"Просвещённый оптимист". Рунет на смерть Евгения Ясина

В Рунете пишут о смерти знаковой фигуры в истории современной России – бывшего министра экономики, создателя фонда "Либеральная миссия", одного из основателей Высшей школы экономики Евгения Ясина.
Сегодня умер Евгений Григорьевич Ясин, одессит, блестящий экономист, замечательный человек. Он всегда сохранял совесть, благородство и достоинство, какие бы высокие посты ни занимал. Он был светлым, искренним и бескорыстным. Как сказали бы в Одессе, таких, как он «больше не делают». Огромная потеря. Мои глубокие соболезнования и поддержка его дочери Ирине и всем родным.
Евгения Ясина не стало. Удивительного, веселого, светлого человека. Одного из основателей Вышки. Я знал его меньше и хуже, чем многие мои старшие товарищи, могу просто констатировать, что в его присутствии мы все становились другими. Может, даже чуточку лучше, чем на самом деле. И на ученом совете, и на празднике. Но о нем здесь еще много хорошего напишут.
Все эти почти 600 уже дней я все думал: КАК он всё это переживает? Горько. Очень горько.
Светлая память!
Умер Ясин. Последний из могикан, последний свидетель давно ушедшей эпохи. Он надолго пережил свое время и свое любимое детище, Вышку, и с грустью наблюдал за варварами и людоедами, которые пришли на ее руины. Какой шекспировский сюжет и какая трагическая фигура. Остались ученики, к которым с благоговением причисляю себя, осталась память о прищуре лучистых глаз и едва уловимом одесском акценте, осталась благодарность за любовь и доброту. Покойтесь с миром, Евгений Григорьевич.
Среди комментариев можно найти желчь.
Умер ельцинский министр экономики Ясин, пошли некрологи от разных людей, попался такой, что мол сабж многое сделал для прекрасной России будущего, но не дождался ее. Посмотрела в википедии, что Ясин делал последние 20 лет, а он почти ровно все эти годы возглавлял фонд "Либеральная миссия". Интереса ради хочу спросить - кто-то получил от этого фонда хоть какую-то пользу? Миссия то ли невыполнима, то ли просто провалена.
Время уносит всех, кто создавал в России глобалистскую колонию.
Умер Евгений Григорьевич Ясин, мой черный учитель.
Я его любил.
Именно он - личным примером - вылечил меня от либерализма.
Бывают учителя, которым стремишься подражать во всем. У меня это Евгений Викторович Те и Игорь Васильевич Нит. Других много, но они главные. Обоих уже нет.
Ясин - умнейший человек, один из тех, кто выбрал сторону зла - причем абсолютного, кромешного - сознательно, трезвым логическим расчетом.
Мне кажется, что Ясин выбрал сторону абсолютного зла не совсем сознательно, он просто проявил типичную интеллигентскую слабость. Ну и дикое давление со стороны дочери и отдельных учеников (типа Набиуллиной), которым он не захотел отказывать.
Но, в общем и целом, я точно знаю, что он понимал, что делает и поэтому в историю России войдёт как абсолютно негативный и разрушительный персонаж.
Я спросил у гугла, что говорил Ясин в последнее время и получил статью на "Немецкой волне" под заголовком "Россия утратила возможность быть империей". Так что сомневаться относительно покойника не в чем.
Ясину было 90 лет. Но надеяться, что вместе с ним и с такими как он Россия избавляется наконец от морока и без сомнений идет по пути империи - надеяться, конечно, можно, но "надежда - глупое чувство". Нужна уверенность. Уверенности нет, пока есть "либералы" во власти и около власти и "партия нормализации", она же "партия поражения" и "партия предательства". Никто в этой партии Ясина не вспоминает, по малограмотности, но менее опасной она от этого не становится.
Евгений Ясин был уникальным человеком. Главное, это реальный гуру всего либерального прозападного экономического сообщества в России. Все либеральные члены правительства России обязаны ему своей карьерой. Все российские миллиардеры благодарны ему за свои миллиарды. Он вместе с Ярославом Кузьминовым создал университет Высшая Школа экономики, который стал мозговым штабом и кузницей кадров либерального сообщества России.
При этом он всегда был очень позитивным человеком. Не смотря на огромную разницу во взглядах, мы с ним всегда вели очень позитивные дискуссии. И этим Ясин очень отличался от многих других либералов, которые не могут нормально вести диалог с другими взглядами.
Сегодня абсолютное большинство высшей элиты России вечером, друг с другом, помянут добрым словом Евгения Григорьевича Ясина.
