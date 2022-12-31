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Против экс-главы омского "Альянса врачей" возбудили дело о фейках

Ольга Белова на антивоенном пикете 27 февраля

Против бывшего руководителя омского отделения профсоюза "Альянс врачей" Ольги Беловой возбуждено уголовное дело о фейках про армию России. Об этом сообщил телеграм-канал "ОмскЦентрСилы" со ссылкой источники.

Что стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

Ранее Белову уже дважды штрафовали по статье о дискредитации российской армии за посты, размещенные на ее странице во "ВКонтакте". Общая сумма штрафов составила 55 тысяч рублей.

После этого Белову уволили из омского Клинического кардиологического диспансера, где она работала медицинским психологом, из-за якобы разглашения персональных данных коллег.

  • Ольга Белова возглавила отделение профсоюза "Альянс врачей" в Омске в декабре 2019 года. В 2021 году, после признания экстремистскими структур, связанных с политиком Алексеем Навальным, Белова вышла из профсоюза.

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