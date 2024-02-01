Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Протесты европейских фермеров распространились на Бельгию

Один из эпизодов фермерских протестов в Брюсселе, 1 февраля 2024
Один из эпизодов фермерских протестов в Брюсселе, 1 февраля 2024

Выступления европейских фермеров распространились на Бельгию. В Брюссель приехали сотни тракторов, их приветствовали горожане.

В квартале учреждений ЕС рядом с Европейским парламентом, где собрались самые непримиримые участники протестов, возникла напряжённость, сообщает "Евроньюс". Были видны плакаты с требованием увеличить субсидирование сельского хозяйства. Манифестанты бросали в брюссельскую полицию бутылки, устраивали поджоги. Полиция применяла водомёты.

Похожие протесты прошли в последнее время во многих европейских столицах. Требования различались, но были и общие лозунги. Например, почти все работники аграрных отраслей осуждали меры борьбы с изменением климата, поскольку эти меры стали дополнительным бременем для каждого хозяйства.

На днях ЕС проявил удовлетворил некоторые требования протестующих. Европейская комиссия разрешила правительствам самостоятельно решать вопросы об ограничении импорта продовольствия из Украины. Приняты также правила более свободного землепользовани, замедлено выполнение торговых соглашений с третьими странами, говорится в публикации "Евроньюс".

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG