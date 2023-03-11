Против мэра Сретенска возбудили дело за угрозы топором полицейским

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра города Сретенск (Забайкальский край) Евгения Киргизова — ему вменяют попытку ударить топором двоих полицейских. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу управления СК по Забайкальскому краю. Дело возбудили по статье о применении насилия к представителю власти. Избрана ли какая-либо мера пресечения, не сообщается.

Как ранее сообщило издание Сибирь.Реалии, вечером 10 марта в полицию Сретенска обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный въехал в его машину и покинул место аварии. Сотрудники МВД нашли предполагаемого виновника аварии в одном из дворов, но при попытке его задержать подозреваемый вытащил топор из багажника машины и начал угрожать. Однако полицейским удалось его скрутить. При составлении протокола выяснилось, что задержанный — мэр города Евгений Киргизов.

На чиновника составили три протокола по факту пьяной езды, оставления места ДТП и сопротивления сотрудникам полиции.

Местные СМИ отмечают, что мэр Сретенска Евгений Киргизов — бывший полицейский. В 2012 году он применял табельное оружие, стреляя по проезжающим автомобилям на одной из улиц города. За это он был уволен из МВД и получил условный срок. Кроме того, у чиновника есть снятая в 2016 году судимость по статьям "Хулиганство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Применение насилия в отношении представителя власти". В 2022 году он, представляя партию ЛДПР, выиграл выборы главы города.