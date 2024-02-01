Протесты европейских фермеров распространились на Бельгию

Выступления европейских фермеров распространились на Бельгию. В Брюссель приехали сотни тракторов, их приветствовали горожане.

В квартале учреждений ЕС рядом с Европейским парламентом, где собрались самые непримиримые участники протестов, возникла напряжённость, сообщает "Евроньюс". Были видны плакаты с требованием увеличить субсидирование сельского хозяйства. Манифестанты бросали в брюссельскую полицию бутылки, устраивали поджоги. Полиция применяла водомёты.

Похожие протесты прошли в последнее время во многих европейских столицах. Требования различались, но были и общие лозунги. Например, почти все работники аграрных отраслей осуждали меры борьбы с изменением климата, поскольку эти меры стали дополнительным бременем для каждого хозяйства.

На днях ЕС проявил удовлетворил некоторые требования протестующих. Европейская комиссия разрешила правительствам самостоятельно решать вопросы об ограничении импорта продовольствия из Украины. Приняты также правила более свободного землепользовани, замедлено выполнение торговых соглашений с третьими странами, говорится в публикации "Евроньюс".