Против 18-летней активистки возбудили дело за стихи Шевченко

В Петербурге 18-летнюю Дарью Козыреву задержали после того, как она наклеила на постамент памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения. Против Козыревой возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии, суд должен избрать ей меру пресечения. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "Ротонда" со ссылкой на адвокатов девушки.

Козыреву задержали 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину. Она разместила на памятнике Шевченко плакат с отрывком стихотворения поэта "Завещание". В переводе Александра Твардовского на русский язык он звучит так:

Схороните и вставайте,

Цепи разорвите,

Злою вражескою кровью

Волю окропите.

Стихотоворение - одно из самых известных, в том числе и в России, произведений Шевченко, в советские времена входило в школьную программу.

Саму листовку полицейские сразу сорвать не смогли, поэтому завесили ее черным пакетом.

Ещё один адвокат активистки Владислав Сосенский рассказал "Ротонде", что сначала Козыреву задержали за неповиновение полиции, а в ночь на понедельник, 26 февраля, стало известно уже об уголовном деле. Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изберет Козыревой меру пресечения, уточнил Поляков - пишет Север.Реалии.