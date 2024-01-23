"Протест в разрешённой форме". Соцсети о судьбе кота Твикса

В Рунете настоящий взрыв эмоций из-за трагичного инцидента на железной дороге: проводница выбросила на мороз кота Твикса, ехавшего вместе с одним из пассажиров. К утру кот погиб.

Татьяна Малкина:

что-то меня окончательно раздавил кот твикс.

казалось бы, и без него все уже обустроилось хуже некуда. но нет.

хочется выть, стать метелью, ледяным неисправным стоп-краном, железнодорожной водой

Кристина Астафурова:

Все мы — немного кот Твикс, которого проводница выкинула из несущегося в никуда поезда на мороз, прямо под колеса, типа "давай ты дальше сам, плевать вообще".

Елена Эфрос:

И, главное, это не сознательная жестокость. Это равнодушие и страх за свою жоnу: как бы чего не вышло, как бы у меня, меня! — не было неприятностей по службе.

Примерно те же причины, по которым Женьку возили в Питер на прощание с бабушкой 25 часов в железной коробке и за все время только дважды вывели в туалет — в наручниках.

Три "И" чиновника: Инструкция, Идиотизм, Ипотека.

Вадим Шумилин:

Осудить за жестокосердие проводницу, конечно, хочется (мне тоже), но честно ли это? Все ли осуждающие готовы сами нарушить должностные инструкции, рискуя нарваться на неприятности? Хотя бы ради людей? Как-то сомнительно. Кстати, РЖД заявили, что перепишут свои правила и теперь найденных животных будут передавать с рук на руки зоозащитникам (хочется надеяться, тем, что без кавычек).

Но вот никому (или почти никому) не приходит в голову спросить с самого горе-кошатника. Ведь это он ответствен за того, кого приручил. Он нарушил правила, то ли выпустив кота из переноски, то ли не заперев ее как следует – словом, не уследив за питомцем. И, как говорят, хватился его спустя десять часов.

Бескультурье и вопиющая безответственность хозяев домашних животных (особенно собак) – главная и часто единственная причина трагедий с участием этих животных. Так, может, оставить в покое проводницу и обратить внимание на эту вечную русскую проблему? Твиксу уже не поможешь, но множество животных и, главное, людей уберечь еще можно. Если не заливать мозги соплями.

Алексей Байков:

Примерно 150 человек в день гибнущих на нелепой и бессмысленной войне видимо стали уже привычным фоном

зато смерть котика Твикса, который замерз за наши и ваши грехи, поистине взорвала общественность

Арина Бородина:

Дело трагически умершего кота Твикса

уже вышло на уровень Бастрыкина и Следственного комитета. Говорю же, так дело и до Путина дойдёт. К тому же оно очень вписывается и в предвыборную повестку

А ещё вижу, как на какой-то матч выходят футболисты с траурными повязками на руке, на которых изображён Твикс…

Борис Вишневский:

Мне, как и другим, жаль несчастного кота (тем более, дома на протяжении последних сорока лет обязательно есть или кот, или собака, и они безусловные члены семьи).

Но как же хотелось бы, чтобы люди в такой же степени, как коту, сочувствовали и сожалели о других людях.

И не только о тех, кого высаживают из автобусов или поездов, когда им нечем заплатить (и не находится рядом ни одного доброго самаритянина, готового купить им билет).

Но и о тех людях, которые погибают почти каждый день – при равнодушии подавляющего большинства в том числе и тех, кто жалеет кота Твикса.

Димитрий Саввин:

Неправильно осуждать людей за сочувствие и любовь к кошкам и собакам. Мол, о людях надо заботиться и т.д. Пожалеть животное всегда легче, ибо оно по природе своей внеморально, а значит – невинно.

Человека жалеть и любить гораздо сложнее. Тот, кто любит кошек, может быть жесток с людьми. А может и не быть. Но тот, кто жесток с кошками, гарантировано распространит свою ненависть и злобу на людей – если выдастся случай.

Поэтому то, что пять тысяч волонтёров искали кота Твикса – это очень важно и очень хорошо.

Было бы гораздо хуже, если б им было на него плевать. А так есть шанс добиться в искусстве сострадания большей высоты, и однажды начать жалеть ещё и людей.

Лена Альшанская:

У меня вся лента в погибшем коте.

Кот реально задел.

И меня тоже эта история цепанула.

Понятно, что не все люди животных любят, и похоже эта проводница как раз из тех, кто их очень не любит, видно по видео, что выкидывает она кота даже не на платформу, а по ходу, в снег, в пустоту.

Тем не менее столкнулась уже с несколькими высказываниями в ленте, что вот этот случай – это значит прям знак, что мордор тут достиг своего апогея мордоровости, что вот такая страна и так далее. Вот одно, ну ладно, но уже три от разных людей прочла и понимаю что и дальше эта тема пойдет.

Дорогие друзья, а можно мне объяснить, почему то, что какая-то одна единственная женщина проводница выкинула кота, это знак, маркер, контрапункт и свидетельство окончательной деградации оркостана.

