просто справедливость". Соцсети об ударе беспилотников по Москве

Утром 30 мая Москву и область атаковали беспилотники. Точное количество дронов подсчитать сложно, судя по опубликованным в соцсетях видео, один беспилотник был сбит, еще один - посажен в поле у поселка Ильинское, в 4 км от резиденции Путина в Ново-Огарево. Еще три беспилотника врезались в жилые многоэтажки на юго-западе Москвы. Многие комментаторы считают атаку ответом на многодневные обстрелы Киева и опасаются, что на этом дело не кончится.

Кирилл Лятс

Ну вот, Москва стала досягаемой целью ВСУ. Пока без жертв, но это пока.

Ещё парочка таких атак, и в столице начнется паника. Люди побегут.

Михаил Шевелев

Если представить себе человека, который год назад услышал требование к НАТО собирать манатки и убираться на рубежи 1997-го года. И на радостях от того, что отечество вновь обрело геополитическую мощь, ушел в запой. А теперь вышел из него и обнаружил, кто куда убрался, и что за мощь тут происходит. Я бы на его месте быстро запил бы обратно.

Сергей Шелин

Украинские дроны ударили по Ленинскому проспекту и Профсоюзной улице. Когда-то я жил там. В общежитии аспирантов на углу Вавилова и Ульянова, это между Ленинским и Профсоюзной. Пытаюсь представить атмосферу там сейчас. Не верю ни во взрыв праведного патриотического гнева, ни во всплеск антиначальственного бунтарства. Думаю, со страхом, смирением и покорностью это переносят.

Некоторые комментарии подтверждают предположения об апатичной реакции жителей Москвы и Подмосковья.

Сергей Белановский

Новости моего двора

Живу в подмосковном Королеве. Насчет ударов беспилотников - тишина. Ноль эмоций. Нет ни страха, ни возмущения. Нет обсуждения. Вообще ничего. Вотсап, который раньше был транслятором новостей, молчит. И я молчу.

Гена Устиян

Жители многоэтажки в Новой Москве, а также жители районов Коньково и Проспект Вернадского рассказали об обстановке после атаки дронов. Нападение произошло утром 30 мая:

«Грохот достаточно сильный раздался — я прошел, посмотрел по квартире: вроде все цело. Дальше лег спать».

Впрочем, комментировать такие вещи нынче небезопасно.

Эльвира Вихарева

За весь день я поняла только одно: о беспилотниках нельзя писать.

Это меня предупредила прокуратура Москвы.

Запускать можно, попадать можно, тут никто не помешает. А вот писать о них нельзя – фейки.

В целом, этого следовало ожидать. Закидывание Украины шапками неизбежно должно было превратиться в закидывание Москвы дронами.

А то, что шапки эти были – Мономаха, что мы молчали, глядя на это, врял ли станет оправданием, когда такой беспилотник прилетит в окно.

А какое это будет окно – тсс, у нас нельзя оправдывать терроризм, а атака уже объявлена терактом.

Немногословны поначалу были и провластные комментаторы.

Екатерина Винокурова

Нужен мир. Немедленно.

Сергей Марков

Это первый массированный авиаудар по Москве с великой отечественной войны.

И первые взрывы после терактов ичкерийских террористов.

Москва вступила в новый мир.

Сергей Пархоменко

Это не “Москва вступила в новый мир”, кретин.

Это вы ее ввели в новый мир. Вот лично ты, в том числе, и ввел. Жри, что сварил, не обляпайся.

Многие комментаторы считают происходящее закономерным.

Константин Калачев

Ситуация с беспилотниками в Москве и Московской области актуализирует старый анекдот:

- Давайте бомбить Америку!

- Давайте! Впрочем, а что, если в ответ они начнут бомбить нас?

- А нас то за что?

Аркадий Дубнов

Денацификация возвращается.

Игорь Эйдман

Судя по социальным сетям, москвичи, в основном, делятся на агрессивных и смирных. Агрессивные возмущаются: "Как посмели?". Смирные спрашивают: "А нас-то за что?" и просят начальство навести порядок в бомбоубежищах.

