Против педиатра Сергея Бутрия возбудили дело о "ненависти и вражде"

Против педиатра и блогера Сергея Бутрия начато административное дело по статье о возбуждении или вражды, либо унижении человеческого достоинства. На карточку дела на сайте Мосгорсуда обратила внимание журналистка Юлия Азарова. Фамилия врача в ней написана с ошибкой, но знакомые Бутрия подтвердили, что речь идёт именно о нём.
Что именно правоохранители могли расценить как нарушение, не уточняется. Телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в медицинских чатах предполагает, что поводом могло стать интервью Бутрия в программе "Скажи Гордеевой", которое вышло на канале журналистки Катерины Гордеевой на Youtube в марте прошлого года. В нём Бутрий говорил о пагубном влиянии войны России в Украине на российское общество и на состояние медицины в стране.
Наказание по даминистративной статье о возбуждении ненависти или вражды — штраф или административный арест на срок до 15 суток.
- Сергей Бутрий — московский врач-педиатр и просветитель. В своём блоге "Заметки детского врача" он рассказывает о детских болезнях и их профилактике, просвещает молодых родителей и борется с предрассудками в отношении здоровья. Число подписчиков его блога ВКонтакте — более 230 тысяч, в фейсбуке — более 60 тысяч. Автор двух популярных книг о детском здоровье.
Форум