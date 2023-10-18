Против мультипликатора Павла Мунтяна возбудили дело о фейках

В отношении создателя анимационного сериала Mr. Freeman, мультипликатора Павла Мунтяна возбудили уголовное дело о так называемых фейках о российской армии. Поводом стал его пост о причастности российских военных к убийствам мирных жителей украинского города Буча. Об этом пишут телеграм-каналы Astra и "База".

Официального подтверждения этой информации нет.

Дело возбудили 17 октября. В апреле 2022 года Мунтян написал пост в своем телеграм-канале, где упомянул расстрелы мирного население в Украине. В частности, он утверждал, что российские военные причастны к гибели 280 жителей Бучи.

Если вина Мунтяна будет доказана, ему может грозить срок до 10 лет. Он находится не в России.

В апреле Министерство юстиции России признало Мунтяна иностранным агентом.