Российские верноподданые считают, что их святое право хоть каждый день бомбить Украину. Но украинцам тем же отвечать нельзя, это возмутительно и преступно. Налёт на Москву для телеобывателей - "акт государственного террора". А ежедневные налёты на Киев - что-то вроде авиационного шоу.

Это типичная логика коллонизаторов. Российские власти воспринимают Украину как взбунатавшуюся колонию, а украинцев как непокорных зулусов, которых надо кнутом загнать на плантации. Колонизаторам можно убивать зулусов тысячами, но разве вправе зулусы обстреливать Лондон?

В Кремле, видимо, забыли, что эпоха колониализма закончилась, и им противостоит современная европейская страна, пользующаяся поддержкой большей части цивилизованного мира. А значит, российские военные преступления не останутся безнаказанными. Это не просто дроны прилетели в Москву, а первые ласточки грядущего возмездия.

Андрей Зубов

Еще вчера, на дискуссии в Праге, я уверенно говорил, что оккупация России Украиной невозможна. Сегодня, после этого почти безобидного налета, я поостерегусь давать столь уверенный прогноз. При такой воле к победе, какую показывает сегодня Украина, и той слабости, которую демонстрирует Российская армия, оставившая Херсон и 8 месяцев штурмовавшая Бахмут, украинские Леопарды могут зайти очень далеко. Компьенский вагон может оказаться где-то под Серпуховом, или в той точке, дальше которой Рамштайнская коалиция запретит украинцам двигаться категорически.

Случившееся сегодня, это не мелочь и не случайность. Это начало нового этапа войны.

Игорь Иртеньев

Ну вот и до нас очередь дошла. Бог не фрайер.

Татьяна Малкина

доброе утро, москвичи, бодрое утро.

надо привыкать, дорогие. как к другому привыкли.

а как иначе?

такие дела

Андрей Кураев

Не бомбите, да не бомбимы будете

Карина Орлова

А кто-нибудь знает, эти 25 дронов на Москву - это какой процент от тех сотен - тысяч? - дронов, что за полтора года войны Россия сбросила на Киев?

Русские же любят симметричные ответы. Дрон-дрон, столица-столица.

Александр Осовцов

Важно, чтобы новости о воздушных атаках были в обе стороны каждый день. Как из Газы - и по Газе. По украинским городам - и по российским. Это просто справедливость, а она нужна всегда.

Андрей Десницкий

Все эти ...надцать лет благомыслы объясняли нам, что если тихие очкарики будут следить за вбросами на выборах и вместе гулять по московским бульварам, настанет сущий Армагеддон.

Разогнали очкариков. Задавили.

Сделали власть окончательно несменяемой, бетонной, негибкой, безумной.

Получили войну, которую закончить эта власть и не хочет, и не может, даже если бы хотела.

Интересно, хоть кто-то, хоть кто-то из благомыслов скажет: "я был(а) неправ(а)"?

Кирилл Лятс

Интересно, так называемые консерваторы начинают понимать, что все эти годы именно они приближали попадание беспилотников в окна москвичей?

Многие задаются вопросом, готовились ли власти к такому развитию событий.

Алексей Лапшин

Атака дронов на Москву. Урок тем, кто думал, что ответ никогда не прилетит. К тому же, в контексте того , как развиваются события на фронте, такая атака была вполне ожидаема. Серьёзные вопросы, конечно, возникают к обороноспособности Москвы. С одной стороны, город подвергается тотальной полицейской слежке, с другой, оказывается мишенью для таких налётов. Парадоксы цифрового концлагеря?

Александр Рыклин

У меня простой вопрос - а почему в Москве нет воздушной тревоги? Людей вообще оповещают, куда им деваться во время налетов? Понятно, что нынче прилетела "ответка" за Киев, но дальше это может быть регулярно... И вполне возможно, атаковать будут не только беспилотниками...

Анатолий Несмиян

А что будет, когда НАТО, с которым мы уже полтора года воюем, и вправду, решит пустить на столицу пару-тройку тысяч «томагавков»? А заодно и еще на десяток-другой городов? Об этом население тоже узнает в момент, когда они начнут сыпаться с неба? Тогда зачем нам система слежения и оповещения, если по факту ее все равно нет?