Странная дискуссия по поводу творческого наследия скончавшегося сегодня Евгения Ясина.
Зачем путать личное отношение к умершему и его реальное научно-практическое наследие? Человек он был весьма комфортный в личном общении. С ним было приятно и интересно говорить и спорить. Был уважителен и толерантен к иному мнению. Что не мешало ему всегда оставаться при своём!
А вот как учёного и специалиста его можно оценить по результатам его "советов" практикующим политикам и по итогам его деятельности на посту министра экономики. И они плачевные!
И тут никакие личные симпатии и уважение не помогут!
Но основной тон и содержание некрологов совсем иные.
Когда-то, уже ближе к сорока, мы с Сергеем Гуриевым обсуждали, что вот мы и стали старше Гайдара, Авена, Чубайса, когда они – примерно с тем же опытом работы в политике и народном хозяйстве – стали министрами в правительстве в разгар экономической катастрофы, и распада государства. Ну, мы решили брать пример с Ясина, который стал министром в 60. Тем более, что он лучше как пример, честно говоря.
За то, что правительственные экономисты середины 1990-х спасли людей и страну, никакой благодарности к ним, конечно, никто не испытывает. Травма, нанесённая экономической трагедией СССР и последовавшим распадом, слишком сильна. Так люди ненавидят реаниматоров, если их усилия не помогли – хотя какое отношение имеют реаниматоры к смерти от затяжной болезни?
А вот за Вышку благодарность есть. Да, война с Украиной и политические репрессии нанесли катастрофический удар по российской науке и образованию и ВШЭ, как лидер во многих дисицплинах – от математики и компьютерных наук, экономики, управления, социологии – и до самых гуманитарных, истории и коммуникаций – пострадала сильнее многих. Но лучший университет в России меняется раз в сто лет, так что и при всех потерях последних лет угрозы месту лучшего университета нет.
Ясинская ясность мысли была во всем. В том, каким он был публицистом – на протяжении многих лет он был ведущим защитником свободы экономики, либеральных реформ и прав собственности в российских СМИ. В том, каким он был председателем основных советов Вышки, занимавшихся продвижением и развитием передовых научных исследований. В этой части многое потеряно – в части экономической свободы потеряно ещё больше, но это же не повод не быть бесконечно благодарным?
Какая-то есть высшая справедливость в том, что последние годы жизни Евгения Григорьевича были постепенно движением в сторону будущего мира, от нашего реального. Может, он и не узнал всех страшных новостей последних лет – бессмысленного и преступного нападения на Украину, разрушения экономических институтов, разгрома науки и образования, арестов и выдавливания и страны самых честных, самых важных для России людей. Хорошо, если не узнал. Светлая память.
В Ясине сочетались три качества, каждое из которых встречается не часто, а вместе - почти никогда: острый ум, честность и доброта.
А ещё был у Ясина редкостный дар педагога....
Ясин ушел. Но двайте постараемся сохранить в нашей жизни тот моральный и интеллектуальный климат, который он создавал и поддерживал в общении с коллегами, учениками, да и просто со всеми, с кем он общался.
Евгений Григорьевич терпеть не мог слово «Шеф». Когда он один раз услышал, что я его так назвал, то сказал: «Деточка, мы не в полиции, мы в Университете. Здесь нет шефов, здесь есть учителя, ученики, друзья и коллеги». Поэтому у всех в Вышке были шефы, а у нас был любимый Евгений Григорьевич.
Евгений Григорьевич был очень интеллигентный мягкий, добрый и тёплый человек. Мой папа умер, когда мне было 20 лет. За всё время знакомства/дружбы (не могу назвать это работой) я всегда ощущал отеческую любовь (именно так) Евгения Григорьевича и старался отвечать заботой, ответственностью и любовью.
Я никогда не слышал, чтобы Евгений Григорьевич повышал свой голос, он дорожил каждым коллегой, каждым студентом и каждым сотрудником Вышки. Он говорил, что на страхе нельзя построить отношения. Уважение, равенство, энергетика, умение слушать, неимоверная любовь к студентам и науке – вот качества Евгения Григорьевича, которые я наблюдал ежедневно. Его сотрудники, его команда всегда старались сделать так, чтобы Евгению Григорьевичу всегда было комфортно и уютно. Наши посиделки с чаем и сушками в приёмной, обсуждение всех происходящих политических, экономических и прочих событий – это невозможно забыть.
