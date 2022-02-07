Протест дальнобойщиков в Оттаве: ситуация "вышла из-под контроля"

Мэр столицы Канады Оттавы объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся более недели массовых протестов против ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.

По словам мэра Джима Уотсона, ситуация в городе "полностью вышла из-под контроля": участники протестов, значительную часть которых составляют водители-дальнобойщики, перекрыли своими грузовиками центр города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь. Протестующих существенно больше, чем полиции. Мэр утверждает, что они нарушают общественный порядок, хотя крупных инцидентов, связанных с насилием, отмечено не было.

Протесты начались в январе в связи с требованием обязательной вакцинации для всех водителей грузовиков, пересекающих границу США и Канады. Дальнобойщики устроили блокаду пограничных пропускных пунктов, а также акцию протеста в столице. К ним присоединились и другие активисты с требованиями отмены различных коронавирусных ограничений, а также отставки правительства Джастина Трюдо.

Ожидается, что силы полиции в городе будут укреплены. Власти не исключают, что начнут задерживать тех, кто оказывает помощь участникам протестов, в частности снабжает их горючим и продуктами питания. Сообщается, что полиция уже изъяла у протестующих часть запасов.

Власти также утверждают, что среди организаторов протестов есть крайне правые экстремисты. Протестующие заявляют, что это не так, и что суть их требований - прежде всего экономического характера: утверждается, что из-за требования обязательной вакцинации многие потеряли работу.

По опросу, данные которого приводят Би-би-си, с требованиями протестующих солидаризируется 32 процента жителей Канады.