Вывод, думаю, очевиден - системы слежения нет. Система оповещения не работает. Система ПВО способна сбивать что-то только непосредственно над охраняемыми объектами. Но у нее, понятно, есть предел насыщения. Двадцать целей собьет, сорок - уже нет. Тысячу - гарантировано не сможет. И тогда потери среди населения будут огромными просто потому, что оно встретит событие непосредственно дома, а не в укрытии. Да и где они, эти укрытия - все ли в курсе?

Илья Вайцман

Рогозин призвал отключить GPS «на всей территории РФ», и не спрашивайте меня как и, главное, зачем? Я не знаю, тем более, что GLONASS он предложил оставить, как будто враги не могут и по сигналу GLONASS прилететь. Ну, альтернативно умный Рогозин, чего уж тут... Опять же, недавно мыслительный орган у него ранили. [...]

Депутат Гурулев придумал для защиты Москвы запретить снимать пролетающие беспилотники: «А мы сейчас закон, я думаю, инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку».

А я вот всё жду: кто из них первый придумает запретить электричество, от которого все беды начались?

Киев за удар по Москве традиционно ответственности не берет.

Олег Пшеничный

На прямой вопрос, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что в стране «с удовольствием смотрят» на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, но прямого отношения к ним Киев «конечно же, не имеет».

А если непрямое отношение? Это как?

Многие украинские комментаторы исходят из предположения, что дроны все же прислала их страна.

Владимир Горбач

Судя по последствиям, сегодня на москве состоялись тренировочные полеты каких-то неизвестных беспилотников.

То ли еще будет...

Сергей Бережной

Принцип зеркальности. Я предупреждал.

Все, что Россия позволяет себе по отношению к другим, она тем самым позволяет им в отношении самой себя.

Задержка была только в том, чтобы получить адекватные ресурсы (теперь они есть, спасибо) и преодолеть брезгливость.

Ну и, конечно, стратегическое задание. В одной из довоенных колонок я писал, что стратегия Украины в том, чтобы стать "The Mouse That Roared". Уже перевыполнено, теперь главное не останавливаться на достигнутом.

Инициативу нужно не только перехватить, но и удержать. Победим.

Вина лежит на тех, кто развязал войну, уверены многие российские комментаторы.

Леонид Волков

Масштабная атака беспилотников на Москву.

Это все еще ничтожная доля того ужаса, в котором уже 15 месяцев живут жители Киева и других украинских городов — но, тем не менее, это очередное напоминание: "посеешь ветер — пожнешь бурю".

Путинская пропаганда будет сейчас на все лады изгаляться, чтобы выжать из этой атаки повод для патриотической мобилизации. Будут сказаны, в очередной раз, все слова про "отечество в опасности", "красные линии", "преступный киевский режим", "необходимость сплотиться". Ничего не будет сказано о главном — если бы Путин не принял решения о вторжении в Украину 24 февраля 2022 года, ничего этого бы не было. И москвичи спали бы спокойно.

А теперь — не могут. И потому что варварская война продолжается, и потому что ПВО дырявая (вероятно, как водится в России, вследствие коррупции).

Наш долг — рассказывать о том, что происходит и кто виноват. Утренние взрывы в Москве и Подмосковье не только в переносном, но и в прямом смысле разбудили сотни тысяч, если не миллионы людей. Теперь головы этих людей становятся полем боя — между правдой и пропагандой, между добром и злом. Путин будет пытаться вложить в эти головы ненависть и направить ее в сторону Украины. Мы должны рассказать им правду.

Дмитрий Гудков

Правильно ли говорить «удар дронами по Москве», я не знаю, учитывая, что, как минимум, один из них летел в районе деревни Раздоры, то есть вблизи очередного путинского дворца. Куда были направлены остальные, сбитые и вообще, и с курса, неизвестно.

Увы, ответные удары – это логика войны, затягивающей и тех, кто поддерживал, и тех, кто молчал, и тех, кто был против, но оказался не в то время и не в том месте.

Безопасности, конечно, больше нет. Безопасность кончилась в тот момент, когда началось нападение на чужую страну. И никакое ядерное оружие, никакая ФСБ не защитит от дрона, грузовика со взрывчаткой на мосту или… чего угодно.