Дорогой, родной и любимый Евгений Григорьевич – Учитель, Соратник, Друг – светлая Вам память. Вы живы в моем сердце и в тысячах сердец Ваших учеников, друзей, коллег.
В одном из наших с ним разговоров он сказал, как важно, когда есть ученики, которые продолжат дело.
Евгений Григорьевич - мы ваши ученики.
И мы обязательно будем продолжать наше общее дело.
Евгений Григорьевич Ясин чем-то напоминал мне артиста Катина-Ярцева. Одновременно грустного и лукавого, умного и доброго. Все напишут сегодня о том, что для человека, добравшегося до самых вершин, он был на удивление приличным и именно человечным. В мире роботов в пиджаках и хамоватых недоучек - это огромная редкость. Была...
Светлая ему память и мои соболезнования всем его близким
Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно.
Эталон служения стране и людям в его самом высшем понимании. Он очень многое сделал не только для меня, всегда понимал и поддерживал, но и для очень многих знакомых и незнакомых ему людей.
Спасибо Вам, Евгений Григорьевич, за всё... И прощайте
Огромная долгая жизнь. Жизнь человека влюбленного - в свое дело, в свою семью. Экономист, реформатор, убежденный либерал, одессит, идеалист и романтик. Мудрейший , совестливый , преданный своему выбору и своим товарищам. Основатель первого либерального свободного университета - Высшей Школы Экономики. Соратник Гайдара и Зимина. Человек с нежнейшей душой и с уникальным чувством юмора.
Многолетний друг Эха, да что там, Ясин - это часть Эха, один из главных героев нашей истории. Как и один из главных строителей либеральной России, России с человеческим лицом, с рыночной экономикой и гражданскими свободами. Все рухнуло. И Ясин был свидетелем этого краха - все то, чему он посвятил свою жизнь, во что верил - превратилось в пыль.
Сколько лет я смотрел на него и не верил, что такой человек может быть, и что вот он рядом. Человек такой твердости, уверенности и решительности - и в то же время такой деликатности и мягкости. Человек таких знаний и такой глубины понимания всего, что происходит вокруг, - и в то же время такого внимания к собеседнику, такой открытости к чужому мнению. Человек такой храбрости. И человек такой нежности к тем, кто рядом.
Тридцать лет рядом с ним. Тридцать лет восхищения им и любви к нему. Тридцать лет - со знанием, что он где-то рядом, что он видит то же, что видим мы, думает о том, о чем мы думаем, и умеет объяснить то, что мы объяснить не в силах.
Когда-нибудь в России много разного назовут его именем. Институты, где он изучал экономику, кафедры, где он преподавал, фонд, который он учредил. И Вышку тоже - только не эту, раздавленную и опозоренную, а новую, такую, которая снова будет похожа на ту, о которой он мечтал, и которая будет его достойна.
Министр, в котором не было ни капли чиновничьей надменности.
Ученый, умевший просто говорить о сложных вещах.
Друг, который поддерживал нас – всех тех, кто боролся с наползающей темнотой.
Его простота и легкость в общении происходили как раз из этого огромного опыта, знаний и авторитета. Ему не нужно было ничего доказывать, на всех постах – в том числе в Вышке – он оставался прежде всего человеком, никогда не становясь функцией.
И действовал так, как считал нужным. Когда в 2016 году (простите тут за это уже личное воспоминание) против меня бросили огромные ресурсы на выборах в Госдуму, он открыто поддержал меня. Не могу представить сейчас ни одного такого же человека с такими же должностями, который бы просто не побоялся. Да и Вышка уже не та.
Евгений Григорьевич верил в лучшую Россию. Как и все мы, он ее не дождался, хотя приложил множество усилий. Экономическая свобода России – во многом его рук дело. И не его вина, что она не смогла стать политической.
…А еще я думаю, что даже не смогу с ним проститься. Не о такой стране он мечтал.
Как-то раз мы сидели с Евгением Ясиным в номере отеля «Астория» и беседовали о делах давно минувших дней. Я хорошо знал его, как экономиста, но в тот день стремился расспросить о прошлом, поскольку писал цикл статей о выдающихся шестидесятниках – от диссидентов до государственных деятелей. Ясин поразил меня сразу. Мало сказать, что Евгений Григорьевич не выпячивал себя. Он принципиально подчеркивал своеобразную «вторичность». Он ничего не скрывал из своего сложного пути в науку и в либерализм. Инженер Ясин поздно стал экономистом, поздно отказался от марксизма и от социализма с человеческим лицом, поздно преодолел консерватизм уважаемого академика Абалкина. Ясин все время отставал, но все время учился. Он все время стоял перед выбором на повороте жизненного пути и все время выбирал интеллектуальное продвижение, а не закрепление иерархических позиций. Он не стеснялся признавать, что в какой-то момент стал учиться у Егора Гайдара, который по возрасту годился ему в ученики.
