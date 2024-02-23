Против педиатра Сергея Бутрия возбудили дело о "ненависти и вражде"

Против педиатра и блогера Сергея Бутрия начато административное дело по статье о возбуждении или вражды, либо унижении человеческого достоинства. На карточку дела на сайте Мосгорсуда обратила внимание журналистка Юлия Азарова. Фамилия врача в ней написана с ошибкой, но знакомые Бутрия подтвердили, что речь идёт именно о нём.

Что именно правоохранители могли расценить как нарушение, не уточняется. Телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в медицинских чатах предполагает, что поводом могло стать интервью Бутрия в программе "Скажи Гордеевой", которое вышло на канале журналистки Катерины Гордеевой на Youtube в марте прошлого года. В нём Бутрий говорил о пагубном влиянии войны России в Украине на российское общество и на состояние медицины в стране.

Наказание по даминистративной статье о возбуждении ненависти или вражды — штраф или административный арест на срок до 15 суток.