Безопасности теперь не будет до тех пор, пока в России — безумный диктатор и люди из его ближайшего окружения, которые эту войну начали и будут продолжать, сидя в бункерах. Пока бомбы падают на чужие дома, российские ли, украинские ли, белорусские ли.

Страшно ли сейчас в Москве? – Скорее, страшно. А страшно ли в Киеве? Харькове? Днепре? И многие ли из тех, кто боится сейчас в России, испугался раньше, когда по этим городам стреляла российская армия?

В России власть захватили военные преступники. Преступная война должна быть закончена. Сотен тысяч трупов Путину мало. Это значит, что его не остановят и миллионы.

А на самом деле, достаточно одного, чтобы все прекратилось. Хотя лучше доставленного живым в Гаагу.

Атаки беспилотников действительно были сконцентрированы в той части Подмосковья, где сконцентрированы дворцы "элиты". В инстаграм-аккаунтах некоторых обитателей Рублевки появились встревоженные посты.

Анастасия Волочкова свой пост о том, как она проснулась от взрывов, впоследствии удалила и записала новое видео, в котором говорит, что надеется на защиту со стороны российской армии. Между тем многие россияне с облегчением вздохнули, увидев сообщения о том, что дроны предназначались в первую очередь для путинской номенклатуры.

Андрей Мальгин

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал предварительный перечень мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье.

Дроны упали в селах Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также элитном поселке Гринфилд в Истринском районе.

За Алексея Громова, Михаила Зурабова, Сергея Лаврова, Валентину Матвиенко и других чиновников, живущих в Ильинском и его окрестностях, я не так волнуюсь. А вот российская культура могла понести ряд невосполнимых утрат: в Ромашково обосновался Сергей Пенкин, в Раздорах - Федя Бондарчук, Игорь Матвиенко и Алсу. Могли пострадать легенды спорта - футболисты Березуцкие, они живут в поселке "Гринфилд", куда прилетел очередной украинский дрон. Кстати, в этом самом "Гринфилде" раскинулась воспетая Фондом борьбы с коррупцией усадьба главы Газпрома Алексея Миллера. Не пострадала ли? Волнуюсь.

Игорь Димитриев

Во всех этих районах живут люди, ценящие свою жизнь намного выше, чем представители широких масс, и более эмоциональные. Понятно, что направление выбрано потому что Украина там, на юго-западе, но все равно беспилоты летят в самый уязвимый участок государственности - Рублевку.

Габриэль Суперфин

Троица этих дней: Рубль - Рублев - Рублевка.

Светлана Чунихина

Теперь это очень наглядно: Москва и остальная Россия - это не один народ. Даже Рублевка и остальная Москва - не один народ. Куда им было замахиваться с этим «однонародием» на украинцев.

Иван Яковина

Вся Россия реально ликует по поводу бомбардировки Рублевки. Требуют еще!

Даже Гиркин едва не объявил ВСУ благодарность за этот удар. Но тоже приплясывает от (зло)радости.

"Рассерженные патриоты" действительно много досадуют по поводу путинской номенклатуры, которая живет так, как будто никакой войны нет.

Игорь Стрелков

Да, тем, кто не живёт на Рублёвке - реально надо подумать о стране. Поскольку те, кто живет на Рублёвке - о стране никогда не думали и не будут (им некогда - им "бабки надо рубить!").

Сергей Марков

Многие в России рады, что удар БПЛА пришёлся именно по Рублёвскому шоссе. Может они хоть теперь там на Рублёвке проснутся? Перестанут выпрашивать непозорную капитуляции у амеров? Когда уже по их дворцам дроны бьют? И начнут уже вместо этой тягомотины СВО реально мочить бандеровцев везде, где Путин давно уже обещал. Так что удар именно по Рублёвке в народе считается полезным, отрезвляющим элиту.

Аким Апачев

Обсуждать СВО в «приличном» московском обществе – моветон. Ах, зачем вы о грустном, вон в парках цветет сирень, варится ароматный кофе, тает мороженое.



Может пора уже переходить в светских беседах к вопросам снабжения фронта. “А вы в этом месяце купили Mavic для наших? А ваш муж-олигарх на снаряды для наших скинулся?”, - вот, что должно звучать в московских гостиных.