Думаю, Ясин оказался в числе ученых, вошедших в российскую историю, именно потому, что не претендовал на лавры прораба перестройки или духовного вождя реформ. Он постоянно менялся, совершенствовал знания, стремился делать дело и в итоге оказывался востребован. Возможно, у него не было некоторых достоинств Абалкина, Аганбегяна, Петракова, Попова, Шаталина, Шмелева и Явлинского. Но у Ясина не было и тех недостатков, из-за которых эти творцы больших идей сходили со сцены. Кто-то сходил с нее из-за неумеренного конформизма, кто-то – из-за слишком сильной тяги к власти, а кто-то из-за недоговороспособности. Ясин же признавал лидерство других, не рвался к рулю и делал то, что требовалось для успеха реформ.
Евгений Григорьевич был одним из самых мудрых людей, каких я встречал. И это не противоречит тезису о «вторичности». Немногие умеют хорошо распорядиться своими талантами. И часто бывает так, что чем более ярок талант, тем меньше мудрости проявляет его обладатель. Ясин же сумел оптимально распорядиться тем, что имел. И сделать для нашей страны то, за что мы должны быть ему благодарны.
Однажды мне довелось выступать с докладом о современной русской литературе в семинаре, который вели Дмитрий Зимин и Евгений Ясин в Вышке - помню, какой огромной честью для меня это было. Дмитрий Борисович умер два года назад, Евгений Григорьевич - сегодня, а всё, что они строили всю свою жизнь, практически уничтожено. Одна надежда, что посеянные ими семена переживут зиму глубоко в почве, а после снова взойдут.
Известие об уходе Евгения Григорьевича Ясина застало меня в документальном архиве Штази в Дрездене. В России такого нет, поэтому дело жизни Е.Г. проиграло. Сам он, совершив какое-то количество ошибок я 90-х (включая «обольщение Гайдаром»), уже ко второй половине 2000-х все понял. И созданная им «Либеральная миссия» сделала для понимания того, что с нами произошло, больше других российских think tanks. Ее библиотечка книг, докладов и дискуссий - бесценна. Но сам Е.Г., хоть и был институционалистом, до года чуть ли не 2019 пытался, оставаясь на рациональных позициях, уговорить волка, что есть зайцев и ягнят нехорошо, а политическая конкуренция пойдет волку только на а пользу. Шансов на успех тут не было. Но в осмыслении, постановке вопросов и собираем вокруг себя талантливых людей Е.Г. был сильнее, чем в политэкономическом консалтинге-адвайзинге. И его «Либеральная миссия» в качестве аналитика и летописца мыслительной жизни эпохи совершенно незаменима. Спасибо за это Е.Г. и всем-всем причастным!
Министр экономики России в самое сложное время (1994 -1997). Потом Ясин долгие годы был научным руководителем Вышки, президентом фонда «Либеральная миссия». И, оказывается, до последнего, членом Совета по правам человека при президенте.
Видимо, почему-то забыли вычеркнуть. Или оставили как "витринного либерала". Потому что к нынешнему положению дел с правами человека, как и к нынешнему состоянию экономики Ясин никакого отношения не имел. И никакой возможности влиять ни на политику, ни на экономику не имел уже очень давно.
Но всегда, сколько мог, он говорил и о политике и об экономике то, что думал, не приспосабливаясь к изменившимся вкусам и нравам, не изменяя своим либеральным взглядам.
Немного, скажете вы? Во времена, когда свое собственное прошлое и свои взгляды предали очень многие, не так уж и мало. Сохранить совесть, не изменить себе - иногда единственное, что может сделать человек в годы путинского морока.
Ясину это удалось.
Евгений Григорьевич Ясин - огромная величина, и после его ухода остается огромная невосполнимая пустота. Будучи человеком умным и информированным, всю жизнь и до самого конца он любил Россию и верил в нее и ее небезнадежность для демократии, и оставался поразительным образом оптимистом, опровергая расхожий глупый и малодушный тезис о том, что оптимизм бывает от недостатка ума или информированности. Этой просвещенной веры и оптимизма нам сейчас очень не хватает, и пусть пример Ясина и память о нем нам в этом помогают.
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