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Против оппозиционера Максима Каца возбудили новое уголовное дело

Максим Кац
Максим Кац

Следственный комитет по Москве сообщил во вторник о новом уголовном деле в отношении оппозиционного политика Максима Каца.

На этот раз дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". В СК отметили, что ранее Кац "был дважды в течение года привлечён к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента".

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Максима Каца в розыск, говорится в сообщении.

  • 24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил Максиму Кацу, который сейчас живёт за границей, восемь лет колонии общего режима по делу о распространении дезинформации о действиях российской армии. Также ему на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Уголовное дело было связано с опубликованным оппозиционером в апреле 2022 года видео об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.
  • Максима Каца объявили так называемым иноагентом в июле 2022 года.


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