А то, что тысячи людей ночью в снегах и сугробах искали кота в 30-градусных мороз, то что РЖД изменил правила перевозки животных запретив их впредь выбрасывать, а только передавать в организации зоозащиты на перронах – это не знак, не маркер, не контрапункт и не свидетельство ничего?

Как так у вас получается?

Хазби Будунов:

Выброшенный проводницей РЖД на мороз кот Твикс найден мертвым. Его искали все — и правые, и левые. И теперь непонятно, что делать с этим глубинным народом.

Александр Кобринский:

Сотни тысяч человек подписывают петиции из-за трагической истории кота Твикса. Еще больше неравнодушных людей отозвалось на гибель не менее несчастного кота Кузи.

Это все внушает оптимизм. Когда гражданам России разрешат открыто сострадать погибающим и получающим увечье людям, наверное, они осмелеют и тоже выразят сочувствие.

Екатерина Винокурова:

Знаете, почему история кота Твикса так всколыхнула всех?

Потому что это – разрешенный протест.

Писать, что вам надоели призывы к репрессиям, что вы не можете уже видеть новости о бесконечных смертях, о насилии, о горе – сразу нарветесь на проклятия и требования выразить сочувствие и поддержку другой стороне. Если выступите против репрессий – сами рискуете попасть под каток. Про политику и вовсе надо молчать.

Кот Твикс – это стихийный общественный протест в единственно разрешенном формате. Это как раз негатив против утраты человечности. Если хотите, это тот реальный народный негатив, который безуспешно пытались спровоцировать про голую вечеринку. Это – то самое разрешенное действие, которое можно сделать без организации начальства показухи через идущие строем трудовые коллективы.

Тысячи людей в жуткий мороз пошли искать кота. Потому что глобально есть ощущение бессилия – значит, надо искать кота. Искать хоть для одной истории счастливый финал, которые у нас просто забрали. Увидеть хоть какой-то свет в конце мрачного тоннеля.

К сожалению, эта история не имела счастливого финала.

Вот поэтому вся Россия и скорбит по коту. Потому что по коту скорбеть – можно. Потому что кот – это воплощение беззащитности и отсутствия агрессии. А мы не нация арийских воинов или уродливых орков. Мы – нация, которая очень любит котов.

Алексей Рощин:

Вообще вся эта "история с котом" задает тяжелую задачку для наблюдателя за кровавым всероссийским карнавалом. С одной стороны, эта толпа разнузданных "любителей животных", орущая второй день "Распни!!" в адрес всего лишь тетки-проводницы, проявившей "неслыханную жестокость" по отношению к котейке – производит, безусловно, впечатление невыносимой пошлости и безумия. Это ведь всё – в стране, которая два года ведет кровавую "СВО" из всех видов оружия, кроме разве что ядерного. Сколько людей погибло, сколько лишилось крова над головой – в Мариуполе, Херсоне, Бахмуте, той же Авдеевке… Да что там людей – сколько КОТОВ…! Снаряды, прилетающие в квартиры – они ведь не только людей, они и КОТОВ убивают. Осколки, летающие вдоль улиц, задевают котов ТОЖЕ. Взрывные волны контузят, впечатывают в стены зданий, отрывают не только руки и ноги у людей, но и ЛАПКИ бедным несчастным животным!

Где, спрашивается, при этом неистовые ЗООЗАЩИТНИКИ? У них ведь была масса возможностей проявить свою беззаветную любовь к братьям нашим меньшим. Тем более, что котам (да и собакам) вообще невдомек, почему две гаубицы стреляют друг в друга, а тем более – чем они, звери, перед ними виноваты, и почему они должны при этом лишаться лап и голов, всего лишь в виде collateral damage (то есть ни за что).

Или на погибающих на Украине котов и кошек всем в невероятно жалостливой РФ было наплевать, потому что это коты украинские?! Но, извините: у котов, насколько я знаю, нет национальности. Коты – везде просто коты.

Но это – с одной стороны. А с другой – может быть, не стоит кривиться, когда видишь хоть тоненький, но хоть какой-то ручеек какого-никакого человеческого чувства в нашей РФ – среди безраздельно царящего НБС? Не стоит плевать в этот источник пусть не человеческого, но хотя бы кошачьего участия? Вон ведь, пишут – на поиски кота в 30-градусный мороз вышло то ли двести, то ли триста человек. Ночью! Местные жители! На машинах, говорят, приезжали – из отдаленных мест. Ходили там цепью, кричали "Твикс!" и "Кис-кис-кис!" Так хотели спасти несчастного. Но не успели; не мороз, а… собаки помешали. Они нашли котейку раньше людей – и основательно погрызли. Собакам чуждо милосердие – во всяком случае, по отношению к кошкам.

Да, поиски – это было трогательно.

Но одновременно другие "зоозащитники" не только подписывали "петицию" об увольнении проводницы и возбуждении против нее уголовного дела – но и заодно выложили в сеть ее фотографию, адрес и телефон. А самые "добрые" из них – предлагают вообще выбросить ее, как она "убиенного ею кота", из вагона. На полном ходу. Типа, замерзшая кровь съеденного собаками кота стучит им в сердце и требует мести. На самом деле, что очевидно, они просто нашли повод выпустить наружу свою неутолимую жажду убийства.

