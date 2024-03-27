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Против активиста из Тамбова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

Против активиста из Тамбова Андрея Полякова возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма из-за комментария в соцсети "Вконтакте".

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, поводом для возбуждения дела стал комментарий под записью об открытии мемориальной доски "герою СВО" (так российские власти называют войну в Украине) в Тамбове. "Давайте уж называть героев СВО старым добрым словом СВОлочь", – говорилось в комментарии.

Как отмечает ASTRA, полицейские увидели в высказывании Полякова "признаки оскорбления защитника Отечества". Активиста заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Сам он рассказал журналистам, что находится в Грузии.

Это не первое уголовное дело против Полякова по статье о реабилитации нацизма. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей за посты в соцсетях, в которых активист критиковал действия советской власти в ходе Второй мировой войны.

Поляков уехал из России в августе 2023 года из-за рисков возбуждения нового уголовного дела. За пару месяцев до этого на него составили протокол по статье о производстве и распространении экстремистских материалов из-за аватарки с бело-сине-белым флагом в виде сердца в телеграме. В сентябре против активиста возбудили уголовное дело о неоднократной пропаганде и демонстрации нацистской или экстремистской символики.

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