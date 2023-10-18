Против мультипликатора Павла Мунтяна возбудили дело о фейках

В отношении создателя анимационного сериала Mr. Freeman, мультипликатора Павла Мунтяна возбудили уголовное дело о так называемых фейках о российской армии. Поводом стал его пост о причастности российских военных к убийствам мирных жителей украинского города Буча. Об этом пишут телеграм-каналы Astra и "База".
Официального подтверждения этой информации нет.
Дело возбудили 17 октября. В апреле 2022 года Мунтян написал пост в своем телеграм-канале, где упомянул расстрелы мирного население в Украине. В частности, он утверждал, что российские военные причастны к гибели 280 жителей Бучи.
Если вина Мунтяна будет доказана, ему может грозить срок до 10 лет. Он находится не в России.
В апреле Министерство юстиции России признало Мунтяна иностранным агентом.
- Административная и уголовная статьи о так называемых фейках о российской армии были добавлены Госдумой в российское законодательство вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.
- По этим статьям судят оппозиционеров, гражданских активистов, журналистов и граждан, публикующих в интернете информацию о войне, отличную от заявлений российских властей и пропагандистов.
- Российские суды вынесли уже десятки приговоров по делам о так называемых фейках об армии. Максимальный срок – восемь с половиной лет колонии – получил политик Илья Яшин. Как правило, приговоры выносились в связи с высказываниями об убийствах в Буче или Мариуполе. Оправдательных приговоров по этой статье не бывает.
- По официальным данным украинских властей, многочисленных журналистских расследований, а также международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ, в Буче за время российской оккупации в феврале-марте 2022 года погибли сотни мирных жителей, есть задокументированные случаи гибели жителей города от рук российских военных. Москва, однако, это отрицает, представители российских властей говорят о постановке или о том, что жителей Бучи убили украинские военные.
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