Против Леонида Волкова возбудили дело по статье "Оправдание терроризма"

Против соратника Алексея Навального Леонида Волкова в России возбуждено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма". Об этом в твиттере сообщил сам Волков со ссылкой на своего адвоката.
Как пишет Волков, дело возбуждено "За пост о том, что Путин – сейчас террорист номер 1 в мире, и поступать надо с ним соответственно". О каком именно посте идёт речь, из записи неясно; Волков неоднократно называл президента России "террористом", в частности в своей записи от 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину.
- Волков отмечает, что возбуждённое против него новое дело уже восьмое по счёту. Правоохранительные органы пока не комментировали сообщение о возбуждении дела.
- Оппозиционер живёт за границей. В федеральный розыск его объявили в 2021 году, когда после митингов в защиту Навального против Волкова возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. В мае нынешнего года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал оппозиционера и его соратников Любовь Соболь, юриста Вячеслава Гимади и Ивана Жданова по делам о мошенничестве и создании экстремистского сообщества. Алексей Навальный по одному из этих дел был осуждён к 9 годам колонии строгого режима.
- Сообщалось также об уголовном деле о финансировании экстремистской организации (ею был признан основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией).
- Росфинмониторинг 14 января этого года включил Волкова в перечень террористов и экстремистов.
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