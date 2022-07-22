Против Леонида Волкова возбудили дело по статье "Оправдание терроризма"

Против соратника Алексея Навального Леонида Волкова в России возбуждено уголовное дело по статье "Оправдание терроризма". Об этом в твиттере сообщил сам Волков со ссылкой на своего адвоката.

Как пишет Волков, дело возбуждено "За пост о том, что Путин – сейчас террорист номер 1 в мире, и поступать надо с ним соответственно". О каком именно посте идёт речь, из записи неясно; Волков неоднократно называл президента России "террористом", в частности в своей записи от 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину.