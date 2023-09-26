"Просвещённый оптимист". Рунет на смерть Евгения Ясина

В Рунете пишут о смерти знаковой фигуры в истории современной России – бывшего министра экономики, создателя фонда "Либеральная миссия", одного из основателей Высшей школы экономики Евгения Ясина.

Леонид Невзлин:

Сегодня умер Евгений Григорьевич Ясин, одессит, блестящий экономист, замечательный человек. Он всегда сохранял совесть, благородство и достоинство, какие бы высокие посты ни занимал. Он был светлым, искренним и бескорыстным. Как сказали бы в Одессе, таких, как он «больше не делают». Огромная потеря. Мои глубокие соболезнования и поддержка его дочери Ирине и всем родным.

Олег Воскобойников:

Евгения Ясина не стало. Удивительного, веселого, светлого человека. Одного из основателей Вышки. Я знал его меньше и хуже, чем многие мои старшие товарищи, могу просто констатировать, что в его присутствии мы все становились другими. Может, даже чуточку лучше, чем на самом деле. И на ученом совете, и на празднике. Но о нем здесь еще много хорошего напишут.

Все эти почти 600 уже дней я все думал: КАК он всё это переживает? Горько. Очень горько.

Светлая память!

Сергей Медведев:

Умер Ясин. Последний из могикан, последний свидетель давно ушедшей эпохи. Он надолго пережил свое время и свое любимое детище, Вышку, и с грустью наблюдал за варварами и людоедами, которые пришли на ее руины. Какой шекспировский сюжет и какая трагическая фигура. Остались ученики, к которым с благоговением причисляю себя, осталась память о прищуре лучистых глаз и едва уловимом одесском акценте, осталась благодарность за любовь и доброту. Покойтесь с миром, Евгений Григорьевич.

Среди комментариев можно найти желчь.

Алёна Чурбанова:

Умер ельцинский министр экономики Ясин, пошли некрологи от разных людей, попался такой, что мол сабж многое сделал для прекрасной России будущего, но не дождался ее. Посмотрела в википедии, что Ясин делал последние 20 лет, а он почти ровно все эти годы возглавлял фонд "Либеральная миссия". Интереса ради хочу спросить - кто-то получил от этого фонда хоть какую-то пользу? Миссия то ли невыполнима, то ли просто провалена.

Наталия Осс:

Время уносит всех, кто создавал в России глобалистскую колонию.

Михаил Делягин:

Умер Евгений Григорьевич Ясин, мой черный учитель.

Я его любил.

Именно он - личным примером - вылечил меня от либерализма.

Бывают учителя, которым стремишься подражать во всем. У меня это Евгений Викторович Те и Игорь Васильевич Нит. Других много, но они главные. Обоих уже нет.

Ясин - умнейший человек, один из тех, кто выбрал сторону зла - причем абсолютного, кромешного - сознательно, трезвым логическим расчетом.

Михаил Хазин:

Мне кажется, что Ясин выбрал сторону абсолютного зла не совсем сознательно, он просто проявил типичную интеллигентскую слабость. Ну и дикое давление со стороны дочери и отдельных учеников (типа Набиуллиной), которым он не захотел отказывать.

Но, в общем и целом, я точно знаю, что он понимал, что делает и поэтому в историю России войдёт как абсолютно негативный и разрушительный персонаж.

Андрей Перла:

Я спросил у гугла, что говорил Ясин в последнее время и получил статью на "Немецкой волне" под заголовком "Россия утратила возможность быть империей". Так что сомневаться относительно покойника не в чем.

Ясину было 90 лет. Но надеяться, что вместе с ним и с такими как он Россия избавляется наконец от морока и без сомнений идет по пути империи - надеяться, конечно, можно, но "надежда - глупое чувство". Нужна уверенность. Уверенности нет, пока есть "либералы" во власти и около власти и "партия нормализации", она же "партия поражения" и "партия предательства". Никто в этой партии Ясина не вспоминает, по малограмотности, но менее опасной она от этого не становится.

Сергей Марков:

Евгений Ясин был уникальным человеком. Главное, это реальный гуру всего либерального прозападного экономического сообщества в России. Все либеральные члены правительства России обязаны ему своей карьерой. Все российские миллиардеры благодарны ему за свои миллиарды. Он вместе с Ярославом Кузьминовым создал университет Высшая Школа экономики, который стал мозговым штабом и кузницей кадров либерального сообщества России.

При этом он всегда был очень позитивным человеком. Не смотря на огромную разницу во взглядах, мы с ним всегда вели очень позитивные дискуссии. И этим Ясин очень отличался от многих других либералов, которые не могут нормально вести диалог с другими взглядами.

