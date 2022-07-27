Против оппозиционера Кара-Мурзы возбудили ещё одно уголовное дело

Против российского оппозиционного политика и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, находящегося в СИЗО по делу о так называемых фейках об армии, возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

По словам адвоката, дело возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России ещё 13 июля, однако известно о нём стало только сегодня. Кара-Мурзу обвиняют по статье об осуществлении деятельности так называемой нежелательной организации.

Фабула дела пока не известна, обвинение Владимиру Кара-Мурзе пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам ещё не было вручено - пишет Прохоров.

В участии в деятельности какой именно "нежелательной организации" - пока не известно.

В апреле Кара-Мурза был отправлен судом под стражу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ - он стал одним из первых, отправленных в СИЗО по новой статье о фейках об армии в связи с антивоенными выступлениями. Поводом для возбуждения дела послужило его выступление с критикой действий российских властей и войны в Украине перед законодателями американского штата Аризона.