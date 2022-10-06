Против Кара-Мурзы возбуждено дело по обвинению в госизмене

Против находящегося в СИЗО оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы возбуждено ещё одно уголовное дело - по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее о возбуждении дела сообщил также телеканал RT со ссылкой на источник.

По данным источника ТАСС, следствие считает, что Кара-Мурза "долгое время сотрудничал с одной из стран НАТО". О других подробностях не сообщается.

Владимир Кара-Мурза с апреля находится под стражей по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Он стал одним из первых обвиняемых по этой статье Уголовного кодекса, включённой в него после начала войны в Украине. Кара-Мурзу привлекли в качестве обвиняемого по делу о так называемой нежелательной организации. Владимир Кара-Мурза ранее был одним из руководителей "Открытой России", которую власти признали нежелательной.

Адвокаты политика сообщение о новом уголовном деле пока не комментировали.

По статье о госизмене недавно был осуждён бывший журналист "Коммерсанта" Иван Сафронов. Ему назначили 22 года лишения свободы. Сафронов настаивает на своей невиновности и считает дело политическим, связанным с его журналистской работой.