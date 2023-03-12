Против отца Маши Москалёвой подан иск об ограничении родительских прав

Против Алексея Москалёва, отца шестиклассницы, нарисовавшей антивоенный рисунок, подан иск об ограничении родительских прав. В суд обратилась Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области. Рассмотрение иска назначено на 15 марта.

Весной прошлого года шестиклассница Маша Москалёва нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию.

В квартире у Москалёвых прошёл обыск. В соцсетях отца, который воспитывает дочь в одиночку, полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению. Мужчину поместили под домашний арест, а его дочь отправили в ефремовский реабилитационный центр для несовершеннолетних. С 1 марта о состоянии девочки ничего неизвестно. Отец не может с ней связаться, а правозащитников к ней не пускают.

По предъявленному обвинению Алексею Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.