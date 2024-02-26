Против 18-летней активистки возбудили дело за стихи Шевченко

В Петербурге 18-летнюю Дарью Козыреву задержали после того, как она наклеила на постамент памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко плакат с отрывком его стихотворения. Против Козыревой возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации российской армии, суд должен избрать ей меру пресечения. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "Ротонда" со ссылкой на адвокатов девушки.
Козыреву задержали 24 февраля – в годовщину российского вторжения в Украину. Она разместила на памятнике Шевченко плакат с отрывком стихотворения поэта "Завещание". В переводе Александра Твардовского на русский язык он звучит так:
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
Стихотоворение - одно из самых известных, в том числе и в России, произведений Шевченко, в советские времена входило в школьную программу.
Саму листовку полицейские сразу сорвать не смогли, поэтому завесили ее черным пакетом.
Ещё один адвокат активистки Владислав Сосенский рассказал "Ротонде", что сначала Козыреву задержали за неповиновение полиции, а в ночь на понедельник, 26 февраля, стало известно уже об уголовном деле. Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга изберет Козыревой меру пресечения, уточнил Поляков - пишет Север.Реалии.
- В январе этого года Козыреву отчислили из Санкт-Петербургского университета после того, как на неё 15 декабря составили протокол за пост в соцсети "ВКонтакте", опубликованный 4 марта 2022 года, с критикой принятых тогда законов о дискредитации и так называемых фейках о российской армии.
- С января 2023 года в отношении Дарьи Козыревой расследуют уголовное дело об умышленной порче имущества. В декабре 2022 года её задержали за то, что она нанесла на инсталляцию, посвящённую "дружбе" Санкт-Петербурга и захваченного российскими войсками украинского Мариуполя, надпись "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды". Тогда же на Козыреву составили ещё один протокол о дискредитации.
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