Против помогавшего беженцам волонтёра возбудили дело о госизмене

Против белгородского волонтёра Александра Демиденко, который помогал украинским беженцам переходить границу при возвращении на родину, возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом пишет "Можем объяснить" со ссылкой на его сына.

Как рассказал Олег Демиденко на прошлой неделе он получил от находящегося в СИЗО отца письмо, из которого узнал, что против него возбудили уголовное дело о госизмене. По словам сына, Александра Демиденко обвиняют в передаче Украине "секретных сведений".

Александр Демиденко также написал, что признал вину по делу о незаконном обороте оружия. Сын уверен, что он сделал это под давлением, чтобы защитить близких от преследования.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 61-летний Александр Демиденко выходил на антивоенные пикеты и помогал украинским беженцам возвращаться на родину, подвозил их до границы, принимал у себя дома. В его доме останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то переночевать — пограничный пункт из-за обстрелов часто закрывался, пишет "Медиазона".

Демиденко пропал на российском КПП "Колотиловка" в Белгородской области 17 октября. По словам волонтёров, он привёз к погранпункту пожилую женщину, но на стоянке ему преградили дорогу двое участников теробороны. После этого связь с ним пропала.

Три дня спустя сотрудники полиции привезли Демиденко домой и провели обыск. Тогда же его жена Наталья Вишневская заметила на теле мужа многочисленные следы побоев. Во время обыска у Александра Демиденко предположительно обнаружили гранату и взрыватели 1940-х годов.

20 октября Александра Демиденко арестовали на 10 суток по административной статье о распитии алкогольных напитков. 31 октября он вышел на свободу, однако на следующий день его снова задержали и арестовали на 30 суток. Во время второго административного ареста возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и поместили в СИЗО.

По словам Олега Демиденко, причиной гонений на отца стала его борьба с поборами украинских беженцев на КПП "Колотиловка". 11 октября канал "Пепел" опубликовал расследование об этом. Через шесть дней после публикации волонтёр был похищен.