Против Аркадия Бабченко возбудили дело по статье об "иноагенте"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении живущего за границей журналиста Аркадия Бабченко по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщилиа пресс-служба управления Следственного комитета по Москве.

По данным следствия, Бабченко был дважды в течение года привлечён к административной ответственности по тому же обвинению. "При этом, находясь за пределами Российской Федерации, в нарушение порядка деятельности иностранного агента он распространил в одной из социальных сетей материалы" без указания на статус "иноагента". Следствием рассматривается вопрос об объявлении Бабченко в розыск, также ему планируют избрать меру пресечения.

Аркадий Бабченко - в прошлом журналист "Новой газеты", участник протестного движения, блогер. После событий 2014 года поддержал Украину, в 2017 он году уехал из России в Киев. Большой резонас вызвала история с устроенной украинскими спецслужбами инсценировкой покушения на Бабченко, при которой было объявлено о том, что журналист был убит - это произошло 29 мая 2018 года, почти ровно 8 лет назад. Впоследствии Бабченко покинул Украину, сейчас он живёт в Эстонии. Он продолжает выступать в поддержку Украины и против российской агрессии, ведёт сборы в пользу ВСУ. В реестр "иностранных агентов" Бабченко был включён российскими властями в апреле 2023 года. Об уголовных делах в России против него до сегодняшнего дня не сообщалось.