Сегодня абсолютное большинство высшей элиты России вечером, друг с другом, помянут добрым словом Евгения Григорьевича Ясина.

Олег Морозов:

Странная дискуссия по поводу творческого наследия скончавшегося сегодня Евгения Ясина.

Зачем путать личное отношение к умершему и его реальное научно-практическое наследие? Человек он был весьма комфортный в личном общении. С ним было приятно и интересно говорить и спорить. Был уважителен и толерантен к иному мнению. Что не мешало ему всегда оставаться при своём!

А вот как учёного и специалиста его можно оценить по результатам его "советов" практикующим политикам и по итогам его деятельности на посту министра экономики. И они плачевные!

И тут никакие личные симпатии и уважение не помогут!

Но основной тон и содержание некрологов совсем иные.

Константин Сонин:

Когда-то, уже ближе к сорока, мы с Сергеем Гуриевым обсуждали, что вот мы и стали старше Гайдара, Авена, Чубайса, когда они – примерно с тем же опытом работы в политике и народном хозяйстве – стали министрами в правительстве в разгар экономической катастрофы, и распада государства. Ну, мы решили брать пример с Ясина, который стал министром в 60. Тем более, что он лучше как пример, честно говоря.

За то, что правительственные экономисты середины 1990-х спасли людей и страну, никакой благодарности к ним, конечно, никто не испытывает. Травма, нанесённая экономической трагедией СССР и последовавшим распадом, слишком сильна. Так люди ненавидят реаниматоров, если их усилия не помогли – хотя какое отношение имеют реаниматоры к смерти от затяжной болезни?

А вот за Вышку благодарность есть. Да, война с Украиной и политические репрессии нанесли катастрофический удар по российской науке и образованию и ВШЭ, как лидер во многих дисицплинах – от математики и компьютерных наук, экономики, управления, социологии – и до самых гуманитарных, истории и коммуникаций – пострадала сильнее многих. Но лучший университет в России меняется раз в сто лет, так что и при всех потерях последних лет угрозы месту лучшего университета нет.

Ясинская ясность мысли была во всем. В том, каким он был публицистом – на протяжении многих лет он был ведущим защитником свободы экономики, либеральных реформ и прав собственности в российских СМИ. В том, каким он был председателем основных советов Вышки, занимавшихся продвижением и развитием передовых научных исследований. В этой части многое потеряно – в части экономической свободы потеряно ещё больше, но это же не повод не быть бесконечно благодарным?

Какая-то есть высшая справедливость в том, что последние годы жизни Евгения Григорьевича были постепенно движением в сторону будущего мира, от нашего реального. Может, он и не узнал всех страшных новостей последних лет – бессмысленного и преступного нападения на Украину, разрушения экономических институтов, разгрома науки и образования, арестов и выдавливания и страны самых честных, самых важных для России людей. Хорошо, если не узнал. Светлая память.

Марк Урнов:

В Ясине сочетались три качества, каждое из которых встречается не часто, а вместе - почти никогда: острый ум, честность и доброта.

А ещё был у Ясина редкостный дар педагога....

Ясин ушел. Но двайте постараемся сохранить в нашей жизни тот моральный и интеллектуальный климат, который он создавал и поддерживал в общении с коллегами, учениками, да и просто со всеми, с кем он общался.

Игорь Разумов:

Евгений Григорьевич терпеть не мог слово «Шеф». Когда он один раз услышал, что я его так назвал, то сказал: «Деточка, мы не в полиции, мы в Университете. Здесь нет шефов, здесь есть учителя, ученики, друзья и коллеги». Поэтому у всех в Вышке были шефы, а у нас был любимый Евгений Григорьевич.

Евгений Григорьевич был очень интеллигентный мягкий, добрый и тёплый человек. Мой папа умер, когда мне было 20 лет. За всё время знакомства/дружбы (не могу назвать это работой) я всегда ощущал отеческую любовь (именно так) Евгения Григорьевича и старался отвечать заботой, ответственностью и любовью.

Я никогда не слышал, чтобы Евгений Григорьевич повышал свой голос, он дорожил каждым коллегой, каждым студентом и каждым сотрудником Вышки. Он говорил, что на страхе нельзя построить отношения. Уважение, равенство, энергетика, умение слушать, неимоверная любовь к студентам и науке – вот качества Евгения Григорьевича, которые я наблюдал ежедневно. Его сотрудники, его команда всегда старались сделать так, чтобы Евгению Григорьевичу всегда было комфортно и уютно. Наши посиделки с чаем и сушками в приёмной, обсуждение всех происходящих политических, экономических и прочих событий – это невозможно забыть.

