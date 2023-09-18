Против кемеровского блогера возбудили сразу три уголовных дела

Против кемеровского блогера Михаила Алфёрова возбуждено сразу три уголовных дела - о клевете, возбуждении ненависти к социальной группе, а также о насилии против сотрудника правоохранительных органов, неопасном для жизни и здоровья.

По данным редакции Сибирь.Реалии, дело о клевете связано с утверждением Алфёрова о том, что инспектор ДПС дал взятку судье Центрального районного суда Новокузнецка.

Обвинение в возбуждении ненависти к социальным группам "правоохранительные органы" и "органы власти" связано с роликом о начальнике полиции Кемеровской области. Третье дело было возбуждено после того, как Алфёров, как утверждается, схватил следователя за руку и оставил на ней ссадину.