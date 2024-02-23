Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Против педиатра Сергея Бутрия возбудили дело о "ненависти и вражде"

Против педиатра и блогера Сергея Бутрия начато административное дело по статье о возбуждении или вражды, либо унижении человеческого достоинства. На карточку дела на сайте Мосгорсуда обратила внимание журналистка Юлия Азарова. Фамилия врача в ней написана с ошибкой, но знакомые Бутрия подтвердили, что речь идёт именно о нём.

Что именно правоохранители могли расценить как нарушение, не уточняется. Телеканал "Дождь" со ссылкой на источники в медицинских чатах предполагает, что поводом могло стать интервью Бутрия в программе "Скажи Гордеевой", которое вышло на канале журналистки Катерины Гордеевой на Youtube в марте прошлого года. В нём Бутрий говорил о пагубном влиянии войны России в Украине на российское общество и на состояние медицины в стране.

Наказание по даминистративной статье о возбуждении ненависти или вражды — штраф или административный арест на срок до 15 суток.

  • Сергей Бутрий — московский врач-педиатр и просветитель. В своём блоге "Заметки детского врача" он рассказывает о детских болезнях и их профилактике, просвещает молодых родителей и борется с предрассудками в отношении здоровья. Число подписчиков его блога ВКонтакте — более 230 тысяч, в фейсбуке — более 60 тысяч. Автор двух популярных книг о детском здоровье.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
ВСУ ударили по полигону
Embed
ВСУ ударили по полигону

No media source currently available

0:00 0:20:29 0:00

ВСУ ударили по полигону

десятки российских военных погибли

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG