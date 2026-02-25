Против осуждённого школьника Арсения Турбина возбудили новое дело

В отношении 17-летнего школьника Арсения Турбина, осужденного на пять лет по делу о "терроризме", в России возбудили новое дело – об участии в массовых беспорядках. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки подростка.

"Известно, что широкий круг лиц дает на него показания. Пресекли попытку раскрутить дело с АУЕ в декабре, но, видимо, задача стояла по увеличению срока и вот будут формировать новое дело и новый срок. С весны близкие Арсения этого опасались, так как было активное давление и разговоры с ним о том, что он должен признать вину, а также искусственное затягивание передачи дела в кассацию", – говорится в сообщении, которое цитирует "Настоящее Время".

С чем конкретно связано новое обвинение, не сообщается.

По данным группы поддержки, Турбина должны были 24 февраля перевести в СИЗО.

Арсения Турбина приговорили к пяти годам воспитательной колонии по делу об участии в террористической организации в июне 2024 года. Тогда ему было 15 лет. По версии следствия, летом 2023 года Турбин связался в интернете с представителями воюющего на стороне Украины легиона "Свобода России" и затем вступил в организацию. Позже он якобы по их поручению раскладывал по почтовым ящикам листовки "Тебе нужен такой президент?", сфотографировался с бело-сине-белым флагом и завёл телеграм-канал "Свободная Россия".

В октябре 2024 года мать Арсения Ирина Турбина сообщила, что ее сын похудел в СИЗО на 17 килограммов. "Арсений говорит, что он старается есть, но часто бывает, нет аппетита, так как сильно переживает из-за того, как с ним поступили в ситуации с уголовным делом и из-за того, где он сейчас находится", – рассказывала она.

Официальных комментариев правоохранительных органов о новом деле пока нет.