Дорогой, родной и любимый Евгений Григорьевич – Учитель, Соратник, Друг – светлая Вам память. Вы живы в моем сердце и в тысячах сердец Ваших учеников, друзей, коллег.

Мария Штейнман:

В одном из наших с ним разговоров он сказал, как важно, когда есть ученики, которые продолжат дело.

Евгений Григорьевич - мы ваши ученики.

И мы обязательно будем продолжать наше общее дело.

Антон Орехъ:

Евгений Григорьевич Ясин чем-то напоминал мне артиста Катина-Ярцева. Одновременно грустного и лукавого, умного и доброго. Все напишут сегодня о том, что для человека, добравшегося до самых вершин, он был на удивление приличным и именно человечным. В мире роботов в пиджаках и хамоватых недоучек - это огромная редкость. Была...

Светлая ему память и мои соболезнования всем его близким

Александр Кынев:

Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно.

Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. Он очень многое сделал не только для меня, всегда понимал и поддерживал, но и для очень многих знакомых и незнакомых ему людей.

Спасибо Вам, Евгений Григорьевич, за всё... И прощайте

Ксения Ларина:

Огромная долгая жизнь. Жизнь человека влюбленного - в свое дело, в свою семью. Экономист, реформатор, убежденный либерал, одессит, идеалист и романтик. Мудрейший , совестливый , преданный своему выбору и своим товарищам. Основатель первого либерального свободного университета - Высшей Школы Экономики. Соратник Гайдара и Зимина. Человек с нежнейшей душой и с уникальным чувством юмора.

Многолетний друг Эха, да что там, Ясин - это часть Эха, один из главных героев нашей истории. Как и один из главных строителей либеральной России, России с человеческим лицом, с рыночной экономикой и гражданскими свободами. Все рухнуло. И Ясин был свидетелем этого краха - все то, чему он посвятил свою жизнь, во что верил - превратилось в пыль.

Сергей Пархоменко:

Сколько лет я смотрел на него и не верил, что такой человек может быть, и что вот он рядом. Человек такой твердости, уверенности и решительности - и в то же время такой деликатности и мягкости. Человек таких знаний и такой глубины понимания всего, что происходит вокруг, - и в то же время такого внимания к собеседнику, такой открытости к чужому мнению. Человек такой храбрости. И человек такой нежности к тем, кто рядом.

Тридцать лет рядом с ним. Тридцать лет восхищения им и любви к нему. Тридцать лет - со знанием, что он где-то рядом, что он видит то же, что видим мы, думает о том, о чем мы думаем, и умеет объяснить то, что мы объяснить не в силах.

Когда-нибудь в России много разного назовут его именем. Институты, где он изучал экономику, кафедры, где он преподавал, фонд, который он учредил. И Вышку тоже - только не эту, раздавленную и опозоренную, а новую, такую, которая снова будет похожа на ту, о которой он мечтал, и которая будет его достойна.

Дмитрий Гудков:

Министр, в котором не было ни капли чиновничьей надменности.

Ученый, умевший просто говорить о сложных вещах.

Друг, который поддерживал нас – всех тех, кто боролся с наползающей темнотой.

Его простота и легкость в общении происходили как раз из этого огромного опыта, знаний и авторитета. Ему не нужно было ничего доказывать, на всех постах – в том числе в Вышке – он оставался прежде всего человеком, никогда не становясь функцией.

И действовал так, как считал нужным. Когда в 2016 году (простите тут за это уже личное воспоминание) против меня бросили огромные ресурсы на выборах в Госдуму, он открыто поддержал меня. Не могу представить сейчас ни одного такого же человека с такими же должностями, который бы просто не побоялся. Да и Вышка уже не та.

Евгений Григорьевич верил в лучшую Россию. Как и все мы, он ее не дождался, хотя приложил множество усилий. Экономическая свобода России – во многом его рук дело. И не его вина, что она не смогла стать политической.

…А еще я думаю, что даже не смогу с ним проститься. Не о такой стране он мечтал.

Дмитрий Травин:

Как-то раз мы сидели с Евгением Ясиным в номере отеля «Астория» и беседовали о делах давно минувших дней. Я хорошо знал его, как экономиста, но в тот день стремился расспросить о прошлом, поскольку писал цикл статей о выдающихся шестидесятниках – от диссидентов до государственных деятелей. Ясин поразил меня сразу. Мало сказать, что Евгений Григорьевич не выпячивал себя. Он принципиально подчеркивал своеобразную «вторичность». Он ничего не скрывал из своего сложного пути в науку и в либерализм. Инженер Ясин поздно стал экономистом, поздно отказался от марксизма и от социализма с человеческим лицом, поздно преодолел консерватизм уважаемого академика Абалкина. Ясин все время отставал, но все время учился. Он все время стоял перед выбором на повороте жизненного пути и все время выбирал интеллектуальное продвижение, а не закрепление иерархических позиций. Он не стеснялся признавать, что в какой-то момент стал учиться у Егора Гайдара, который по возрасту годился ему в ученики.

