Просветительский проект "Кружок" объявил о закрытии

Просветительский проект "Кружок", который проводил в российских регионах школы и учебные программы для подростков, объявил о закрытии.

"Мы не смогли найти нужные нам ресурсы на долгосрочное и независимое развитие, не идя на неприятные компромиссы. Не увидели способа заниматься настоящим масштабированием проекта в регионах, придерживаясь важных для нас ценностей и взглядов на то, что происходит с жизнью людей и страны – жизнью культурной, социальной, экономической и нравственной. Не нашли возможности развивать проект, не создавая рисков для его участников", – говорится в заявлении на странице "Кружка" в фейсбуке.

Весной прошлого года проект приостанавливал свою деятельность, однако спустя несколько месяцев организаторы "Кружка" изменили формат работы и продолжили проводить школы и учебные программы в регионах.

"Неизвестность, постоянно меняющаяся российская действительность, нестабильность независимой поддержки и непрерывное ощущение, что у любого развития есть потолок – это все привело к истощению сил, неустойчивости, невозможности продолжать. Это сложное решение, в каком-то смысле вымученное", – говорится в сообщении "Кружка".

Проект существовал пять лет, за это время команда "Кружка" провела 27 школ в 15 регионах России. Как говорится на сайте проекта, в школах приняли участие более 400 подростков. В рамках школ "Кружка" дети из сел снимали документальные фильмы, проводили культурные фестивали и онлайн-конференции и знакомились с профессионалами из разных областей.

В марте 2021 года журналист Юрий Дудь опубликовал на своем ютуб-канале документальный фильм о том, как создавался и работает "Кружок".