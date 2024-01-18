"Просыпаемся – Дзержинский стоит". Мечта "Коммунистов России"

Украинское политическое руководство продолжает призывать страны Запада не останавливать военную поддержку Украины, чтобы ВСУ смогли добиться успехов на фронте;

Германия намерена в качестве третьей стороны войти в процесс в Международном суде ООН по рассмотрению иска Южной Африки против Израиля;

Глава Башкортостана Радий Хабиров считает, что акции в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова инспирированы из-за рубежа;

В России не прекращаются аварии на теплотрассах;

Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович хочет в случае избрания первым указом восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке;

Сергей Лавров считает, что "СВО" оказала "очищающее воздействие" на российское общество;

Владимир Путин считает, что отсутствие раздельных туалетов заставляет возвращаться в Россию из стран Запада многих уехавших россиян;

Театрам в России предписано ставить спектакли исходя из требований указа президента о сохранении "традиционных ценностей".