Думаю, Ясин оказался в числе ученых, вошедших в российскую историю, именно потому, что не претендовал на лавры прораба перестройки или духовного вождя реформ. Он постоянно менялся, совершенствовал знания, стремился делать дело и в итоге оказывался востребован. Возможно, у него не было некоторых достоинств Абалкина, Аганбегяна, Петракова, Попова, Шаталина, Шмелева и Явлинского. Но у Ясина не было и тех недостатков, из-за которых эти творцы больших идей сходили со сцены. Кто-то сходил с нее из-за неумеренного конформизма, кто-то – из-за слишком сильной тяги к власти, а кто-то из-за недоговороспособности. Ясин же признавал лидерство других, не рвался к рулю и делал то, что требовалось для успеха реформ.

Евгений Григорьевич был одним из самых мудрых людей, каких я встречал. И это не противоречит тезису о «вторичности». Немногие умеют хорошо распорядиться своими талантами. И часто бывает так, что чем более ярок талант, тем меньше мудрости проявляет его обладатель. Ясин же сумел оптимально распорядиться тем, что имел. И сделать для нашей страны то, за что мы должны быть ему благодарны.

Галина Юзефович:

Однажды мне довелось выступать с докладом о современной русской литературе в семинаре, который вели Дмитрий Зимин и Евгений Ясин в Вышке - помню, какой огромной честью для меня это было. Дмитрий Борисович умер два года назад, Евгений Григорьевич - сегодня, а всё, что они строили всю свою жизнь, практически уничтожено. Одна надежда, что посеянные ими семена переживут зиму глубоко в почве, а после снова взойдут.

Борис Грозовский:

Известие об уходе Евгения Григорьевича Ясина застало меня в документальном архиве Штази в Дрездене. В России такого нет, поэтому дело жизни Е.Г. проиграло. Сам он, совершив какое-то количество ошибок я 90-х (включая «обольщение Гайдаром»), уже ко второй половине 2000-х все понял. И созданная им «Либеральная миссия» сделала для понимания того, что с нами произошло, больше других российских think tanks. Ее библиотечка книг, докладов и дискуссий - бесценна. Но сам Е.Г., хоть и был институционалистом, до года чуть ли не 2019 пытался, оставаясь на рациональных позициях, уговорить волка, что есть зайцев и ягнят нехорошо, а политическая конкуренция пойдет волку только на а пользу. Шансов на успех тут не было. Но в осмыслении, постановке вопросов и собираем вокруг себя талантливых людей Е.Г. был сильнее, чем в политэкономическом консалтинге-адвайзинге. И его «Либеральная миссия» в качестве аналитика и летописца мыслительной жизни эпохи совершенно незаменима. Спасибо за это Е.Г. и всем-всем причастным!

Василий Аленин:

Министр экономики России в самое сложное время (1994 -1997). Потом Ясин долгие годы был научным руководителем Вышки, президентом фонда «Либеральная миссия». И, оказывается, до последнего, членом Совета по правам человека при президенте.

Видимо, почему-то забыли вычеркнуть. Или оставили как "витринного либерала". Потому что к нынешнему положению дел с правами человека, как и к нынешнему состоянию экономики Ясин никакого отношения не имел. И никакой возможности влиять ни на политику, ни на экономику не имел уже очень давно.

Но всегда, сколько мог, он говорил и о политике и об экономике то, что думал, не приспосабливаясь к изменившимся вкусам и нравам, не изменяя своим либеральным взглядам.

Немного, скажете вы? Во времена, когда свое собственное прошлое и свои взгляды предали очень многие, не так уж и мало. Сохранить совесть, не изменить себе - иногда единственное, что может сделать человек в годы путинского морока.

Ясину это удалось.

Николай Эппле:

Евгений Григорьевич Ясин - огромная величина, и после его ухода остается огромная невосполнимая пустота. Будучи человеком умным и информированным, всю жизнь и до самого конца он любил Россию и верил в нее и ее небезнадежность для демократии, и оставался поразительным образом оптимистом, опровергая расхожий глупый и малодушный тезис о том, что оптимизм бывает от недостатка ума или информированности. Этой просвещенной веры и оптимизма нам сейчас очень не хватает, и пусть пример Ясина и память о нем нам в этом помогают.