Даже тонкая струйка эмпатии в отношении хоть какого-то живого существа, невесть как пробившаяся сквозь плотный ватник – почему-то на морозе моментально преобразуется здесь во всю ту же жажду крови, расправы и мести в отношении себе подобных. Они вообще могут перестать хотеть крови?

Черт знает что такое.

Евгений Осин:

Кампания по оплакиванию бедного кота Твикса превратилась в кампанию по публичному растерзанию выбросившей его из поезда проводницы. Но это не более чем иллюзорное облегчение: проводница, сама того не желая, является воплощением общества, в котором она живёт и имя которому – современная Россия.

Общества, в котором следовать инструкции важнее, чем думать головой или прислушиваться к собственной совести. Общества, для успешной жизни в котором совесть в принципе опциональна, а зачастую даже и вредна. Откуда оно такое выросло – об этом нам расскажут потом. Важнее, что с ним делать прямо сейчас. Потому что так же, как и несчастного кота, оно уничтожает ежедневно тысячи людей, и расправа над проводницей этого, увы, никак не остановит.

Александр Кынев:

Круговорот злобы. Несчастные выкинутые жизнью люди вымещают свою злобу и отчаяние, выкидывая животных. Агрессия и отчаяние которые плодят агрессию и отчаяние.

Кирилл Лятс:

Нужно ли осуждать массовое возмущение действиями проводницы, обрекшей на холодную смерть кота Твикса, считая это вытеснением из повестки борьбу за освобождение политзаключённых, победу Украины и смену режима? Конечно нет.

Обычный человек не компьютер, у него должно быть множество предметов для оценки, в т.ч. для проявления эмпатии.

Иначе это как минимум глубокий аутист, а как максимум шизофреник.

Мы все же говорим об основной массе людей.

В своей погоне за чистотой взглядов можно ведь дойти до крайностей:

Не ешьте, потому что в Африке голодают,

Не смейтесь, потому что в Сирии плачут..

Ну и так далее. Можно просто человека посадить в моралистскую клетку.

И от этого никому не станет хорошо.

Наоборот, прекрасно, что ещё существуют позитивные и негативные события, способные объединять политически несовместимых людей.

Отношение к животным – одно из таких объединительных чувств.

Именно они, эти чувства, ещё как-то цементируют человечество.

И возможно, делают людей лучше и в других направлениях.

Поэтому, давайте все просто погрустим о том, что случилось с котом Твиксом. Вместе

Анатолий Несмиян:

Реакция людей на гибель кота Твикса по вине проводницы объясняется в том числе и тем, что почти две трети имеют дома домашних животных и относятся к ним, как к членам своих семей. Логично, что они восприняли эту новость достаточно тяжело. Плюс среди оставшейся трети просто по закону нормального распределения упырей, радующихся гибели животного, не так уж и много, а сочувствующих – более чем.

Вообще, общество очевидно устало от злобы и ненависти, которую внедряет в него власть. Есть явный запрос на человечность и эмпатию. Но это совершенно не вписывается в текущую идеологию режима, который строит осажденную крепость, и который прямо заинтересован в том, чтобы каждый человек чувствовал только страх перед режимом и ненависть к тем, на кого укажут. Добру и человечности здесь не должно оставаться места.

Власть поднимает градус социальной температуры, чтобы общество перешло в состояние перегретого, в котором разрушаются все человеческие связи между людьми, и где все социальные блоки, включая самые базовые вроде семьи, "растворяются" в аморфной гомогенной структуре. Уничтожение семьи и родственных чувств – базовая политика власти, пускай она вслух и говорит прямо противоположное.

Террористическое государство может относительно устойчиво существовать, только разъединив все социальные структуры, разрушив их до основания, чтобы единственной структурой управления людьми стало государство. Тем самым была бы ликвидирована угроза самоорганизации людей.

Задача, откровенно говоря, практически невыполнимая, но все действия режима направлены в эту сторону. Однако и сопротивление (пускай даже неосознанное и неоформленное) таким разрушительным действиям тоже растет по мере попыток власти продвинуться в сторону уничтожения всей социальной структуры общества. И, как всегда это бывает, чем сильнее нажим, тем больше сопротивление. Не обязательно активное, кстати. Мы видели в ходе "пандемии", что пассивное сопротивление в виде бойкота тоже крайне эффективно. Сейчас это сопротивление принимает иные формы – люди попросту перестают смотреть, слушать и читать официоз, отключаясь от аудитории, на которую давит пропаганда бесконечной ненависти. Они не могут от неё уйти, но выбросить её из головы – вполне.

В этом смысле внезапное соучастие огромного числа людей (только петиция под требованием наказать проводницу собрала уже четверть миллиона подписей – больше, чем за любого "кандидата в президенты" за исключением главного "кандидата" – ну, тут по понятной причине) – это как раз самый лучший соцопрос на тему о потребности людей прекращения информационного насилия и накачки общества негативом и злобой.