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Против российского военкома Крыма возбудили уголовное дело по двум статьям

Против российского военного комиссара аннексированного Крыма Юрия Лымаря возбудили уголовное дело по двум статьям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

По утверждению следствия, он за деньги давал подчинённым поручения об освобождении граждан от призыва в армию.

Военно-следственный отдел управления ФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по статьям о злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Военному комиссару грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной контрразведки пришли к военкому с обыском, а трое его подчиненных уже находятся под следствием.

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