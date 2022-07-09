Протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо протестующие захватили резиденцию президента и требуют его отставки. Он эвакуирован в безопасное место и находится под защитой военно-морских сил, в городе происходят столкновения демонстрантов и полиции.

В протестах участвуют десятки тысяч человек, в том числе приехавшие в город из других регионов. Представители властей заявили Agence France-Presse, что часть участников была "свезена" в город. В центральный госпиталь в субботу были доставлены 14 демонстрантов, пострадавших от слезоточивого газа.

В Коломбо в пятницу вечером был объявлен комендантский час, он не соблюдается. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание лидеров политических партий Шри-Ланки для обсуждения кризиса. Он также попросил спикера созвать парламент.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Экономика страны переживает крупнейший кризис в современной истории. В городах отмечается дефицит топлива, медикаментов, некоторых продуктов, валютные резервы полностью истощены. Власти обвиняют в этом пандемию коронавирусной инфекции, приведшую к снижению туризма, являвшегося основным источником валютных поступлений.

Страна допустила дефолт по 51-миллиардному внешнему долгу и ведёт переговоры о его реструктуризации. Президент Готабая Раджапакса 6 июля сообщил, что провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросил у него кредитной поддержки и возобновления полётов "Аэрофлота" в страну.