Пора присоединить Москву к России, хотя бы на уровне мыслей. Душой и сердцем пока не получается. “Разруха не в клозетах, а в головах”. Так вот, сейчас в головах москвичей что угодно, но не специальная военная операция. Они думают об отпуске, ушедших из России брендах, подорожавших автомобилях. Москвичи мысленно отгородились от жестокой реальности и не признают, что против нас ведется война на уничтожение. Может быть пора открыть глаза?



Мы сможем победить только тогда, когда каждый житель России, включая последнего недобитого хипстера, будет думать о фронте. Когда каждый будет вносить свой вклад. В противном случае – все будет как сегодня, только хуже.

Александр Дугин

Элита и те, кто мучается от нетрадиционности, пусть едут на войну. Нет лучшего преобразителя и исцелителя. В окопах Донбасса или в Шебекино этнос Рублевки становится русским. Тяга к извращениям проходит. Рождается новая Россия, где все братья и сестры, отцы и матери, единая русская семья, способная исправить любого урода. Богатый, бедный, больной, здоровый, гражданин со стажем или мигрант - все равны у Родины. Так творится народ.

За обитателей Рублевки вступился Владимир Соловьев.

Альфред Кох

Меня лично немало позабавила экспертиза Рудольфыча о расовой чистоте обитателей Рублевки и вообще - забота о национальном единстве русского этноса. Если уж он начал беспокоиться на этот счет, то видать там с единством совсем беда. А может это и хорошо? Поживем - увидим.

Алексей Федяров

Весь день вчера читал, что вот наконец Рублёвка испугалась и почувствовала.

Ребята, Рублёвка воодушевлена.

Рублёвка - это колоссальный бюджетоотсос.

Там нет Маска или Кука, чтобы испугаться за устойчивость экономики, их бы у нас просто посадили или выгнали, блаженных.

На Рубле живут кудесники бюджета, и почуяли они всё очень давно - сразу.

Ещё пару лет назад утром там было негде позавтракать, всё было закрыто. Сейчас в 8 в «Кофемании» в Горках-2 или «Веранде у дачи» в Жуковке полная посадка.

Пилят.

После вчерашнего утра Рублёвка поняла одно: будут деньги на защиту от дронов. Аэростаты, рогатки, неважно - деньги будут.

Потому никакой паники, танцы продолжаются.

Путин, по словам Пескова, с обращением выступать не собирался, но все же вынужден был прокомментировать атаку.

Комментарий президента показался многим довольно сумбурным.

Константин Сонин

Одна из самых отвратительных черт Путина - это помимо дебильного юмора и плохого знания фактов и т.п. - это то, что он вообще не заботится о том, что говорит. Как в том фильме - "Когда вы открываете рот, создается такое впечатление, что вы бредите." Сегодня, отвечая на вопрос об атаке беспилотников на Москву, Путин сказал, что удары по жилым зданиям - "Это, конечно, явный признак террористической деятельности." На снимках - результаты ударов, нанесённых российской армией по жилым домам в Днепре, Умани, Киеве. От этих ударов по жилым домам погибли десятки мирных украинцев, стариков, женщин, детей.

Иван Преображенский

Известно, как с момента прихода к власти российский диктатор не любил комментировать чрезвычайные события, связанные с гибелью людей. Это очень невыгодно для рейтинга.

История со встречей с женами погибших моряков с подлодки "Курск" научила Путина тому, что люди, находящиеся в отчаянии, могут говорить неприятную ему правду. Поэтому недавний рейд в Белгородской области, где, по утверждениям властей, были и погибшие, российский президент отдельно не комментировал, а вот психологическую атаку дронов на Москву - пришлось.

Причиной явно стало недовольство населения. Социологически замерить его не могли успеть, но по соцсетям тоже неплохо видно. Ни бомбоубежищ, ни ПВО, писали граждане. Путину как обычно принесли распечатки в папочке. И могли туда вложить также результаты прослушки владельцев элитных домов с Рублевки, над которыми сбивали дроны.

И он понял, видимо, что промолчать опасно. Надо убедить население и правящий класс, что это слабый ответ на сильные действия российской армии, якобы уничтожившей накануне штаб украинской военной разведки.

Однако доверия к заявлениям российских военных нет даже у самих военных. Так что есть большие сомнения, что Путин успокоит своих подданных. Страх начинает расползаться.

Насмешки вызвал в соцсетях комментарий главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, посетовавшего на то, что Россия - большая страна и защищать ее трудно.

Аббас Галлямов

Так а за каким… простите, вы ещё и у Украины пытаетесь территории отторгнуть? Вам свои надо соседям раздать, а не на чужие зарится. Ну раз вы ими управлять ни черта не умеете!

Александр Рыклин

А через некоторое время этот идиот скажет - "У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где пару армий смогут пройти"...

Станислав Белковский

Но виноваты, конечно же, те, кто снимали прилёты БПЛА, а не те, кто годами рассказывал об «безаналоговой эшелонированной ПВО», «проспав» революцию дронов, против которых традиционные средства ПВО малоэффективны.

Пропагандисты призывают не бояться вражеских налетов.

Андрей Медведев

...Хоть БПЛА и долетели до Москвы, это пока ещё не то, чтобы реальная угроза. Городу ли, москвичам ли.

Куда в большей степени это психологическая атака. [...]

Москва слишком большой город, чтобы три дрона (да хоть сто три) нарушили здесь жизнь и нормальное функционирование городских систем.

Город как работал в штатном режиме, так и работает. И будет работать.

Не надо читать и слушать не пойми кого. Мягко назову их паникерами. Надо понимать, что дроны это фон для серьёзной информационно-психологической атаки. Не более того. Во всяком случае пока. Так что не видитесь.

Выступления медийных лиц выглядят как согласованная попытка принизить значимость атаки, пишут политологи.

Аркадий Дубнов

Обратили ли вы внимание, что, кажется, ни в одном провластном , а тем более, «властном» комментарии по поводу прилета дронов в Москву и даже на Рублевку, не звучали ссылки на кукловодов - англосаксов, которые манипулируют «укронацистами». Даже верный путинский «пехотинец» проявляет здесь осторожность

Похоже, действует свежая АП-ная методичка. Согласно ей связывать прямую атаку боевых беспилотников на российскую столицу с западными указивками чревато вредоносными инсинуациями на тему очередной «красной линии», которую супостаты посмели переступить без риска быть отмщенными за это.

Очевидно, методичка напрямую касается и Д.А. Медведева, проявляющего нынче крайнюю воздержанность в эмоциях. Благоразумно

Татьяна Становая

Поразительно, конечно, насколько российские власти, не сговариваясь, дружно принижают значимость атак дронов на российские города. Уже по Москве лупят, а в заявлениях сплошная гордость за то, как всё хорошо сработало. Номером один в повестку ставят тему о том, как рано Путин встал и как оперативно он получает информацию. Медийный народ уже сам недоумевает, спрашивает, не пора ли к народу обратиться, объясниться... Нет, отвечает Песков, не пора, все идет по плану. И такой подход уже вряд ли изменится. Я думаю будет наивностью ждать, что они там спохватятся и начнут реагировать, как надо. Это какой-то уже внутренний изъян системы, где все направлено на комфорт "папы" (у которого монополия на проявление инициативы) и самовосхваление в целях спасения. Вы спросите, а что ж Путин так себя ведет, неужели не понимает и не боится последствий? Очевидно не боится, и все построено на не раз озвученной им идее про терпеливый народ, который все понимает и все выдержит... Посмотрим.

И только Евгений Пригожин, как ему и положено, режет правду-матку.

Остап Кармоди

Не может быть, чтобы у самого Пригожина не было недвижимости под Москвой. Интересно, где она.

На последовавшие удары по Белгородской области президент реагировать уже не стал.

Ян Матвеев

А вот про обстрелы Шебекино или атаку диверсантов в Белгородской области [Путин] ничего не сказал, видимо местные жители не заслуживают даже такого внимания царственной особы. А вспомните, был ли Путин хоть на одних публичных похоронах российских военных? Ну может генерала какого-то хоронили или важных орденоносцев? Так нет же. Пригожин прямо заявил, что под его командованием погибли 20 000 граждан России. Реакция Путина? Никакой.