Против экс-главы омского "Альянса врачей" возбудили дело о фейках

Против бывшего руководителя омского отделения профсоюза "Альянс врачей" Ольги Беловой возбуждено уголовное дело о фейках про армию России. Об этом сообщил телеграм-канал "ОмскЦентрСилы" со ссылкой источники.

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

Ранее Белову уже дважды штрафовали по статье о дискредитации российской армии за посты, размещенные на ее странице во "ВКонтакте". Общая сумма штрафов составила 55 тысяч рублей.

После этого Белову уволили из омского Клинического кардиологического диспансера, где она работала медицинским психологом, из-за якобы разглашения персональных данных коллег.