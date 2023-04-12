Против Анастасии Брюхановой возбудили уголовное дело о фейках

Против бывшего московского муниципального депутата и оппозиционной активистки Анастасии Брюхановой возбуждено уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии . Об этом сообщают РИА "Новости" и РБК со ссылкой на источники, близкие к Следственному комитету и знакомые с материалами уголовного дела.

Как пишет РБК, поводом стал опубликованный Брюхановой 23 декабря ролик в ютьюбе, в котором среди прочего говорилось о причастности российских военных к убийствам мирных граждан в украинском городе Буча под Киевом. Следователи сочли эти заявления "заведомо ложной информацией".

В разговоре с "Медиазоной" Брюханова отметила, что дело могли завести как из-за этого ролика, так и любого другого. По её словам, она ведёт активную антивоенную деятельность и каждый день выпускает материалы о войне.

По словам Брюхановой, которая находится не в России, об уголовном деле ей стало известно из СМИ. 1 апреля она получила электронную справку о несудимости, в которой ничего не говорилось о возбужденном против неё уголовном деле, рассказала активистка телеканалу "Дождь".

В 2016 году Анастасия Брюханова была избрана муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2019 году она пыталась баллотироваться в Мосгордуму, однако не была допущена к выборам. В 2021 году стала кандидатом в депутаты Госдумы и лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования. Однако после публикации результатов дистанционного электронного голосования уступила кандидату от "Справедливой России" Галине Хованской.