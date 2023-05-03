Против главы вологодского "Яблока" возбудили дело о "дискредитации"

Против председателя вологодского отделения партии "Яблоко" Николая Егорова возбуждено уголовное дело по обвинению в повторной дискредитации армии. У него прошли обыски. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Аналогичная информация опубликована в телеграм-канале партии.
Обыски прошли в квартире Егорова в Великом Устюге. Ранее на Егорова составляли два административных протокола о так называемой дискредитации.
В обыске участвовали спецназ, полицейские, а также сотрудники центра по борьбе с экстремизмом и следователи из Вологды. На Егорова надели наручники и увезли на допрос, - сообщает Север.Реалии.
На странице Егорова во "ВКонтакте" большинство постов посвящены войне в Украине и критике власти.
Как отмечается в публикации "Яблока", Николай Егоров - третий региональный лидер партии, которого преследуют за антивоенную позицию. Уголовные дела по статье о повторной дискредитации были возбуждены в отношении председателя якутского отделения партии Анатолия Ноговицына и председателя камчатского отделения Владимира Ефимова. В марте этого года суды оштрафовали их на 200 тысяч рублей каждого.
- В марте 2022 года - сразу после начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину - в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс включили статьи о ответственности "за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ". По административной статье грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, при повторной "дискредитации" он вырастает до 100 тысяч рублей. Если будут составлены ещё протоколы по этой статье, следователи могут возбудить уголовное дело – статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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