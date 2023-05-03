Против главы вологодского "Яблока" возбудили дело о "дискредитации"

Против председателя вологодского отделения партии "Яблоко" Николая Егорова возбуждено уголовное дело по обвинению в повторной дискредитации армии. У него прошли обыски. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Аналогичная информация опубликована в телеграм-канале партии.

Обыски прошли в квартире Егорова в Великом Устюге. Ранее на Егорова составляли два административных протокола о так называемой дискредитации.

В обыске участвовали спецназ, полицейские, а также сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и следователи из Вологды. На Егорова надели наручники и увезли на допрос, - сообщает Север.Реалии.

На странице Егорова во "ВКонтакте" большинство постов посвящены войне в Украине и критике власти.

Как отмечается в публикации "Яблока", Николай Егоров - третий региональный лидер партии, которого преследуют за антивоенную позицию. Уголовные дела по статье о повторной дискредитации были возбуждены в отношении председателя якутского отделения партии Анатолия Ноговицына и председателя камчатского отделения Владимира Ефимова. В марте этого года суды оштрафовали их на 200 тысяч рублей каждого.