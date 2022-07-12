Против Ильи Яшина возбуждено дело по статье о фейках об армии

Против российского оппозиционера Ильи Яшина возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков об армии. У него дома проходит обыск. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По словам Прохорова, дело возбудило Главное следственное управление Следственного комитета. Что именно вменяют Яшину в вину - пока не сообщается.

Илья Яшин - один из немногих видных оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения в Украину. Он публично выступал против войны и обвинял в её развязывании президента Владимира Путина.

28 июня Яшин был арестован на 15 суток по административному делу о неповиновении полиции. Он был задержан ночью, когда гулял в парке. Сам Яшин утверждал, что никакого неповиновения при задержании не оказывал. В ночь на среду он должен был выйти на свободу после отбытия срока ареста. Где сейчас Яшин и какую меру пресечения будет просить для него следствие - пока не известно.

На прошлой неделе по статье о фейках об армии к 7 годам лишения свободы был приговорён коллега Яшина по муниципальному собранию района Красносельский (Яшин ранее возглавлял совет депутатов, но в прошлом году ушёл в отставку) Алексей Горинов. Это первый реальный срок по этой статье.

Ранее Яшин утверждал, что власти пытаются заставить его уехать из России, чего он делать не собирается. Журналист Юрий Дудь, опубликовавший большое интервью с Яшиным менее месяца назад, в самом начале прямо спросил у политика, готов ли он к тюрьме.

В России возбуждено более 70 уголовных дел по статье о фейках об армии. Недостоверными сведениями следственные органы считают, в частности, утверждения о боевых действиях в Украине, противоречащие официальной позиции Минобороны. В частности, дела возбуждали против людей, утверждавших, что в Украине в результате российских обстрелов гибли мирные жители.