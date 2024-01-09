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Против блогера-миллионника возбудят дело из-за младенца в сугробе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера Сергея Косенко, который на камеру бросил двухмесячного сына в сугроб.

Косенко проживает за рубежом. Следователям поручено запросить выдачу блогера России и проверить его на предмет соблюдения налогового законодательства.

7 января Косенко выложил видео с младенцем, анонсировав его в сторис в инстаграме как потенциально "самое популярное видео".

На кадрах блогер на горнолыжном курорте подбрасывает ребенка в комбинезоне, и тот в замедленной съемке падает в глубокий снег. После критики Косенко удалил ролик.

Блогер также отметил, что с его сыном всё в порядке, а затем сказал, что на видео в снег он бросает куклу.

  • Сергей Косенко — блогер, продающий курсы по заработку и личностному росту. У него почти семь миллионов подписчиков в Instagram. Его единственный сын родился в ноябре, мать ребенка — блогер Саша Belair (настоящая фамилия — Белякова).

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