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Против кемеровского блогера возбудили сразу три уголовных дела

Против кемеровского блогера Михаила Алфёрова возбуждено сразу три уголовных дела - о клевете, возбуждении ненависти к социальной группе, а также о насилии против сотрудника правоохранительных органов, неопасном для жизни и здоровья.

По данным редакции Сибирь.Реалии, дело о клевете связано с утверждением Алфёрова о том, что инспектор ДПС дал взятку судье Центрального районного суда Новокузнецка.

Обвинение в возбуждении ненависти к социальным группам "правоохранительные органы" и "органы власти" связано с роликом о начальнике полиции Кемеровской области. Третье дело было возбуждено после того, как Алфёров, как утверждается, схватил следователя за руку и оставил на ней ссадину.

  • Михаил Алфёров ведёт ютьюб-каналы "Враг свинособак" и "Сказочный Кузбасс". Его неоднократно арестовывали и штрафовали за жёсткую критику российской власти. Всего с 2018 года на блогера за его активистскую и общественную деятельность было заведено более двадцати административных и пять уголовных дел. Правозащитный центр "Мемориал" признал Алфёрова политзаключённым.

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