Против двух журналистов SOTA возбудили дело за поездку в Суджу

В отношении двух журналистов издания SOTA Петра Иванова и Руслана Терехова ФСБ возбудила уголовное дело по статье о незаконном пересечении российской границы. Поводом стала их поездка в августе 2024 года в Суджу, в Курской области, когда город находился под контролем ВСУ.

Об уголовном деле сообщило само издание, отметив, что родителей Петра Иванова в четверг вызывали на допрос.

Кроме Иванова и Терехова в Суджу ездил еще один журналист SOTA. Его имя не раскрывается. В редакции подчеркнули, что журналисты во время поездки в Суджу не освещали военные действия. "Мы рассказывали о жизни мирных людей, брошенных Россией. Благодаря нашему репортажу родственники многих из них смогли узнать о том, что их близкие живы", - отметили в редакции.

Обвинение в незаконном пересечении границы в SOTA считают "абсурдными". "Минобороны РФ регулярно отчитывается о незаконном пересечении границы российскими войсками, в том числе находящимися сейчас в граничащей с Суджей Сумской области", - подчеркнули в SOTA.

Издание также обвинило сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак, а также членов СПЧ Марину Ахмедову и Кирилла Кабанова в доносах на журналистов Sota, ездивших в Суджу.

Ранее сообщалось об аналогичных уголовных делах в отношении ряда западных журналистов из числа тех, кто ездил в Курскую область.



